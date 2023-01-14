Как уберечься от мошенничества при получении благотворительной помощи

З першого дня війни люди зі всього світу почали переказувати гроші на потреби Збройних сил України, волонтерських ініціатив та благодійних фондів, а також на підтримку простих українців, які залишилися без даху над головою, роботи та навіть рідних. Це, на жаль, призвело і до активізації шахраїв і діяльності фейкових фондів.

У соціальних мережах та меседжерах можна натрапити на сотні повідомлень про "гуманітарну та фінансову допомогу для всіх українців". Цю поміч начебто пропонують відомі благодійні фонди або ж "закордонні донори".

На перший погляд процедура отримання виплати здається дуже простою та доступною для всіх без винятку – досить надати персональні дані та номер картки. Проте, часто це банальна злодійська схема за яку передбачене покарання за статтею 190 Кримінального кодексу України.

Аби не потрапити у пастки шахраїв, під час отримання благодійної допомоги, варто пам’ятати про кілька моментів:

Гуманітарна та благодійна допомога завжди є безкоштовною

Якщо за надання допомоги вимагають здійснити якісь платежі чи виконати певні роботи, то це вже ознаки шахрайства.

Благодійні фонди, які працюють роками та мають репутацію, давно розробили детально описані процедури надання допомоги та чіткі критерії необхідні для її отримання як то – соціальний статус, наявність дітей, похилий вік, медичні захворювання та інше.

На отримання допомоги здебільшого не реєструють заочно

Фонди, які дійсно займаються наданням гуманітарної чи благодійної допомоги, нині не мають змоги обробляти онлайн запити, відповідати на численні дзвінки, не консультують в особистих чатах та не переводять розмову в особисті повідомлення. Також співробітники не здійснюють дзвінків з пропозиціями отримати допомогу та не оформляють її за посередництва чат-ботів.

Фонду не потрібні секретні дані банківської картки.

В жодному разі не вводьте особисті дані: не завантажуйте фотографії паспорту та ідентифікаційного коду, не вписуйте повну інформацію з банківської картки тощо.

Для надання благодійної допомоги фонду не потрібні термін дії картки, пін-код чи тризначний CVV-код, вказаний на зворотній стороні.

Пам’ятайте, що навіть банки не питають подібну інформацію у своїх клієнтів, банківські установи також не можуть і не мають права пропонувати надання будь-якої міжнародної грошової допомоги. У разі отримання підозрілих листів чи повідомлень не здійснюйте також жодних оплат "на 1 гривню" до перевірки всіх даних фонду.

У повідомленні про допомогу сайт фонду має бути вказаний правильно

Сторінка, яку ви можете відвідати, може виглядати візуально як справжня: матиме таку ж кольорову гаму та дуже подібні логотипи, а також міститиме приблизно ту ж саму інформацію, що й офіційний сайт.

Щоб перевірити домен погугліть цей благодійний фонд та уважно порівняйте адреси сторінки – реальний портал та фішинговий онлайн-майданчик можуть відрізнятися інколи однією чи двома літерами.

На сайті організації мають бути вказані фізична/юридична адреса, номери телефонів, які діють, посилання на офіційні акаунти в соціальних мережах. Зверніть увагу, що вони мають регулярно оновлюватися і містити реакції з боку підписників.

Фонд має продовжувати працювати та надавати допомогу

Часто шахраї використовують дані благодійників, які вже припинили роботу або проєкт із надання гуманітарної чи благодійної допомоги.

Допоможе підтвердити справжність благодійного фонду сервіс youcontrol.com.ua. Тут можна дізнатися про статус юридичної особи (чи не перебуває вона в процесі ліквідації), дату реєстрації, організаційно-правову форму, контакти тощо.

Інформація про діяльність фонду має бути актуальною

На сайтах фондів з іменем та репутацією обов'язково представлена актуальна інформація про керівництво фонду, команду, свіжі звіти про діяльність та офіційний розрахунковий рахунок.

Шахраї також знають: що більше ЗМІ пишуть про діяльність благодійної організації, то більше їм довіряють. Тому уважно перевірте, що і де пишуть про цей фонд. Звертайте увагу на системність висвітлення його роботи та на якість медіа, які публікують новини та сайти – це мають бути провідні новинні портали та ключові регіональні медіа, а не видання "третього ешелону" чи взагалі повна відсутність будь-яких згадок.

Не шкодуйте часу на скаргу

Коли українське суспільство буде розумітися на відповідальній благодійності, тоді шахраї припинять наживатися на безпомічних та довірливих.

Якщо побачили фейкові повідомлення про допомогу від імені певного благодійного фонду – знайдіть час та можливість повідомити про це справжній фонд і вони займуться цим питанням. Зверніться до адміністратора соцмережі чи меседжера з метою блокування негідників.

Якщо шахраям, на жаль, вдалося вас навіть обманути, то алгоритм наступний: зверніться до найближчого відділу поліції або зателефонуйте 102. Зберіть інформацію, що підтверджує факти вчинення щодо вас шахрайських дій: чеки про оплату, квитанції з банку про проведення грошових операцій, роздруківки оголошень, посилання на сайт чи соціальні мережі. Також ви можете направляти свої звернення на електронну скриньку Сервісної служби Кіберполіції: callcenter@cyberpolice.gov.ua

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