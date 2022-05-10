Украинцы не святые, но эта война – чистилище, в котором у каждого есть шанс стать честнее

Спецпроект НАЗК "UKRAINE NOW. Візія майбутнього"





Сейчас многие говорят, что мы находимся в относительно активной фазе войны уже восьмой год, а в очень активной, полномасштабной – 2 месяца. Но на самом деле российско-украинское противостояние длится столетиями.

В интервью проекту НАЗК я попытался сформулировать несколько уроков этой долгой войны, которые очевидны уже сегодня.

Урок 1. Россия не играет по правилам.

Наиболее важным признаком горячей фазы войны является нетерпеливость и брутальная агрессивность россии, сбросившая какие бы то ни было маски.

Россия долгое время была региональным лидером. Она вымывала из стран бывшего советского союза элиту: модно было ездить на конференции в москву, работать там на лучших зарплатах и ​​"не напрягаться" с изучением английского (что необходимо, например, для поездки в Брюссель, Варшаву или Берлин).

Кремль какое-то время играл в эту "мягкую силу", то есть пытался по правилам шахматной партии стать более привлекательным местом и забрать себе элиты. Но в один момент "теоретики и практики в Кремле" решили перестать играть в шахматы, сложить доску и начать бить ею других.

Чувствуя, что не может играть в тонкие цивилизационные игры, в эту "мягкую силу", россия начала прибегать к брутальной силе, как прежде. Но "как прежде" не сработало – украинцы дали бой.

Теперь все стало на свои места. Вещи называют своими именами, нетерпеливость россии рвёт на части все связи, в частности культурные, которые были между украинским и российским обществами из-за соседства и столетия общих вещей.

Сейчас мы должны полагаться исключительно на себя. Россия вытерла ноги не только о международное право, но и о коллективную систему безопасности.

Мне чиновники польские говорят: "Мы хоть и в НАТО, но не знаем, как они успеют помочь, если россия попрет".

То есть надо понимать, что определенное время – 5-10 лет – пока мы не создадим новую, разумную, хорошую, эффективную и ответственную систему безопасности, нет никакой надежды, кроме как на нас самих и, возможно, на нескольких нынешних союзников. Это очень страшная, но реалистичная вещь.

Мы должны понимать, как нанести непоправимый вред врагу, если он придет нас убивать. Мы видим, что такое может произойти.

Урок 2. Государство важно.

Очевидно, что раньше мы часто критиковали государство, в частности из-за травматического опыта советского времени, и не считали государство своим. Но во время этой войны мы четко почувствовали: где украинское государство со всеми недостатками – там безопасно.

Только ушло государство из Херсона – сразу начали исчезать люди, начались репрессии учителей и т. д.

То есть людей начали ломать через колено, и они почувствовали, что за свое государство надо повоевать. Оно у нас было как кривенькая уточка, но все-таки уточка – полезная птица. И мы понемногу осваиваем свое государство.

Мы начинаем чувствовать, что это не что-то чужое и враждебное, как в советское время: то, что тебя убьет, запытает, отправит в ГУЛАГ.

Теперь это что-то свое, что тебя защищает. Оно становится понемногу сильным лебедем.

Урок 3. Коррупция должна стать табу.

За последние месяцы мы увидели много новых проявлений коррупции, которые казались невозможными.

Каждый ТрОшник знает историю, например, когда кому-то пришла помощь, которую на границе раздерибанили типа очень "патриотические" таможенники-пограничники. Или чиновники помощь получили, а она почему-то на складах лежит.

Еще один пример: недавно освободили от оккупантов это направление, где Иванков, Владимировка, Дымер и т. д. Мне звонят родственники, мол, мы даже не знаем, где получать помощь.

Какие-то люди получили, потому что у них знакомые в районном центре. А просто люди, у которых нет ни света, ни интернета, ни телефона, даже об этой помощи и не знают. Своим рассказали, а тем, с кем плохо дружат – нет.

К коррупции и так в Украине плохое отношение, а это делает коррупцию еще более невыносимой.

Эта война показала: коррупция в экзистенциальных вопросах, где есть жизнь и смерть, вызывает лишь ненависть.

Я думаю, это будет один из самых больших послевоенных запросов. Не позавидую всем, кто окажется замешанным в таких коррупционных делах. Послевоенное общество сметет их. Будет огромный запрос на честные руки.

Урок 4. Память должна быть сохранена.

Мы эту войну пропускаем через невероятное количество художественных вещей. Возникает большое количество песен, карикатур, живописи, глубоких текстов, эссе и т. д. Это одна из форм переживания культурой происходящих событий.

Эссе Забужко и Дацюка. Сложенная на русском языке песня о потоплении крейсера "Москва", трек "Сіла птаха українська" той же Леси Никитюк, который высмеивает миф о биологическом оружии украинцев. Сердючка, которая говорит москалю "геть".

Художники Никита Титов или Владимир Полищук, которые рисуют плакаты на злобу и радость дня – все эти вещи помогают фиксировать момент. Они помогают ему добавлять выразительности культуры, языка живописи, поэзии.

Сейчас очень важно сохранить все эти видеосюжеты, свидетельства очевидцев, потому что они сейчас самые свежие. Впоследствии участники событий (и даже сами россияне на допросах) так ясно не расскажут. Кроме того, у всех в конце концов появится "правильная версия событий". Поэтому нужно фиксировать все прямо сейчас.

Кажется, сейчас материала очень много, все устали от потока, но это чрезвычайно ценно для дальнейшего воспроизведения картины нашего времени.

Этого не сделали во время Второй мировой войны: мемуаров честных не было, не было телевидения, не было возможности такой фиксации устных историй, как сейчас, поэтому советские власти все почистили и подвергли цензуре.

Мы обязательно примем все показания в архив устной истории, который мы открыли в прошлом году, например тех, у кого сейчас прокуратура собирает показания для международных судов. Но параллельно нужно записывать устные истории именно по исторической методологии. А также хранить искусство – все коллекции, шутки, картинки нужно фиксировать. Они помогают сохранять это дольше, чем на 5 или 10 лет.

Искреннняя, хорошо сохранившаяся песня простреливает через столетия. Возьмем "Червону калину" – переработку песни 17-го века, написанную в 1914-ом году. Посмотрите, она вынырнула сейчас – в 2022-ом.

"Червона калина" не пользовалась такой популярностью еще три месяца назад. Этот честный, качественный культурный продукт прошел через все репрессии, угнетение, цензуру.

Все, что мы сейчас делаем: живопись, поэзия, песни – так же выстрелит. Это нужно фиксировать и беречь.

Чем лучше сохраним, тем дольше будет продолжаться, тем больше будет действовать у нас иммунитет от забвения.

Урок 5. Тоталитаризм – никогда снова.

Начну с самого свежего – Ленина. В Геническе восстановили памятник Ленину.

Почему россия так хватается за этих "лениных" и "сталиных"? Ибо тоталитаризм – очень удобная форма, россии нравится.

Но мы с вами должны извлечь этот урок: никогда снова тоталитаризм, никогда снова пренебрежение людьми! Даже если ты "суперважный" чиновник, ты должен нормально говорить с надоедливым согражданином, потому что ты любишь и уважаешь людей.

Даже если кто-то очень плохо себя ведет, все равно должен быть минимальный уровень человечности и уважения, ниже которого никогда не опустишься, независимо от должности.

Тоталитаризм, превращение человека в винтик, логика покорения всего государству, вот "все, как один, умрем, но…" – это очень плохая история. Это, кстати, одна из причин, почему мне не нравится лозунг "Україна понад усе".

Очень непопулярное мнение, за которое мне постоянно прилетает от наших "правых" товарищей: я считаю, что человек превыше всего, а страна – для человека. Вот что нам нужно записать железными, платиновыми или вольфрамовыми буквами.

Наша история, все министры, кабмины, верховные советы, все органы власти – все для человека. Точка. Если оно не служит человеку, то "до побачення, телебачення", потому что кончится все, как всегда, плохо: все скатится к тоталитаризму, восстанию, революции, смерти, крови.

Государство является ценностью, очень важной, оно защищает народы от произвола и зла, но оно служит человеку – это его основная задача. Нельзя путать цель и средство.

Если государство не имеет в своей ДНК служения человеку, то рано или поздно оно коллапсирует и утянет за собой ко дну многих людей.

Это самый большой урок: тоталитаризм – никогда снова! Никогда снова человек не должен становиться только средством.

Я уверен, что мы победим. Европа поможет нам построить Украину, честную, доступную, красивую, которая вдохновит саму Европу стать еще честнее, мудрее, красивее, чем она сейчас.

Это лучшее, что может сделать человек: увидеть, помочь кому-то, стать лучше и в процессе, и в результате.

Украинцы не святые, потому что всякое бывало, есть куча проблем и темных сторон, но эта война – чистилище.

Мы проходим через чистилище, и у каждого гражданина есть шанс стать честнее. И, подобно каждому гражданину, Украина как общество, как страна, как Европа может начать новую жизнь. Жизнь, где мы станем немного лучше, ближе друг к другу и чувствительнее.

Может, это звучит идеалистично, но идеализм в разумных пределах помогает нам не потерять ориентиры, не забывать об абсолютных ценностях.

Конечно, если мы будем руководствоваться только идеализмом, то оторвемся от реальности. Но разумная граница между идеализмом и прагматизмом – это наш шанс.

Антон Дробович, глава Украинского института национальной памяти

Проект "UKRAINE NOW. Візія майбутнього" реалізується НАЗК за підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС (EUACI) – провідна антикорупційна програма в Україні, що фінансується ЄС, співфінансується і впроваджується Міністерством закордонних справ Данії. Мета проекту - окреслити бачення розвитку України після перемоги у війні з росією. В інтерв'ю з відомими українськими діячами, мислителями та лідерами думок ми шукаємо відповіді на питання про те, як змінюється держава сьогодні та якою вона має стати завтра.