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Мумине Салиева
правозащитница

"Каждый обыск – это новая история семьи, которая вскрывает все раны". В Крыму продолжают охотиться на крымских татар

Среда, 25 января 2023, 07:30

Начиная с 2015 года, мы с системной периодичностью видим облавы в Крыму. "Снова обыск", – раздается эхом по полуострову.

И нет, мы не привыкли к этому. Это страх, он даже если срабатывает, то до определенной грани, рубежа. 

А потом всё проходит. Устаешь жить в страхе: он трансформируется в уверенность. Однако привыкнуть к этому всему невозможно.

Каждый обыск – это новая история семьи, которая вскрывает все раны. Ты чувствуешь все ту же непроходящую боль. Снова и снова. 

 "Утро перемен". Классическое правонападение силовиков

С 4 часов утра 24 января в различных селах Джанкойского района проходили массовые обыски в домах крымских татар мусульман с участием оперативников и следователей ФСБ. 

"В 4 утра к нам постучались в дверь. Ворвались люди в масках, ОМОН с автоматами. Положили мужа на пол, начали его бить ногами", – рассказала супруга Айдера Асанова Полина из Тимофеевки Джанкойского района. 

В этом же селе проживает крымский татарин Рефат Сейдаметов.

"Мы проснулись от сильного стука в окна. Я выбежала, Рефату сказала, что сильно стучат. Я вышла, смотрю в том окне напротив нашей спальни свет горит. Сюда вышла – тут двое стоят. Тоже светят. 

Они сказали: "Откройте!". У них были нашивки ФСБ. Везде кладовки осмотрели. Я ходила везде за ними, нигде ничего не нашли, пока не дошли до последней комнаты, до прихожей. Я вышла, повернулась что-то поднять, и он залез сверху смотреть. Там книжки две. "Это ваши?". Я говорю: "Нет". Чистенькие книжки без пыли", – рассказывала супруга Рефата Сейдаметова.

"Так неожиданно стали стучать в 4 утра. Муж пошел открывать дверь. Зашли 10 человек, 10 амбалов с оружием. Попросили, чтобы дети все встали. У меня начали коленки трястись, плакать начала. Потом собралась, взяла себя в руки. Дети, конечно, сильно испугались, начали плакать. Я их успокоила, как могла", – говорит Амиде, супруга Экрема Кроша из Ближнегорского Джанкойского района.

Полугодом ранее был арестован брать Экрема – Энвер Крош. 

"Со мной вели себя грубо. Телефон мой забрали. Сказали, никому звонить нельзя. Смотрели во всех шкафах на кухне, вплоть до духовки. Мою комнату тоже смотрели. А у меня много учебной литературы: английский, детские книги. К бабушке во времянку тоже зашли. Машину осмотрели и нашли там 2 религиозные книжки, которые сами и подкинули, будучи очень счастливыми от находки", – делилась Зера, супруга строителя Лемана Зекирьяева из Джанкоя. 

Брат Лемана, Айдер, говорит: "Меня не пустили в дом, где живет мой брат и мама. Сказали: "Сядь в машину и потеряйся!" Не разрешили узнать, как состояние моей матери с давлением. "Ты видишь скорую? Нет. Значит, все хорошо", – сказали мне силовики. 

Лилия, супруга 67-летнего Халила Мамбетова из Джанкоя, рассказывает: "Рано утром, было 4 часа утра. Услышала шум. Вижу огромную машину, военных, много военных. На оружиях какие-то мощные фонари. Пока оделась, спустилась, услышала сильный шум. Первую дверь взломали.

Сказали, Халил подозревается в терроризме. Какой же с него, пенсионера, террорист? В серванте, ему уже сто лет, виньетки детей, старые открытки с Курбан байрам. Я и подумать не могла, что здесь что-то запрещенное. Я люблю читать. Память плохая, я потом перечитываю. Они сказали, будут искать оружие. А зачем оно нам, старикам, оружие? У нас не может быть оружия!".

"Я им сказала, что это чужой дом. Мы здесь только 2 месяца как живем. Мы эти книги не видели", – говорит Зера, супруга строителя Османа Абдуразакова из Днепровки.

Полугодом ранее арестовали брата Османа, теперь уже политузника, Эдема Бекирова. 

 
все фото "Крымская солидарность"

Недопуск адвокатов к задержанным – попытка выбить их из уголовных дел "Хизб ут-Тахрир"

По завершению обыска в шестом часу шестерых крымских татар российские силовики увезли в Симферополь. В половине четвертого дня "Интерфакс" опубликовал сообщение ФСБ "о задержании в Крыму шести участников ячейки запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", занимавшихся вербовкой мусульман". 

Адвокат Ислям Велиляев сообщил, что его и других защитников не допускают к задержанным.

Следователь указал, что причиной служит участие юристов в защите других подсудимых "Джанкойской группы" по делу "Хизб ут-Тахрир". Подзащитный, по версии ФСБ, может поменять показания и в таком случае адвокат будет защищать двух людей с противоположными позициями, что является причиной для его отвода.

Адвокат считает, что следователь "извратил" право, так как показания еще никто не менял, а значит, его распоряжение носит предположительный характер.

"Это просто попытка выбить адвокатов. Если следовать этой логике, то в конце концов мы дойдем до того, что "Хизб ут-Тахрир" ведь одна организация, поэтому мы вообще не сможем быть адвокатами в другом деле по "Хизб ут-Тахрир" – а вдруг там кто-то поменяет показания", – поделился соображениями адвокат Эмиль Курбединов.

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Что будет дальше? 

Сегодня, 25 января, в 9 часов утра в Киевском районном суде изберут меру пресечения "по 205-й" всем шестерым задержанным крымским татарам мусульманам. Они уже в неволе.

Репрессии целых семей и стариков продолжаются. А в домах, после налета и учиненного бардака, остались пожилые родители, жены и дети.

Еще 11 несовершеннолетних детей лишились отцов. Самая маленькая из них, Софие – семимесячная крошка Айдера Асанова. 

 

С детьми крымских политзаключённых, попавших в жернова репрессий, приходится тяжелее всего. Их чувства, эмоции – самое дорогое в общении с ними. Они так и не научились жить заново, без отцов. Теперь их 220. 

 

Супруга задержанного Османа Абдуразакова на седьмом месяце беременности. Это будет 13-й по счету ребенок, рожденный после ареста своего отца. Но, дай Всевышний, чтобы папа вернулся раньше, в ближайшие два месяца, благословенных для мусульман. 

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Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Темы: Крымкрымские татары
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