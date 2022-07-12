Чи важливе визнання "Вагнер" іноземною терористичною організацією?

24 лютого 2022 року російська федерація розпочала зухвале повномасштабне військове вторгнення на територію України.

Загальновідомим є факт, що разом із військовими армії рф, участь у війні також беруть найманці так званої Приватної військової компанії "Вагнер" (ПВК "Вагнер", англ. – Wagner group).

ПВК "Вагнер" – це приватна російська військова структура, яка комплектується найманцями та фактично підконтрольна президенту рф – Володимиру Путіну.

Вперше ПВК "Вагнер" була задіяна ще в березні 2014 року під час здійснення рф незаконної анексії Криму. У подальшому, найманці ПВК "Вагнер" брали активну участь у війні на Сході України.

За офіційними даними Державного департаменту США, найманці ПВК "Вагнер" також активно брали участь у збройних конфліктах у Сирії, Лівії, Центральній Африканській Республіці та Малі, де вони вчинили величезну кількість воєнних злочинів та злочинів проти людяності.

Володимир Путін використовує найманців ПВК "Вагнер" всюди, де рф має власний інтерес, але не може афішувати свою присутність.

Отже, із врахуванням значної кількості вже наявних доказів участі ПВК "Вагнер" у вчиненні військових злочинів на території України, важливим аспектом у досягненні справедливості для України є не тільки притягнення високопосадових осіб, військових рф та найманців ПВК "Вагнер", винних у скоєнні воєнних злочинів на території України, до відповідальності, але також компенсація збитків, завданих Україні, її громадянам та бізнесу військовою агресією рф проти України – за рахунок тієї ж ПВК "Вагнер".

Яким чином це може бути досягнуто?

Одним із дієвих механізмів у питаннях притягнення до відповідальності та компенсації збитків є визнання провідними країнами світу, зокрема, США, Канадою та Великобританією, ПВК "Вагнер" в якості іноземної терористичної організації.

Саме на національних рівнях США, Канади та Великобританії детально визначено критерії, які застосовуються цими країнами під час вирішення питання віднесення відповідної організації до категорії "іноземна терористична організація".

Наразі в США основним нормативно-правовим актом, який регламентує критерії для віднесення відповідної організації до категорії іноземної терористичної організації є Закон про імміграцію та громадянства (англ. – Immigration and Nationality Act).

Статтею 219 Закону про імміграцію та громадянства визначено три критерії, які мають бути одночасно присутні для віднесення відповідної організації до категорії терористичної:

це має бути іноземна організація; організація повинна здійснювати терористичну діяльність або тероризм або мати можливість та намір здійснювати терористичну активність або тероризм; терористична діяльність або тероризм повинні погрожувати безпеці громадян США або національній безпеці США (національній безпеці, міжнародним відносинам або економічним інтересам США).

ПВК "Вагнер" відповідає всім вказаним вище критеріям для того, щоб бути визнаною іноземною терористичною організацією.

По-перше, ПВК "Вагнер" є приватною російською компанією, яка здійснює свою незаконну діяльність у міжнародних масштабах та має структуру, схожу до структури інших відомих терористичних організацій.

По-друге, найманці ПВК "Вагнер" здійснюють терористичну діяльність та вчиняли і продовжують вчиняти акти терору проти цивільного населення в Україні, Сирії, Малі та Лівії. Саме найманці ПВК "Вагнер" здійснювали замахи на вбивство Президента України Володимира Зеленського.

По-третє, велика кількість громадян США та українських громадян, які мають подвійне громадянство, є потерпілими від незаконних дій ПВК "Вагнер", тому такі дії є прямою загрозою національній безпеці США.

У Канаді критерії для віднесення відповідної організації до категорії терористичної передбачені статтею 83.05 Кримінального кодексу Канади, відповідно до якої група (юридична особа) може бути визнана в якості терористичної якщо: група (юридична особа) здійснює або намагалася здійснити спробу, брала участь або іншим способом підтримує терористичну діяльність або відомо, що група (юридична особа) здійснює свою терористичну діяльність від імені, за вказівками або у співробітництві із групою (юридичною особою) визначеної у пункті 1.

У свою чергу, базовим законодавчим актом Великобританії у питанні визначення відповідної організації терористичною є Закон про тероризм 2000 (англ. – Terrorism Act 2000), яким визначені наступні критерії:

вчинення актів, які "включають у себе серйозні порушення, скоєні проти особи"; залякування суспільства та/або здійснення впливу на уряд; просування певних політичних інтересів.

Важливим також є те, що для того, щоб відповідна організація була визнана в якості терористичної відповідно до Закону про тероризм 2000, акти тероризму не повинні обов'язково вчинятися виключно на території Великобританії або стосуватися залякування суспільства або здійснення впливу на уряд Великобританії, що дозволяє віднести ПВК "Вагнер" до категорії іноземної терористичної організації.

Визнання ПВК "Вагнер" в якості іноземної терористичної організації в США, Канаді та Великобританії відкриває нові можливості для здійснення подальших дій для блокування її діяльності не тільки на території України, але й по всьому світу, що буде суттєвим вкладом у нашу перемогу.

Крім того – це відкриває нові можливості для України, українських громадян та бізнесу, які постраждали внаслідок незаконних дій ПВК "Вагнер" у питанні компенсації понесених збитків та інших втрат.

Так, 27 вересня 2016 року Конгрес США прийняв Закон про правосуддя проти спонсорів тероризму (англ. – Justice against sponsors of terrorism, JASTA), який дозволяє потерпілим особам звернутися безпосередньо до американських судів із позовами про відшкодування збитків, завданих незаконними діями іноземної терористичної організації або держави-спонсорки тероризму не тільки в межах США, а й у будь-якій країні світу.

Закон про правосуддя проти спонсорів тероризму прямо закріплює виключення із "юрисдикційного імунітету" такої організації або держави та наділяє американські суди юрисдикцією у розгляді такої категорії справ.

У березні 2012 року парламент Канади прийняв Закон про правосуддя для жертв від актів тероризму (англ. – Justice for Victims of Terrorism Act), який дозволяє потерпілим від незаконних дій терористичних організацій подавати позови проти таких організацій або осіб, які підтримують таку організацію про відшкодування збитків, яких завдали у будь-якій точці світу, починаючи з 1 січня 1985 року.

У Великій Британії на законодавчому рівні закріплена компенсаційна схема, відповідно до якої особи, які зазнали втрат від дій іноземних терористичних організацій, можуть безпосередньо звернутися із заявою до відповідних органів для отримання компенсації таких втрат.

Однак варто зазначити, що на сьогоднішній день лише США та Канада на національному рівні офіційно визнали скоєння терористичних актів іноземною терористичною організацією, як безумовне виключення із загального правила судового імунітету іноземних терористичних організацій та держав-спонсорів тероризму, що дозволяє будь-якій потерпілій особі (в тому числі – юридичній) звернутися із відповідними позовами про компенсацію збитків безпосередньо до судів США та Канади.

Таким чином, визнання ПВК "Вагнер" в якості іноземної терористичної організації США, Канадою та Великобританією бути мати величезні наслідки.

По-перше, всі активи такої організації та причетних до неї осіб будуть арештовані і на них згодом може бути звернене стягнення на користь України.

По-друге, особи, які є членами такої організації або іншим чином мають зв'язки із нею, не матимуть права законно перебувати на території зазначених країн. По-третє, будь-які фізичні або юридичні особи будуть нести кримінальну відповідальність за будь-яке співробітництво із такою організацією.

Найголовніше – особи, які зазнали будь-яких втрат та збитків внаслідок незаконних дій ПВК "Вагнер", отримають безпосередню можливість звернутися із відповідними позовами до судів США, Великої Британії та Канади.

Звичайно, у зв'язку із запровадженням великої кількості санкцій ЄС та іншими провідними країнами Заходу, активи ПВК "Вагнер", інших російських осіб та рф були масово арештовані.

Однак, у зв'язку із відсутністю станом на зараз дієвого механізму компенсації збитків, завданих Україні, її громадянам та бізнесу внаслідок вторгнення рф на територію України, питання віднесення ПВК "Вагнер" до категорії іноземних терористичних організацій відкриє нові можливості у вирішенні цього питання.

Більше того, офіційне віднесення ПВК "Вагнер" до категорії іноземної терористичної організації позбавить можливості фізичним та юридичним особам відповідних країн здійснювати будь-яке співробітництво та підтримку, що дозволить максимально заблокувати діяльність останньої.

Що зроблено і що потрібно зробити ?

Питання віднесення ПВК "Вагнер" до категорії іноземної терористичної організації потребує, на думку автора, активної позиції Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Міністерства юстиції України, Міністерства закордонних справ України та Офісу Генерального прокурора – шляхом направлення офіційних звернень до міжнародних міжурядових організацій, парламентів та урядів держав-членів ЄС, США, Канади та Великобританії, а також постійної комунікації із цього питання.

Із метою пришвидшення вирішення даного питання UKRAINE JUSTICE ALLIANCE (об'єднання британських і українських юридичних фірм, учасником якого є і автор цих рядків) направили декілька офіційних звернень до Президента України Володимира Зеленського, Державного Департаменту США та уряду Великобританії щодо необхідності визнати ПВК "Вагнер" груп іноземною терористичною організацією.

Однак, станом на сьогодні, дані звернення поки залишилися без відповіді та очікуваної реакції.

Наразі у Верховній Раді України зареєстровано проєкт Постанови про Звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОЧЕС, урядів і парламентів держав світу про визнання збройних сил Російської Федерації та російських приватних військових компаній терористичними організаціями.

На сьогодні проєкт постанови було направлено до Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва для ознайомлення.

Сподіваємося, що в найкоротшій термін питання щодо визнання ПВК "Вагнер" в якості іноземної терористичної організації буде вирішено як на національному, так й на міжнародному рівнях.

Визнання ПВК "Вагнер" іноземною терористичною організацією дозволить не тільки блокувати її діяльність, але також відкриє нові можливості для України, українських громадян та бізнесу, які постраждали та зазнали втрат внаслідок військової агресії, звернутися із відповідними позовами до судів США та Канади для компенсації завданих збитків.

Автор – Сергій Шкляр

Співавтори – Павло Отенко, Дядюк Євген, адвокати АО АРЦІНГЕР