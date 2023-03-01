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Андрей Шаповалов
и. о. руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО

Субкультура "Редан". Как Россия использует украинских подростков в войне против Украины

Среда, 01 марта 2023, 19:00

26-27 лютого у різних містах України, від Львова до Харкова, відбувалися дивні на перший погляд події. Великі групи підлітків – від 10 до 250 осіб – збиралися на центральних площах або біля торгових центрів, плануючи чи то когось побити, чи то захистити. 

На щастя, Національна поліція (як і Центр протидії дезінформації при РНБО) знала про ймовірність таких подій. Тож силовики працювали на випередження: десь тінейджери розбіглись, просто потусувавшись, а десь їх затримала поліція для з'ясування обставин.

Рекордне зібрання було в Харкові – біля ТРЦ затримали понад 230 учасників заходу, лише 30 з яких були повнолітніми.

Що відбувається? Інформаційно-психологічна операція російських спецслужб. 

Легенда про "Редан"

"Редан", або "Рьодан" – це молодіжна субкультура, натхненна аніме "Hunter x Hunter".

Спочатку йшлося просто про групи підлітків, яких об'єднували спільні інтереси – до аніме та комп'ютерних ігор. Візуально "редани" ідентифікували себе за допомогою одягу із зображенням павука та цифри 4.

Пізніше прибічників цієї субкультури почали цькувати в соцмережах та атакувати представники іншої підліткової російської субкультури – "оффники".

"Оффники" – прибічники права грубої сили, а також праві, зокрема російські націоналісти, які атакують також вихідців з Кавказу та Середньої Азії у російських містах.

"Оффники" групами нападали на "реданів", били їх, принижували, "перевиховували" та знімали це на відео, яке публікували в соцмережах. Принаймні така легенда, якщо вірити російським джерелам, а повністю довіряти їм, як ви розумієте, не випадає.

Після кількох таких нападів "редани" стали не просто фанатами аніме, а ще й носіями ідеї "відновлення справедливості щодо утисків прав інших субкультур на власне волевиявлення". 

"Редани" почали об'єднуватись, щоб забезпечити собі самозахист та мати змогу здійснювати контратаки на "оффників". 

Наприкінці лютого в торгових центрах у великих містах росії – москві, пітері, тольятті – відбувались масові бійки між "реданами" та "антиреданами". У цих сутичках брали участь сотні тінейджерів. Розбороняв їх ОМОН. Це мало величезний резонанс у російському сегменті Тік-Току та інших соцмережах.

"Редан" та російські спецслужби 

25-26 лютого ми бачили буквально вибухову хвилю публікацій про "Редан"/"Антиредан" у російських медіа, починаючи від маргінальних "вчорашніх" сайтів і завершуючи ключовими пропагандистськими ресурсами на кшталт "Комсомольської правди". Аналогічна ситуація була в російському сегменті YouTube. 

Справжня вакханалія відбувалась у Тік-Тоці – сотні відео про "Редан"/"Антиредан" у трендах, які часто транслюються й на український сегмент соцмережі. Тік-Ток блокує за поширення контенту про насилля та бійки, тож всі ці віральні відео вели глядачів, які хочуть крові, у Телеграм-канали – російські й українські.

Реципієнтами трафіку були Телеграм-канали, що поширюють порно, контент про насильство, ну і, звісно, матеріали щодо субкультури "Редан"/"Антиредан". Зауважимо, що частина трафіку йде в телеграм-канал афільований із російською ПВК "Вагнер". 

Великий сегмент трафіку з україномовних Тік-Ток-акаунтів йшов у шахрайські групи, де обіцяють "фінансову допомогу" під логотипом українських державних сервісів та "безкоштовне підключення до Старлінку". 

Для того, щоб отримувати інформацію про "Редан"/"Антиредан" або гроші, треба просто підписатись на кілька "новинних" Телеграм-каналів і/або поділитись своїми персональними даними

Навіщо це робиться?

Далі ці "новинні" Телеграм-канали будуть розповсюджувати дезінформацію в цільових аудиторіях тінейджерів та компрометувати їх доступом до персональних даних. 

Наші діти "живуть" у смартфонах, вони роблять відверті фото і тримають у цих маленьких дівайсах свої найбільші таємниці. Уявіть, що приватні дані вашого підлітка десь опубліковані...

Паралельно з цим 25-26 лютого ми зафіксували створення в українському сегменті Телеграму десятків каналів та чатів тематики "Редан"/"Антиредан" у Києві, Львові, Івано-Франківську, Житомирі, Рівному, Одесі, Дніпрі, Луцьку, Полтаві, Мукачевому. Ці канали створювались групами – одразу по 2-3 за "Редан" і 2-3 – проти ("Антиредан"). 

Всі канали наповнені ідентичним контентом – відео приниження російських "реданів" (на якому неможливо точно встановити локацію події, і яке також може бути постановочним), ті самі відео з російських соцмереж, ті самі гіфки, ті самі пости. Це є беззаперечним доказом того, що ці спільноти створюють не просто підлітки з фарбованим волоссям під впливом гормонів або аніме – так працюють організовані інформаційні кампанії, що їх координують російські спецслужби. 

Ці канали, таргетовані на різні міста, зроблені за однаковими методичками і модерують їх одні й ті ж люди.

Ба більше, все це відбувається синхронно з активністю російських ЗМІ – повністю підконтрольних державі-терористу. Враховуючи ці обставини, ми не маємо жодних сумнівів у тому, що це організована інформаційно-психологічна операція впливу на українських дітей.

Важливо розуміти, що всі російські радикали (зокрема праві, націоналісти) – це структури, контрольовані російськими спецслужбами. 

Всі організатори масових заходів та флешмобів "на росії" – це контрольовані російськими спецслужбами "активісти". Будь-які контакти, наслідування, залучення як онлайн, так і офлайн, є вкрай небезпечними для всіх, зокрема для підлітків в Україні.

Фактично в такий спосіб російські спецслужби займаються рекрутингом українських дітей для участі в протизаконних діях під час воєнного стану.

Російські спецслужби намагались організувати в різних містах України масові заворушення та вуличні бійки серед молоді. На цей заклик відгукнулися сотні тінейджерів. 

Поліція та спецслужби відпрацювали загрозу на цьому етапі: організатори заходів "Редан"/"Антиредан" у кількох містах України встановлені й затримані. Всі ці "адміни" або вже деанонімізовані, або ми познайомимось із ними доволі скоро. Чомусь я впевнений, що для Центру протидії дезінформації при РНБО там сюрпризів не буде.

Проте найбільша загроза тут не у конкретному координаторі, який організовує масові заворушення серед підлітків під час воєнного стану в країні, що воює.  

Найбільша загроза має, як завжди, ширший контекст та вищий рівень. Вона про нас та наших дітей, про їхню здатність усвідомлювати реальність та не піддаватись масовим трендам у соцмережах, думати головою та верифікувати інформацію.

Поговоріть про це зі своїми підлітками. 

І поясніть їм, у що вони можуть вляпатись, слідуючи за російським хайпом у соцмережах.

Під час війни доведеться дорослішати швидше.

Андрій Шаповалов, в.о. керівника Центру протидії дезінформації при РНБО

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Темы: детиполицияинформационная войнаРосcиясоцсети
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