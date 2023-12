Война физическая перейдет в войну экономическую. Ее тоже нужно будет выигрывать

Спецпроект НАЗК "UKRAINE NOW. Візія майбутнього"

Происходящее в последние месяцы – это эпохальная вещь для всего мира. И Украина находится в центре этого эпохального процесса.

Какие возможности это открывает для экономического развития Украины, а также какие уроки мы должны усвоить, чтобы это развитие состоялось – об этом мы говорили в интервью для проекта НАЗК.

Нам повезло, что мы живем именно сейчас. Я сожалею, что люди, которые не дожили до этого дня, не узнали, насколько мы сильны, инновационны, упорны, насколько мы одержимы, если стоит вопрос выживания Украины.

Я бы очень хотел, чтобы украинцы считали, что экономическая победа – это так же важно, как и победа в войне. Чтобы мы оставались такими же мотивированными, упорными, добродетельными, доверчивыми, вызывающими и выстраивающими доверие к себе.

Все это нужно сохранить, потому что впереди нас ждет сложный и длинный путь.

Мы теперь понимаем, что у нации-агрессора всегда будет аппетит к Украине.

Когда мы смотрим на опыт Израиля, речь идет прежде всего об экономической мощи, позже выстроившей мощь военную. Но не наоборот – это не только План Маршалла.

Да, Израиль получает большую государственную помощь Соединенных Штатов, но именно инновационность и предприимчивость израильтян обеспечивают экономическую мощь, которая в свою очередь обусловливает мощь военную.

Если люди думают, что для Украины критичен План Маршалла, то я его ставлю где-то на третье место.

На второе место я ставлю свободную торговлю и продолжение глобализации. Что, в сущности, вывело Китай в экономические лидеры? Не промышленные парки, ведь это хоть и немаловажная часть, но достаточно периферийная. Это только артефакт.

Китай и другие страны, создавшие экономическое чудо последних 30 лет, вытащили весь мир за счет более свободного предпринимательства и торговли, то есть либерализма.

А на первое место я ставлю инновационность, ведь исследования доказывают, что инновационность – это 85% экономического роста.

Нобелевский лауреат по экономике Эдмунд Фелпс проверял экономически, какие 6 из 200 ценностей в мировом исследовании ценностей влияют на инновационность в стране.

Ценности, которые Фелпс вывел: доверие, желание проявлять инициативу, желание реализовывать достижения на работе, воспитание детей – учить их быть самостоятельными, положительное отношение к конкуренции, экономическая свобода.

И показатель №1 в этом списке – доверие, причем не только доверие к государству, а вообще доверие друг к другу.

Я очень хочу, чтобы доверие, которое сейчас появилось, было институционализировано и поддержано и государственным руководством, и обществом.

В очередной раз, после трех революций, мы поддерживаем неизвестных людей, переводим деньги на карты незнакомым или не очень знакомым людям, веря, доверяя, что все это ради правильных целей. Мы удивляем доверием и себя, и весь мир.

Если нет доверия, тогда экономически растут транзакционные расходы. Нужно много юристов, нужно много бумаги на контракты. Контракты становятся слишком длинными, потому что нужно предусмотреть все возможные ситуации. И это только один из маленьких факторов, почему доверие важно.

В перечне ценностей по Фелпсу есть и другие вещи, всплеск которых мы также видим во время войны.

К примеру, желание проявлять инициативу – это то, как мы значительно меньшими силами побеждаем врага, потому что ему запрещено проявлять инициативу согласно "уставу вооруженных сил советского союза". В то время как у нас единственный путь – проявлять инициативу.

Ведь столь меньшими силами добиваться таких успехов можно только благодаря мотивации, только благодаря инициативе. Да, ты выполняешь приказ, но если по каким-то причинам приказа нет, тогда ты сам отдаешь приказ и его выполняешь полностью.

И это главный принцип успеха украинского сопротивления и украинской обороны: наших людей не нужно мотивировать – они абсолютно мотивированы.

Government integrity, то есть доброчестность – это часть шестого показателя Фелпса, то есть экономической свободы.

У нас плохи дела с экономической свободой были до войны: 130-ое место в мире, а еще упали на 3 позиции за 2021-ый год. Хорошая новость лишь в том, что еще в 2020-ом мы были худшей, наименее свободной экономикой в Европе. В сущности, единственной не свободной.

В 2021-ом году (не знаю, радоваться или нет) нас обошла Беларусь по этому показателю. Россия сейчас также зачислена в экономически несвободные страны. Вот в каком ряду мы находимся.

Доброчестность – это маленькая, но важная часть показателя экономической свободы. Когда во время войны столько украинцев гибнет, и военных, и гражданских, а мы все равно видим мохнатую руку украинской коррупции, мне от этого становится дурно. Несмотря на весь идеализм и наивность принципа нулевой толерантности к коррупции, я не вижу иного пути побороть это зло.

Общей целью должна быть нулевая толерантность к коррупции.

Коррупция в обновленной, мирной, победившей Украине – недопустимое, дикое явление, не только влекущее за собой статью криминального кодекса, но и делающее человека изгоем. В развитом мире нация-агрессор поставлена в подобные условия: с ней никто говорить не хочет, ни на конференциях видеть, ни на спортивных соревнованиях и т.д.

Я всегда удивлялся украинской элите. В высшем руководстве страны достаточно хорошо известно, кто ворует. И эти люди все равно пожимают друг другу руки, чуть ли не целуются, как это принято. Ну как?

Не знаю, то ли мы такая теплая нация, то ли нет достаточного уровня общественной ненависти к коррупционерам и ворам. Эти люди не чувствуют себя выброшенными из общества. Напротив, они во многом ощущали себя королями жизни.

Во времена, когда я был в правительстве, там даже такая аура все еще осталась: "Если ты не воруешь, то ты глуп". Такое отношение. Возможности есть, смотри: вот миллионы и миллиарды.

Это все нужно изменить. Мы знаем как. Это не только люди меняют – нужно структуры и процессы менять. Но миссия должна быть – нулевая толерантность к коррупции.

Известна фраза Черчилля, которую я часто повторяю: в ближайшие годы нам всем остается только кровь, пот и слезы.

Я еще раз подчеркиваю, что инновации – это 85% всего роста. Экономическая свобода критична. На самом деле мы же реально даже не знаем, что такое рыночная экономика, потому что у нас есть олигархическая, постсоциалистическая экономика.

Это постоянная тема и мем в ленте. Есть люди, которые говорят: "Я 2 года прожил где-то на Западе и даже не знаю, кто управляет этой налоговой, мне никаких вопросов не задавали". В Украине мы знаем, какие могли быть эксцессы со стороны силовых органов и многие другие подобные вещи.

Упомяну еще две важные цифры. Чтобы экономика росла (я цитирую другого известного инвестора, Ручира Шарма), уровень инвестиций должен быть не менее 25%+ от ВВП и расти. Тогда экономика растет.

Для сравнения скажу, что в Китае – 42%. В Украине в 2020-ом году цифра была 17%, в 21-ом году она упала до 13%. Очевидно, это еще довоенное время.

Почему мы так мало инвестируем? Одно из объяснений – дефицит экономической свободы, который не позволяет развивать бизнес, а значит, инвестировать.

Предприниматели и инвесторы ощущают климат. Не только по выступлениям государственных чиновников, а просто имеют достаточно хорошее чутье. Но есть внутренние сбережения – savings. Статистика во всем мире показывает: если хочешь достичь 25% инвестиций как процент от ВВП, то у тебя процент валовых национальных сбережений (они состоят из трех частей: частные, корпоративные и государственные) должен тоже быть в пределах 25%.

В уже упомянутом мною Китае сбережения – 45%, инвестиции – 42%. Впрочем, все говорят, что это перебор. Вместе с тем, цифры совпадают. В Украине тоже: инвестиции – 13%, а сбережения – 12%.

В ленте я сейчас вижу украинцев, которые, я надеюсь, временно уехали, эвакуировались из Украины. И не раз вижу фразу вроде "я не экономила, потому что верила в светлое будущее". Должно быть наоборот! В развитом мире люди, когда верят в светлое будущее, экономят.

Так почему же мы не экономим? Я вижу 4 причины, для чего вообще нужно экономить.

Первая – это пенсии. Однако у украинцев все еще в головах есть предположение, что нам государство будет платить пенсию или, по меньшей мере, что нам государство должно пенсию.

Вторая (это я уже говорил) касается бизнеса: я экономлю, чтобы инвестировать в свой бизнес. Между тем, мы также до войны часто удивлялись, почему (особенно в ближних странах: Польше, Словакии) машины настолько дешевле, чем в Киеве. Одна из причин: для чего людям покупать такие дорогие машины, если деньги можно сэкономить и вложить в бизнес, инвестировать или отложить на пенсию.

Украинцы же, к сожалению, по многим причинам не начинают массово собственный бизнес, следовательно у них нет нужды экономить на это деньги.

И четвертое – страхование здоровья, то есть медицинское страхование.

У нас по этим двум последним параметрам в Конституции до сих пор заложены принципы о бесплатности. Каждый гражданин страны имеет право на бесплатное образование и бесплатное здравоохранение. Это социалистический абсурд. Просто нужно выбросить этот социалистический трэш из Конституции и назвать вещи своими именами.

Надо сказать, обращаясь к фразе Черчилля: украинцы, вы должны экономить, потому что пот, кровь и слезы – все это имеет конкретные финансовые, монетарные решения. Ты должен экономить себе на пенсию, потому что никто тебе не должен.

Урок войны для меня заключается в том, что экономику нужно будет развивать и строить так, как мы сейчас воюем. А воюем мы меньшими силами, но очень инновационно, очень мотивированно, что по-английски называется "bottom-up", "снизу-вверх".

Посмотрите, как волонтеры сегодня вовлекают в Украину ресурсы: оборудование, бронежилеты, шлемы, тепловизоры и т.д. Мировое украинство собирает деньги, оборудование, передает это в Украину, что очень мощный урок для дальнейшего развития Украины.

Так надо делать, а не надеяться на План Маршалла, будто кто-то нам должен.

Клейтон Кристенсен, покойный профессор Гарвардской бизнес-школы, последнюю книгу выпустил о национальном развитии, где противопоставляет два принципа: пушить ресурсы в бедную страну или втягивать их – то есть создавать для этого условия (push in или pull in). И он говорит, что push in не работает.

Кристенсен доказывает в книге, что лучше работает "pull in", то есть втягивание. А это тоже урок войны, когда украинцы вовлекают ресурсы. Не кто-то заваливает ресурсами страну, а украинцы втягивают все необходимое сами, преимущественно по частной инициативе.

Так же, как мы затягиваем в страну сейчас бронежилеты, шлемы, тепловизоры, пикапы и другое мелкое оборудование, частные предприятия должны затягивать ресурсы из мира. И это будет гораздо мощнее Плана Маршалла.

Потому что на самом деле План Маршалла – это достаточно ограниченный ресурс, в нынешних деньгах – это 150-200 миллиардов долларов, разделенных, если не ошибаюсь, на 15 стран. Это по 10–15 миллиардов.

Мы сейчас говорим, что Украине необходимы 600 миллиардов минимум. То есть мы не вытащим восстановление одним только Планом Маршалла. К кому ты выйдешь за 600-ми миллиардами? К ЕС? К Штатам? Они где у себя найдут эти деньги? В каком бюджете?

Поэтому урок войны таков: для нашего развития дальше нужно сохранить хорошую одержимость, ощущение, что это вопрос выживания, только уже мирного.

Я хочу подчеркнуть, что на длительное время (но на несколько лет этот вопрос не будет даже стоять) Украина будет беднейшей экономикой в Европе. И уже вопрос нашей чести, вопрос нашего вклада в историю, что так не должно быть.

Нашу нынешнюю одержимость, на английском "obsession", нужно сохранить.

Горизонтальные сети нужно сохранить. Затягивание сюда ресурса, желание победить на мировых рынках тоже нужно сохранить.

Никто не будет сильно баловать Украину, мол, мы отдадим вам наш рынок, потому что вы сильно пострадали. Как только закончится война, не будет даже таких мыслей.

Война нынешняя, физическая, перейдет прямо в экономическую войну. И ее нужно будет дальше выигрывать.

Павло Шеремета, экономист, основатель Киево-Могилянской бизнес-школы, экс-министр экономического развития и торговли (2014), экс-президент Киевской школы экономики, реформатор и эксперт современного образования для взрослых

Проєкт "UKRAINE NOW. Візія майбутнього" реалізується НАЗК за підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС (EUACI) – провідна антикорупційна програма в Україні, що фінансується ЄС, співфінансується і впроваджується Міністерством закордонних справ Данії. Мета проєкту – окреслити бачення розвитку України після перемоги у війні з росією.

В інтерв'ю з відомими українськими діячами, мислителями та лідерами думок ми шукаємо відповіді на питання про те, як змінюється держава сьогодні та якою вона має стати завтра.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.