Народные депутаты решили указывать правоохранителям как работать

Парламентарі нещодавно знову розродились абсолютно непрофесійними ідеями з метою фантастичного розширення своїх повноважень. Мова йде про законопроєкт №8073 та законопроєкт 8073-1, де планується встановити своєрідний контроль за діяльністю органів правопорядку та навіть прокуратурою.

У проєктах запропоновано суттєво розширити повноваження Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності у сфері контролю за правоохоронцями. Такі нові повноваження Комітету порушують засади політичної незалежності органів правопорядку, а також створюють законодавчу базу для легального втручання парламентарів у розслідування кримінальних проваджень, що суперечить функції Парламенту та депутатів.

Зазначені законопроєкти містять наступні небезпечні положення:

члени Комітету мають право надавати письмові рекомендації керівникам правоохоронних органів та прокуратури; члени Комітету мають право на письмове звернення до правоохоронних органів та прокуратури з вимогою провести перевірку та/або службове розслідування події або належить до предмета перевірки Комітету; члени Комітету мають право запрошувати керівників та інших посадових осіб правоохоронних органів і органів прокуратури на засідання Комітету для обговорення ініційованих Комітетом перевірок або службових розслідувань; члени Комітету мають право надати письмові пропозиції щодо звільнення конкретної посадової особи від виконання обов’язків службової особи під час проведення розслідування чи розслідування, а також у разі неявки такої посадової особи на запрошення Комітету з будь-яких причин; члени Комітету мають право порушувати дисциплінарне провадження щодо керівників органів правопорядку і прокуратури, їхніх заступників, заступників та керівників територіальних органів за результатами перевірок та/або службових розслідувань, проведених за поданням Комітету; законопроєктом також пропонується встановити адміністративну відповідальність за невиконання доручень та рекомендацій Комітету правоохоронним органам та органам прокуратури.

Конституція України містить чітко визначені форми парламентського контролю, і серед них відсутня навіть мала частина того, що пропонується вказаними законопроєктами. У зв’язку з цим Конституційний Суд України у Висновку від 12 жовтня 2004 року № 2-в/2004 вказав, що ухвалення законів, якими Верховна Рада України визначає власні повноваження ширшим чином, ніж встановлено Конституцією, не відповідає закріпленому в частині першій статті 6 Конституції України принципу поділу державної влади.

Отож, рекомендації нашої організації StateWatch доволі прості та очевидні: профільний парламентський комітет жодним чином не має права втручатися в роботу органів правопорядку і прокуратури навіть у вигляді рекомендацій стосовно конкретних посадових осіб або кримінальних проваджень.

Єдина і ключова роль відповідного комітету – створювати нормативні підвалини для підвищення ефективності роботи органів кримінальної юстиції, ініціюючи законодавчі новели.

Крім цього, комітет може обговорювати їх на засіданнях, а також періодично заслуховувати керівництво тих чи інших очільників органів кримінальної юстиції про результати їх роботи та про наявні проблеми регулювання. Але при цьому в жодному разі не може безпосередньо втручатися у хід кримінальних проваджень і надавати відповідні вказівки – кого варто притягти до дисциплінарної відповідальності, а кого ні.

Отже, законопроєкти 8073, 8073-1 підлягають відхиленню не лише як небезпечні для діяльності органів правопорядку та прокуратури, але і як непрофесійні.

Олександр Лємєнов