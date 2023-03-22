Эффект фургона с оркестром: как кремлевские социологи формируют общественное мнение

Війна з Україною залишається ключовою темою обговорення в російському суспільстві та ЗМІ. Закономірно, що суспільні настрої стосовно так званої "Спеціальної військової операції" ("СВО") стали предметом досліджень провідних соціологічних центрів РФ.

Їхні дослідження говорять про безумовну підтримку "військової операції" російським суспільством. Але важливо усвідомлювати, що Кремль намагається використовувати індустрію соціально-політичних досліджень не тільки для моніторингу суспільних настроїв, але й з метою впливу на них.

Свого часу в середовищі російських політтехнологів був популярним прийом, який називався "фургон з оркестром". Його суть полягала в ефекті приєднання до більшості – формі групового мислення, яке проявляється в тому, що популярність певних переконань збільшується в міру того, як їхніми носіями стає все більше людей.

Це мало принципове значення для боротьби за голоси виборців, які не мали твердих переконань і орієнтувались на думку більшості. Саме тому будь-які вибори перетворювались на змагання кандидатів в оприлюднених рейтингах.

Конкурентних виборів у Російській Федерації немає вже років зо двадцять. А багато хто з колишніх політтехнологів вже давно змінив спеціалізацію й обслуговує російську державну пропаганду. Змінилися і самі технології: вони стали набагато витонченішими та підступнішими одночасно.

20 лютого Всеросійський центр вивчення громадської думки (ВЦВГД), найстарший та найвідоміший соціологічний центр РФ (рос. – ВЦИОМ) оприлюднив "результати опитування про те, як змінилися суспільні настрої за рік проведення спеціальної військової операції".

Згідно з цими даними, рішення провести спеціальну військову операцію Росії в Україні підтримує більшість росіян (68%), не підтримує – кожен п'ятий (20%).

Все нібито вірно, ці дані в цілому збігаються з показниками інших дослідницьких служб. Одне тільки але: як саме змінилися настрої – громадськість так і не повідомили. Хоч саме цьому і присвячувалось дослідження.

Щоб зрозуміти, чому так відбулось, треба знати дві обставини.

По-перше, мова про історію ВЦВГД. Він був заснований в 1987 році за рішенням ЦК КПРС, тривалий час був провідним соціологічним центром пострадянського простору. До 2003 року зберігав відносну незалежність, однак після зміни керівництва (замість відомого вченого-суспільствознавця Юрія Левади керівником ВЦВГД був призначений політолог Валерій Федоров) фактично обслуговує інтереси влади.

Федоров публічно визнає, що головним замовником ВЦВГД є державні органи та партія "Єдина Росія". Ба більше, 100% акцій ВЦВГД належать державі.

По-друге, зазирнути в березень минулого року і подивитися рівень підтримки "СВО". Тоді, на хвилі мілітаристського піднесення, у ВЦВГД стверджували, що "спецоперацію" підтримує 73% росіян.

Зрозуміло, що зменшення ключового для російської влади соціологічного показника на 5% неможливо пояснити лише статистичною похибкою, як це було у вересні минулого року, коли підтримка скоротилася до 70%. Тож, було прийнято рішення не нагадувати аудиторії минулорічні цифри. А назву релізу, мабуть, просто забули виправити.

Загалом, вибірковість оприлюднення результатів досліджень стосовно "СВО" є характерною ознакою близьких до Кремля соціологічних служб. Так-так, ВЦВГД у придворній ролі далеко не один.

Не менш відомий ФОМ (Фонд "Общественное мнение") також щільно співпрацює з російською владою. Ще з 1996 року. Серед постійних замовників – Адміністрація президента РФ та уряд РФ. А сам керівник ФОМ Олександр Ослон є членом Громадської ради при Міністерстві оборони РФ і навіть входить до Комісії з питань правопорядку та воїнської дисципліни. ФОМ оприлюднював рейтинги підтримки "СВО" тільки на піку підтримки – в березні 2022 року і це також були 73%.

Отже, оприлюднюють свої дослідження про "СВО" ці центри вибірково, коли вищому військово-політичному керівництву РФ треба засвідчити високі показники підтримки.

До речі, соціологічні служби, які вважаються такими, що не входять у "кремлівський пул", більш послідовні в оприлюдненні ставлення населення до "СВО" – вони щомісяця надають нові дані. Саме так робить визнаний іноагентом "Левада-центр".

Але маніпуляції з цифрами і вибірковість оприлюднення результатів відповідей на коректні по суті питання не єдиний і, можливо, не найбільший "гріх" кремлівських соціологів.

Паралельно вони накачують інформаційний простір даними, які хоч і стосуються деяких аспектів "СВО", однак мають виражений маніпулятивний характер. Зокрема, питання ставляться не про ставлення до "СВО" як такої, а до її уявних здобутків. При цьому сформульованих за шаблонами офіційної пропаганди.

Наприклад, "зняття водної блокади з Криму", за версією ВЦВГД, підтримують 86% росіян, "убезпечення узбережжя Азовського моря від баз НАТО" – 81%, а "надання жителям приєднаних територій можливості жити за своїми традиціями, культурою та спілкуватися рідною мовою" – 80%.

Далі результати таких "досліджень"-симулякрів активно тиражуються федеральними ЗМІ.

Таким ось чином російському суспільству нав'язуються штучно сконструйовані "раціональні" пояснення причин та цілей "СВО". Хоч роль соціології в цьому процесі вже абсолютно не дослідницька.

В руках пропагандистів вона перетворюється з науки про суспільство на один із брутальних інструментів ментальної інженерії.

Владислав Роговець

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