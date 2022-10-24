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RT вигнав свого пропагандиста за пропозицію топити українських дітей у річці

"Українська правда"Понеділок, 24 жовтня 2022, 02:36
фото: ria

Російський пропагандистський канал Russia Today припинив співпрацю з  ведучим  Антоном Красовським після його заяви про те, що потрібно топити українських дітей, які вважають, що територія України окупована Росією.

Джерело: російська пропагандистка, головний редактор RT Маргарита Симоньян

Дослівно: "Наразі я зупиняю нашу співпрацю, оскільки ні я, ні решта колективу RT не можемо дозволити, щоб промайнула навіть думка про те, що хтось із нас здатний розділяти подібну дичину. Здивування, що тут скажеш".

Деталі: Водночас Симоньян заявила, що "складно повірити, щоб Красовський щиро вважав, що потрібно топити дітей". Вона назвала висловлювання Красовського "диким й огидним", але "можливо, Антон пояснить, яким тимчасовим божевіллям воно було викликане і як зірвалося з його язика".

Що передувало:

  • Ведучий, директор з мовлення російськомовної версії каналу Антон Красовський у розмові з письменником Сергієм Лук'яненком запропонував  топити українських дітей, які вважають, що територія України окупована Росією. Лук'яненко розповів, що в 1980-му році ще дитиною опинився в Україні, і українські російськомовні діти йому розповідали, що Україна окупована "москалями". "А прямо топити таких треба було в Тисині, там, де плине кача. Прямо топити цих дітей, топити... От сказав, що москалі окупували – і одразу кидаєш у річку з буйною течією", – запропонував ведучий. Він також пропонував  забивати дітей у "смерекову хату" в Карпатах і спалювати.
  • Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав країни світу заборонити мовлення Russia Today.

Теми: пропагандаРосія
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