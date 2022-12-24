Осторожная позиция Израиля: ответы на сложные вопросы

Тисячі євреїв цьогоріч запалили свічки менори Хануки (​​світильник, який запалюють протягом восьми днів свята Ханука) не тільки через свято.

Через постійні обстріли безпілотниками іранського виробництва, єврейська діаспора зіштовхнувшись із відключеннями світла, так би мовити "блекаутами", як і все населення України. А Хануку, свято вогнів, який починається з 18 грудня по 26 грудня, люди зустрічали в темряві.

Ізраїль почав допомагати Україні з генераторами, однак, продовжує займати досить стриману позицію у військовій допомозі.

Чому Ізраїль обережний в питаннях постачання зброї Україні?

Позиція Ізраїлю поки незмінна, поки офіційно Ізраїль не надає військову допомогу.

Кремль дозволяє ізраїльським літакам націлюватися на поставки іранської зброї над контрольованим Росією повітряним простором у Сирії, який Ізраїль вважає критично важливим для своєї національної оборони.

Натомість Ізраїль обмежився від постачання зброї в Україну. Як я завжди кажу "Ізраїль завжди діє в інтересах власної національної безпеки".

Попри те, що напередодні виборів, що відбулися 1 листопада 2022 року, більшість кандидатів обіцяли переглянути політику стосовно військової допомоги Україні.

Біньямін Нетаньягу, який переміг на парламентських виборах в Ізраїлі, запевняв президента України Володимира Зеленського, що "розбереться"та "подумає" над тим, як він може допомогти у питанні постачання ізраїльських систем протиповітряної оборони Україні. Однак, поки що зрушень не спостерігається.

Адже Ізраїль хоче уникнути конфліктів між силами рф та Ізраїлю.

Однак, все може змінитися.

Що може стати фактором зміни позиції Ізраїлю?

Зупинюся на цих двох пунктах. По-перше, зростаюча залежність рф від Ірану щодо безпілотників, які використовуються для атак на цивільну інфраструктуру України; по-друге, через послаблення ролі рф на Близькому Сході.

Зростаюча залежність рф від Ірану щодо ракет

Минулого місяця радник із національної безпеки Еяль Хулата на форумі у Бахрейні заявив, що Ізраїль передбачає можливість постачання Україні високотехнологічних ракет.

За його словами, це може статися у випадку, якщо Тегеран постачатиме Москві балістичні ракети.

Для Ізраїлю це дійсно болюче питання, від якого залежить позиція країни. Адже Іран – це чи не найголовніший ворог країни.

Послаблення ролі рф на Близькому Сході

Росія нещодавно передислокувала важливу військову техніку та війська із Сирії. Це свідчить про послаблення впливу Москви в інших країнах і усунуло одну з кількох перешкод для підтримки Ізраїлем України.

Росія, яка є домінуючою військовою силою в Сирії з 2015 року і допомагає сирійському режиму підтримувати владу, все ще зберігає там значну присутність. Але ця зміна може свідчити про суттєвіші зрушення в балансі сил в одній із найскладніших конфліктних зон світу та дозволити Ізраїлю, ворогу та південному сусіду Сирії, переглянути свій підхід як до Сирії, так і до України.

Офіційно є різні оцінки щодо кількості виведених військ – від 1200 до 1600 солдатів.

Також Росія вивела з Сирії й свою систему протиповітряної оборони С-300, а кілька російських командувачів були передислоковані з Сирії в Україну.

Як наслідок, російське військове керівництво в москві стало менш залученим до повсякденного управління операціями в Сирії, в тому числі у військовій координації з Ізраїлем.

Попри це, у своїй заяві Бенні Ганц, міністр оборони Ізраїлю, сказав: "Ізраїль підтримує Україну, НАТО та Захід – це те, що ми говорили в минулому і повторюємо сьогодні".

"З огляду на це, – додав він, – я хотів би підкреслити, що Ізраїль не постачатиме системи зброї в Україну через низку операційних міркувань".

Він пояснив таку позицію тим, що хоча Росія і вивела військові частини з Сирії, їх замінили офіцери військової поліції, до того ж лишається системи їхньої протиповітряної оборони С-400, а також великі військово-повітряні та військово-морські бази в Західній Сирії.

До того ж Ізраїль також побоюється, що Кремль може вжити заходів для обмеження єврейської еміграції з рф після того, як російська влада порушила судову справу проти московського відділення Єврейського агентства, ізраїльської організації, яка допомагає російським євреям почати нове життя в Ізраїлі.

Та все ж вплив рф на Близькому Сході слабшає. І так буде далі. А це означає, що Ізраїль, відповідно до зміни ситуації в регіоні, пропорційно буде надавати допомогу Україні.

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Ізраїль шукає можливості допомагати Україні

З усім тим, Ізраїль сьогодні надає більше допомоги Україні, ніж це робив у перші місяці війни, коли його допомога обмежувалася переважно гуманітарною допомогою, включаючи польовий госпіталь.

Відтак, Ізраїль надає Україні основні дані розвідки про іранські безпілотники, які використовує Росія, а також запропонував дослідити залишки безпілотників, які розбилися в Україні.

Як на мене, далі буде…

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