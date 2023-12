Как мир борется с кремлевским медиа RT и его пропагандой

RT (раніше – Russia Today) – державне російське медіа, що існує з 2005 року, фінансується урядом Росії та багато років просуває пропагандистські наративи Кремля для російської та закордонної аудиторії.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну цей рупор Кремля почали блокувати у світі (хоч Україна, Литва та Латвія зробили це ще задовго до 2022 року), а технологічні компанії почали банити сторінки пропагандистського медіа у соціальних мережах.

Проте досі залишається велика кількість країн, де RT продовжує мовлення через відсутність заборони або оминаючи санкції, а соціальними мережами продовжує ширитися контент кремлівського медіа.

Це показує, що лише часткові або регіональні блокування RT малоефективні, оскільки кремлівське державне медіа знаходить нові способи просувати свої пропагандистські меседжі у світовий інформаційний простір. Тож для ефективної протидії RT необхідна повна та скоординована заборона всіх можливих каналів мовлення.

Розповідаємо, що відбувається з блокуванням RT у світі.

RT: справжня роль ресурсу та його пропагандисти

RT – це державний російський пропагандистський інформаційний ресурс, справжня роль якого бути рупором Кремля для закордонної аудиторії.

До пулу людей, що мають стосунок до створення цього медіа, управління та поширення дезінформаційної риторики входять найвідоміші російські пропагандисти – Дмитро Кисельов та Маргарита Симоньян, які роками розпалювали ворожнечу до України в етерах російських телеканалів. А також Антон Красовський, якому належать заклики до "топлення у річці або спалення українських дітей", погрози "спалити українців на Хрещатику разом з українською Конституцією" та "радість" через масовані російські ракетні обстріли України.

Справжня роль RT – бути рупором Кремля для російської та закордонної аудиторії, бо медіа транслюється російською, англійською, арабською, іспанською, французькою, німецькою та навіть сербською мовами.

До того ж, цю роль керівництво каналу абсолютно не заперечує. Так в одному з інтерв'ю російському виданню головна пропагандистка та редакторка RT Маргарита Симоньян називає канал "частиною м'якої сили, soft power" та порівнює з "Міністерством оборони", що "не має жодного стосунку до журналістської об'єктивності".

Проте RT становить інформаційну загрозу не лише для України, а й світу. Кремлівська пропаганда використовувала медіа для поширення фейків, маніпуляцій, дискредитаційних та пропагандистських кампаній задовго до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Меседжі, що поширювалися цим ресурсом, дискредитували не лише українську державу, а й увесь демократичний світ, розпалювали ворожнечу до країн Заходу, міжнародних організацій та підривали довіру до системи охорони здоров’я.

Детальніше про найгучніші дезінформаційні кейси RT читайте у дослідженні Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки "RT: чому російському державному медіа не місце в цивілізованому світі", яке проведене на основі аналізу контенту російської й закордонних редакцій кремлівського пропагандистського ресурсу.

Канали RT для поширення кремлівської пропаганди

Насправді, мережа каналів RT досі дуже велика для впливу незалежно від блокувань телеканалів та бану сторінок деякими соцмережами. Наприклад, протягом свого існування російське пропагандистське медіа використовувало такі канали комунікації (деякі з них наразі неактивні у певних регіонах):

Вебсайти. Сайт RT як основна платформа для збільшення доступності та охоплення аудиторії для пропагандистського впливу має сім мов сповіщення: англійську, арабську, німецьку, французьку, іспанську, сербську та російську. Серед онлайн-платформ також мультимедійне агентство RUPTLY (англійською, російською, іспанською та арабською).

Телеканали. Медіа включає у свою мережу також телеканали RT Россия, RT America, RT France, RT UK, RT DE, RT en Español, RT Arabic, RT Documentary.

З 15 листопада 2022 року RT анонсувало запуск нового пропагандистського мультимедійного онлайн-порталу RT Balkan сербською мовою. Телевізійне мовлення якого заплановано до 2024 року.

Соцмережі. RT здебільшого є на російських платформах. Наприклад, Вконтакте, Одноклассники, RuTube, LiveJournal (з грудня 2016 року розміщений на серверах російської компанії "Rambler&Co"), ZenYandex і Telegram. Серед закордонних наразі пропонуються Twitter і Viber.

До 2022 року RT мали ще офіційні сторінки у Facebook, Instagram, YouTube та TikTok (проте наразі відзначається продовження поширення контенту RT і через ці соцмережі, зокрема через створення нових сторінок, груп та каналів).

Таких каналів комунікації може бути ще більше, враховуючи і способи, якими RT намагається оминути будь-які заборони.

Блокування телеканалів

Україна одна з перших, хто усвідомила згубність російської пропаганди, і ще у 2014 році заборонила трансляцію 14 російських телеканалів, серед яких і RT.

У 2020 також мовлення російських телеканалів із сітки RT заборонили у Литві та Латвії. Причиною блокування став зв’язок медіа з пропагандистом Дмитром Кисельовим, який перебуває під санкціями ЄС.

У березні 2022 року ЄС ввів санкції щодо телеканалів RT English, RT UK, RT Germany, RT France, RT Spanish та припинив їхню трансляцію у країнах ЄС.

Проте визначити точну загальну кількість країн світу, які на сьогодні заблокували RT, важко через відсутність такої статистики. За даними The European Platform of Regulatory Authorities (розміщеними на сайті Національної ради з питань телерадіомовлення) станом на 28 березня у Європі RT заблокували у 30 країнах.

Телекомунікаційні провайдери в Австралії, Канаді та США (і, зокрема, телеканалу RT America) також повідомили про блокування російських державних ЗМІ через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Як соцмережі та технологічні компанії блокують RT

На початку повномасштабного вторгнення Росії до України про початок блокування та відмову від співпраці з RT оголосила низка соцмереж та технологічних компаній. Наприклад:

Meta (Facebook, Instagram). Платформа оголосила про обмеження доступу до сторінок RT, зокрема для країн ЄС. Також варто зауважити, що і сама РФ стосовно цих соцмереж у відповідь вжила заходів та оголосила про заборону в Росії Facebook та Instagram.

Платформа оголосила про обмеження доступу до сторінок RT, зокрема для країн ЄС. Також варто зауважити, що і сама РФ стосовно цих соцмереж у відповідь вжила заходів та оголосила про заборону в Росії Facebook та Instagram. YouTube. Після повномасштабного вторгнення Росії до України компанія Google, якій належить і відеохостинг YouTube, заблокувала численні ресурси телеканалів RT, зокрема на територіях країн ЄС та України. Нещодавно YouTube також заблокував і новостворений ще один канал російської телевізійної мережі RT – балканський підрозділ мовника RT Balkan.

Після повномасштабного вторгнення Росії до України компанія Google, якій належить і відеохостинг YouTube, заблокувала численні ресурси телеканалів RT, зокрема на територіях країн ЄС та України. Нещодавно YouTube також заблокував і новостворений ще один канал російської телевізійної мережі RT – балканський підрозділ мовника RT Balkan. За словами Twitter і Google , ці платформи також почали обмежувати видимість контенту RT у всьому світі.

і , ці платформи також почали обмежувати видимість контенту RT у всьому світі. Spotify повідомив про видалення усього контенту RT зі свого сервісу.

повідомив про видалення усього контенту RT зі свого сервісу. TikTok. На початку повномасштабного вторгнення TikTok також оголосив про блокування сторінок RT і їхнього контенту на території країн ЄС.

На початку повномасштабного вторгнення TikTok також оголосив про блокування сторінок RT і їхнього контенту на території країн ЄС. Microsoft була першою серед великих технологічних компаній, яка розірвала зв’язки з мережею, видаливши програму RT зі свого магазину додатків.

була першою серед великих технологічних компаній, яка розірвала зв’язки з мережею, видаливши програму RT зі свого магазину додатків. Apple оголосила про видалення RT зі своїх магазинів додатків за межами Росії.

Проте подібні обмеження не перешкоджають RT створювати нові сторінки, які прямо чи опосередковано показують зв’язок з пропагандистським державним медіа.

Як RT обходить блокування та санкції?

За висновками дослідження Disinformation Situation Center (DSC), контент, створений RT, все ще досягає аудиторії в ЄС.

Наприклад, дослідники виявили, що деякий відеоконтент RT з’являвся в соціальних мережах під новим брендом і логотипом. У випадку з деякими відеоматеріалами бренд RT просто видалили з відео та перепостили на новому каналі YouTube, на який не поширюється заборона ЄС.

Результати іншого дослідження, проведеного аналітичним центром Institute for Strategic Dialogue та опублікованого у липні 2022 року, також показують продовження впливу RT на західну аудиторію. Серед основних способів, виявлених під час аналізу – альтернативні домени та субдомени для RT, дзеркальні вебсайти RT, вебсайти copy-paste та вебсайти-агрегатори.

Наприклад, дослідники виявили 12 сайтів переважно німецькою чи іспанською, які є точною копією або RT Deutsch, або RT en Español. Крім того, ІР-адреси цих сайтів та ідентифікатори Google Analytics прямо повʼязані із прокремлівською телекомпанією.

Дослідники знайшли кілька статей про українських біженців, які друкували офіційні сайти RT. Потім через пошук у Google вони знайшли сайти, які друкували статті із такими ж заголовками – таких було близько 66 ідентичних матеріалів німецькою, іспанською, англійською і французькою.

За висновками дослідження, Twitter акаунт RT en Español, у якого мільйони підписників, запрошує людей відвідати іспаномовний сайт, який обходить санкції ЄС, а у Facebook ці сайти зʼявлялися у понад 1200 відкритих групах, які разом мають десятки мільйонів підписників.

Окремим прикладом, як RT продовжує транслювати свої меседжі, є французька компанія Eutelsat. Завдяки їй триває супутникова трансляція російських інформаційних каналів на іноземну аудиторію. Зокрема, канал RT Arabic, якому на відміну від своїх "родичів" RT France, RT UK і RT DE, вдалося уникнути європейських санкцій, безперешкодно транслюється на Північну Африку та Близький Схід.

Інші способи проникнення RT у світовий інфопростір: цитування кремлівського медіа, особисті акаунти та окремі медіапроєкти пропагандистів

Цитування кремлівських медіа – це ще один спосіб, як російська пропаганда продовжує проникати у світовий інфопростір і, зокрема, впливає на нього з допомогою RT.

Наприклад, дані моніторингу, проведені LetsData у партнерстві з "Детектор медіа", який Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки має у своєму розпорядженні, протягом 10 - 31 жовтня 2022 року показують, що цитування пропагандистських медіа досі триває у світовому інформаційному просторі.

Так, за досліджуваний період, серед 31 країни, які увійшли до вибірки моніторингу та включали країни Європи, Азії, Північної та Південної Америки, Африки та Австралії у 20 країнах виявлено цитування RT серед інших кремлівських медіа.

Лідерами за цитуванням RT стали Туреччина (53,15% від усіх публікацій з цитуваннями російських пропагандистських медіа) та Австрія (37,5%).

Крім того, поширення дезінформації й пропагандистських меседжів множиться у кілька разів через персональні сторінки пропагандистів RT у соцмережах та їхні власні проєкти у YouTube. Наприклад, Маргарита Симоньян, Антон Красовський, як і інші пропагандисти, поширюють ті ж меседжі, що й в етерах та на онлайн-платформах RT.

Або інший приклад Пітера Лавелла, автора та ведучого програми CrossTalk на RT, який з травня 2019 року веде YouTube-канал "The Gaggle with Peter and George" англійською мовою, де продовжує поширювати кремлівські наративи, як-от "Україна намагається розв’язати Третю світову війну", "НАТО готується використати ядерну зброю" тощо.

Як бачимо, RT – це глобальна пропагандистська машина з численною кількістю каналів для поширення пропагандистських та дезінформаційних кампаній, яка потребує такого ж глобального вичищення із інформаційного простору цивілізованого світу. Для цього часткове або регіональне блокування малодієве, лише скоординовані дії держав у блокуванні трансляції каналу, повна заборона пропагандистського ресурсу та його контенту технологічними платформами та свідома відмова від споживання пропагандистського контенту громадянами країн можуть змусити замовчати кремлівську пропаганду.

Ірина Субота

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

