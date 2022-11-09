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Александр Леменов
учредитель StateWatch

Народные депутаты решили указывать правоохранителям как работать

Среда, 09 ноября 2022, 18:45

Парламентарі нещодавно знову розродились абсолютно непрофесійними ідеями з метою фантастичного розширення своїх повноважень. Мова йде про законопроєкт №8073 та законопроєкт 8073-1, де планується встановити своєрідний контроль за діяльністю органів правопорядку та навіть прокуратурою.

У проєктах запропоновано суттєво розширити повноваження Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності у сфері контролю за правоохоронцями. Такі нові повноваження Комітету порушують засади  політичної незалежності органів правопорядку, а також створюють законодавчу базу для легального втручання парламентарів у розслідування кримінальних проваджень, що суперечить функції Парламенту та депутатів.

Зазначені законопроєкти містять наступні небезпечні положення:

  1. члени Комітету мають право надавати письмові рекомендації керівникам правоохоронних органів та прокуратури;
  2. члени Комітету мають право на письмове звернення до правоохоронних органів та прокуратури з вимогою провести перевірку та/або службове розслідування події або належить до предмета перевірки Комітету;
  3. члени Комітету мають право запрошувати керівників та інших посадових осіб правоохоронних органів і органів прокуратури на засідання Комітету для обговорення ініційованих Комітетом перевірок або службових розслідувань;
  4. члени Комітету мають право надати письмові пропозиції щодо звільнення конкретної посадової особи від виконання обов’язків службової особи під час проведення розслідування чи розслідування, а також у разі неявки такої посадової особи на запрошення Комітету з будь-яких причин;
  5. члени Комітету мають право порушувати дисциплінарне провадження щодо керівників органів правопорядку і прокуратури, їхніх заступників, заступників та керівників територіальних органів за результатами перевірок та/або службових розслідувань, проведених за поданням Комітету;
  6. законопроєктом також пропонується встановити адміністративну відповідальність за невиконання доручень та рекомендацій Комітету правоохоронним органам та органам прокуратури.

Конституція України містить чітко визначені форми парламентського контролю, і серед них відсутня навіть мала частина того, що пропонується вказаними законопроєктами. У зв’язку з цим Конституційний Суд України у Висновку від 12 жовтня 2004 року № 2-в/2004 вказав, що ухвалення  законів, якими Верховна Рада України визначає власні повноваження ширшим чином, ніж встановлено Конституцією, не відповідає закріпленому в частині першій статті 6 Конституції України принципу поділу державної влади.

Отож, рекомендації нашої організації StateWatch доволі прості та очевидні: профільний парламентський комітет жодним чином не має права втручатися в роботу органів правопорядку і прокуратури навіть у вигляді рекомендацій стосовно конкретних посадових осіб або кримінальних проваджень. 

Єдина і ключова роль відповідного комітету – створювати нормативні підвалини для підвищення ефективності роботи органів кримінальної юстиції, ініціюючи законодавчі новели.

Крім цього, комітет може обговорювати їх на засіданнях, а також періодично заслуховувати керівництво тих чи інших очільників органів кримінальної юстиції про результати їх роботи та про наявні проблеми регулювання. Але при цьому в жодному разі не може безпосередньо втручатися у хід кримінальних проваджень і надавати відповідні вказівки – кого варто притягти до дисциплінарної відповідальності, а кого ні.

Отже, законопроєкти 8073, 8073-1 підлягають відхиленню не лише як небезпечні для діяльності органів правопорядку та прокуратури, але і як непрофесійні.

Олександр Лємєнов

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Темы: законодательствопрокуратураВерховная Рада
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