Цифровая экспертиза – украинское решение для цивилизованного мира

Часто в українських медіа та громадських організаціях боротьбу із дезінформацією сприймають як спростування фейків та ворожих наративів. Це, безумовно, важлива робота, і ми також займаємось цим у публічній та непублічний площинах. Але це – протидія наслідкам, а не джерелам проблеми.

Проти України вже давно застосовуються алгоритмічні, програмні рішення просування наративів, глибокого таргетингу та мікромеседжів.

Центр протидії дезінформації при РНБО разом із партнерами минулого року розробив кілька потужних програмних продуктів, які дозволяють бачити моделі та механізми розповсюдження ворожих наративів та фейків систематично, в цілому, на глобальному рівні.

Перше з питань, над яким ми працювали – це система моніторингу та вимірювання роботи російської пропаганди з урахуванням її специфіки, системний погляд на неї та цілісне її розуміння.

Наразі ми маємо потужне ексклюзивне програмне рішення, що збирає, автоматично аналізує, співставляє та вимірює кількість та якість російських наративів у публічному просторі, зокрема у Телеграмі. Скажу чесно, що вимірюємо та оцінюємо ми й нашу, українську відповідь ворожій дезінформації.

Українські журналісти, волонтери, інформаційні війська та звичайні громадяни дали росії справжній бій у інтернеті в цілому та у Телеграмі зокрема.

Враховуючи те, що росія виділяє на пропаганду мільярди доларів, а Україна цього не робить і ніколи не робитиме, ми маємо дуже непогані результати.

Під час цієї роботи ми оцінюємо інформаційне поле за багатьма критеріями та постійно бачимо умовний "рахунок на табло" – скільки фейків, дезінформації та маніпуляцій опублікувала росія на своїх медіамайданчиках та що зробила Україна на противагу.

Але ми вимірюємо не тільки кількість опублікованих матеріалів (постів у Телеграмі та соцмережах, у інтернет-медіа), а ще й їхню якість, починаючи від рівня підготовки тексту та завершуючи кількістю переглядів, рівнем залучення аудиторії та показниками ретрансляції.

Є інформаційні битви, які ми виграли вчисту, є такі, де суттєво потіснили російську пропаганду кількісно та якісно.

Це був перший етап.

На другому етапі на базі цього алгоритму ми започаткували проєкт "Цифрова експертиза" – ключовий для Центру протидії дезінформації при РНБО.

Коли ми говоримо про справжню, реальну протидію дезінформації, то маємо розуміти, що мова йде не стільки про спростування скільки про систематичну протидію. Якісна оцінка та хороший кількісний моніторинг дозволяють нам бачити всю схему розповсюдження російської дезінформації.

Якщо дуже сильно спростити, то схема виглядає так. Ми бачимо першоджерело – контрольовані російськими спецслужбами медіа-канали – які, наприклад, о 7 ранку публікують пости із певними меседжами в рамках наративу.

Далі ми бачимо, як протягом 5 хвилин ці пости без жодної редактури йдуть по наступній ланці системи, а потім ці ж меседжі у адаптованому під цільову аудиторію форматі з’являються у "незалежних журналістів", "аналітиків", "воєнкорів" та решти російських інформаційних терористів, які працюють з різними цільовими аудиторіями.

Вже ввечері це ж транслюють російські телеканали та із серйозними обличчями ці "інсайди" видають якісь маргінали із титрами "експертів" як свою "аналітичну довідку" або "суб’єктивну думку", на базі одного наративу влаштовують фейкові суперечки тощо. Тільки у Телеграмі, наприклад, мова йде про десятки мільйонів переглядів, і ця статистика змінюється буквально щохвилини по кожній темі.

Не те, щоб мене це якось особливо вражало, я багато років керував медіа, зокрема на Донбасі, і тому чудово бачив та розумів, як працює ця система у росіян. Відмінність в тому, що тепер у мене є програмні, об’єктивні докази.

Ми маємо максимально повну базу даних, яка дозволяє оцінювати інформаційну мережу математично та зв’язками між її елементами.

Це і є Цифрова експертиза.

Наша найближча перспектива – навчити алгоритм працювати іншими європейськими мовами та залучити наших іноземних партнерів для спільної роботи.

Спецслужби європейських країн давно знають, які локальні "експерти" працюють за гроші росії, але вже скоро ми зможемо довести це авторизованими програмними рішеннями і тоді більше ніхто з інформаційних агентів впливу не зможе прикриватись "свободою слова" та "суб’єктивною думкою", як це відбувається зараз.

Здається, це було в іншому житті, але згадайте, як РНБО наклала санкції на телеканали Віктора Медведчука і який галас піднявся на болотах про "утиски свободи слова" та "заборону висловлювати свої суб’єктивні думки". На дванадцятому місяці війни, що триває вже дев’ять років, ці істерики згадувати можна хіба що з сарказмом.

Хтось зараз має сумніви в тому, що на тих телекалах просто модифікували нове покоління скабєєвих та сімоньян?

Власне, це і була головна мета цієї роботи – повністю винести суб’єктивний фактор за дужки і для нас, і для партнерів.

Коли раніше, наприклад півроку тому, я на зустрічах із іноземними колегами говорив про те, що росія застосовує проти України методи і засоби інформаційного тероризму, що це масштабні мережі координованої неавтентичної поведінки (у порівнянні із ними ботоферми – це дитячий садок), мені відповідали, що я просто злий, бо росія двічі намагалась зруйнувати моє життя. Так, може я й злий, але я маю вагомі докази своєї правоти.

Власне, наші технологічні розробки тепер будуть масштабовані на інші мови і вже скоро ми зможемо показати цивілізованому світові те, що бачимо кожен день – як працює глобальна система пропаганди та дезінформації.

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Україна має передовий досвід діджиталізації банківського сектору та державних послуг, якого багатьом вимушеним переселенцями бракує у Європі, але ці сервіси було створено для цивільного сектору, для суспільства, для того, щоб кожному та кожній було зручніше у щоденному житті.

Цифрова експертиза – це наш вимушений, але необхідний інструмент самозахисту, самооборони. Незважаючи на все те горе, яке принесла в Україну росія, я впевнений (і це підтверджують наші дослідження), що українці вже мають значну резистентність до російської пропаганди.

Такої резистентності не має ніхто в Європі. Так, на жаль, ми заплатили за неї дуже дорого та ще будемо платити, але зараз ми можемо допомогти колегам та друзям з інших країн із справжньою протидією інформаційній агресії росії.

Цифрова експертиза Центру протидії дезінформації при РНБО також допоможе розслідувати воєнні злочини, зокрема ті, що пов’язані із пропагандою війни та закликами до геноциду в Україні, у перспективі – допоможе документально довести координований вплив на конкретних цифрових майданчиках, наприклад, на вибори у європейських та неєвропейських країнах та інші формати втручання у внутрішні справи суверенних держав.

Андрій Шаповалов – в. о. керівника Центру протидії дезінформації