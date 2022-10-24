RT вигнав свого пропагандиста за пропозицію топити українських дітей у річці

Російський пропагандистський канал Russia Today припинив співпрацю з ведучим Антоном Красовським після його заяви про те, що потрібно топити українських дітей, які вважають, що територія України окупована Росією.

Джерело: російська пропагандистка, головний редактор RT Маргарита Симоньян

Дослівно: "Наразі я зупиняю нашу співпрацю, оскільки ні я, ні решта колективу RT не можемо дозволити, щоб промайнула навіть думка про те, що хтось із нас здатний розділяти подібну дичину. Здивування, що тут скажеш".

Деталі: Водночас Симоньян заявила, що "складно повірити, щоб Красовський щиро вважав, що потрібно топити дітей". Вона назвала висловлювання Красовського "диким й огидним", але "можливо, Антон пояснить, яким тимчасовим божевіллям воно було викликане і як зірвалося з його язика".

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