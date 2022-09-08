Коррупцию нужно пресекать, чтобы государство не теряло репутацию, а люди – мотивацию

Спецпроект НАПК "UKRAINE NOW. Візія майбутнього"

Украинский бизнес встретил полномасштабное вторжение в "розовых очках", не подготовив должным образом "тревожный чемодан".

О том, почему нам нужно излечиться от популизма и воспринимать работу как процесс создания ценностей, что коррупция творит с репутацией государства и мотивацией людей, когда власти выгодно принимать непопулярные решения – об этом мы говорили во время интервью для спецпроекта НАЗК.

Большинство граждан Украины ошибалось в оценке рисков полномасштабного вторжения, нивелируя их. Но после пережитого… Как мы могли быть так слепы, чтобы не оценить всех рисков? Это ужас.

Я считаю, что каждый бизнес должен иметь свой "тревожный чемодан" – бекап-план на случай военных действий по релокации сотрудников и их семей.

Все должно быть продумано заранее, процессы должны быть отработаны. Для бизнеса важно оценить все риски.

Как у человека бизнес-ориентированного, у меня есть внутреннее желание, чтобы наше общество излечилось от популизма. Это такая постсоветская философия, по которой кто-то всегда должен тебе что-то давать.

Государство должно что-то дать, какой-то дядя должен что-то дать, я избрал Президента – Президент должен что-то сделать.

Очень хочется, чтобы люди переориентировали свое сознание и говорили о том, что они сами могут сделать и какие возможности имеют.

Экономика является основным фактором для развития страны. Экономика – это заработанные деньги. А заработанные деньги – это обеспеченная армия, образование, здравоохранение.

Мы должны понять: не важно, какой будет политик – если все будут сидеть на диване, будут слушать телевизор и требовать что-то от кого-то, то ничего не изменится. Каждый из нас должен подняться и начать работать, работать, работать.

Работать надо не в формате "где бы мне отхватить немного денег, какой-то капитал заработать", а именно думать о работе как о процессе создания ценностей.

Именно совокупная ценность работы, которую мы будем создавать как общество, будет нашей экономикой, нашими доходами, сервисами, продуктами для экспорта и потребления внутри страны. Это будут доходы нашей страны, которые будут потом распределяться на пенсии, оборону и другие социальные сферы.

Очевидно, что быстро нивелировать популизм не получится. Я в первый класс пошел уже в независимой Украине – в 1991 году, поэтому, в принципе, не знаю, что такое советский союз и как там было. Но понимаю, что многие люди родились и ходили в университеты именно в советское время, поэтому быстрых изменений ждать не надо – надо работать.

В нашем обществе сейчас очень низкий уровень понимания того, как работает государство.

Условно говоря, 99% людей не понимают вообще процессов его функционирования. Они не понимают, что такое налоги, как их собирают, как вообще работает финансовая система, как ВРУ принимает бюджет, как его выполняют.

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Люди не понимают, как принимаются решения на уровне государства, что есть закон, есть подзаконные акты и постановления Кабинета Министров. Из-за этого непонимания у многих людей возникают совершенно неадекватные ожидания. К примеру, я сейчас выберу "красивого" Президента, который классно говорит и мне лично нравится, а он все "порешает". Но через месяц-два-три человек понимает, что нет ожидаемого ВАУ-эффекта и быстрых побед – приходит разочарование, мол, в Украине все плохо, а я один такой хороший.

Если бы человек осознавал, что размер налогов не налоговая устанавливает, а 450 депутатов, голосующих за изменения в Налоговый кодекс, может быть он по-другому воспринимал бы ситуацию в стране. Было бы больше понимания, что надо не хайпировать, кто хороший или плохой руководитель, а просто идти работать, платить налоги обязательно, чтобы медицина и образование были качественными.

Популизм не давал нам правильно и динамично развиваться. Были политические партии, которые выходили, проговаривали какие-то лозунги вроде "голосуй за меня – я тебе деньги буду давать, а коммуналка будет низкая!". Люди, не понимая, что это необоснованные анонсы, симпатизировали картинке и голосовали за нее. В результате мы содержали менеджмент страны, который занимался не развитием, а несколько иным.

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Государство должно быть суперэффективной организацией. К примеру, приходишь в одну компанию – там процессы построены очень high tech, все общаются через какие-то электронные устройства, есть электронный документооборот, решения принимают качественно, их быстро имплементируют. Ты понимаешь, что это современная классно построенная компания с большими перспективами.

А иногда приходишь в компанию, где есть куча уровней принятия решений, бумажный документооборот, не очень компетентные кадры, которые просто держатся за свое кресло, замедляя внедрение новых, современных подходов.

Сравнивая обе компании, ты понимаешь, что первая – это компания будущего, которая развивает себя и в то же время страну, а вторая – это обуза, доходяга, который рано или поздно умрет.

Нам нужно опомниться и перестать воспринимать неэффективное функционирование государства как нечто нормальное. Нужно кричать во все горло и делать процессы более эффективными.

Надо четко понимать, кто твой клиент, какую ценность ты для него создаешь и создаешь ли вообще.

Я считаю, что клиентом государства является гражданин.

Каждый государственный служащий – это менеджер или специалист, нанятый гражданским обществом для организации работы нашего государства, для функционирования процессов внутри. Поэтому все происходящие в госорганах процессы всегда должны ориентироваться на то, какую ценность этот процесс, подразделение или конкретный госслужащий несет для гражданина. Именно это должно быть ключевым вопросом: приносит ли процесс какую-нибудь ценность? Нет – до свидания! Его нужно пересматривать и изменять.

То есть основной КРI работы госслужбы – она ​​всегда должна приносить некое "value" для граждан и общества.

Второй аспект, который очень актуален в IТ-сфере – постоянное самосовершенствование.

Каждый айтишник, который не развивается ежедневно, деградирует. Сфера ИТ бежит таким темпом, что без постоянного самосовершенствования ты по сути уходишь назад. Это можно сказать о любой сфере жизнедеятельности.

За последние 5-10-20 лет темпы всего, что существует вокруг нас, существенно изменились, а это значит, что каждая институция должна постоянно совершенствоваться и обновляться.

В каждой институции должен быть регулярный пересмотр бизнес-процессов, их анализ на предмет ценности для граждан, уровня эффективности.

Раз в полгода менеджмент институций должен садиться, брать карту бизнес-процессов и просматривать, нужны ли они кому-то сейчас. Нет – нужно сокращать, не щадя при этом ни людей, ни ресурсов.

Если человек делает никому не нужную работу, то, возможно, стоит принять тяжелое решение и прекратить сотрудничество с ним. Это будет лучше как для институции, так и для человека, потому что он найдет место, где будет нужен.

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С 2014 года я перестал сталкиваться с коррупцией. Имею в виду мелкую, бытовую и на уровне небольших бизнесов. Раньше, помню, гаишники могли требовать что-то, были бумажные документы, которые нуждались в оформлении, конфеты заносили…

Были тендеры, где прямо намекали, что без помощи ничего не получится. После 2014-го я лично с этим не сталкиваюсь.

Есть подсознательное ощущение, что уровень коррупции с тех пор значительно изменился. Конечно, я не могу говорить в целом, потому что не причастен к сферам с большими государственными программами и закупками. Может, некоторые из них, например, медицина или поставка оружия, как говорится, более коррумпированы, чем наша.

Конечно, мы слышим от знакомых и знакомых знакомых о коррупционных случаях. Особенно досадно узнавать последние новости о том, как у раненых бойцов, которые должны уехать за границу на лечение, просят взятку. Может, это слухи, но дыма без огня не бывает. Так что, наверное, коррупция в каких-то крупных госзакупках есть.

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Бороться с коррупционными проявлениями нужно не только для наказания конкретного виновного – это очень важно, чтобы поддерживать репутацию государства.

Сейчас Украина станет стремительно развиваться, а каждый коррупционный инцидент или прецедент будет репутацию возвращать к нулю. Поэтому очень важно каждый такой сигнал быстро, эффективно и достаточно жестко кованым железом выжигать. Иначе мы не построим государство, которому будет доверие.

Кроме того, коррупция демотивирует людей. Если мы сейчас будем всем рассказывать, что каждый должен работать, платить налоги, быть суперэффективным, у людей поднимется патриотическое настроение, все впрягутся, заработают.

Но если завтра кто-то увидит, что какой-то подлец требует взятки, то это просто может демотивировать. Человек снова скажет: "Нафига мне стараться, если можно это гораздо проще порешать?".

Государство должно стать "бэкэндом", который задает правила политики, пересматривает общегосударственные процессы, обладает полномочиями связывать между собой разные сферы. А то, что должно развиваться на основе рынка и конкуренции, нужно передать бизнес-слою.

Государство должно координировать процесс восстановления, создавать нормативные документы, принимать законы, которые будут его упрощать и ускорять.

Государство должно быть фасилитатором, который смотрит на общие процессы, их облегчает и ускоряет.

Прохождение таможни, финконтроль, финмониторинг, финансирование восстановления, работа иностранных подрядчиков по строительству в Украине – эти процессы должны быть документально упрощены.

Но прямо на уровне строительства, на уровне фронт-офиса, где какая-то компания строит мост или восстанавливает дом или поселок, все должно быть максимально на рыночных отношениях.

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Сейчас в Украине широко открытое окно возможностей, однако мы все, а особенно бизнес-среда, знаем, как быстро такие окна закрываются. Если мы ожидаем каких-то неожиданных, нестандартных результатов, то, скорее всего, для этого должны быть применены нестандартные инструменты.

Когда мы стремимся к резкому рывку экономики, обороноспособности и так далее, то должны принимать непопулярные решения. Конечно, это создает риск ошибок. Но не стоит их бояться.

Андрей Сухов, сооснователь ІТ-проектов "Checkbox" и "Navkolo", разработчик ІТ-систем для государственной службы

Проект "UKRAINE NOW. Візія майбутнього" реалізується НАЗК за підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС (EUACI) – провідна антикорупційна програма в Україні, що фінансується ЄС, співфінансується і впроваджується Міністерством закордонних справ Данії. Мета проєкту – окреслити бачення розвитку України після перемоги у війні з росією. В інтерв'ю з відомими українськими діячами, мислителями та лідерами думок ми шукаємо відповіді на питання про те, як змінюється держава сьогодні та якою вона має стати завтра.

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