Унормировать – не значит зарегулировать

Минулого місяця публічно через ЗМІ перед Урядом я підняв тему щодо необхідності законодавчого врегулювання питання виїзду за межі України чоловіків призовного віку водіїв-волонтерів.

Я наголосив на тому, що існуючі законодавчі прогалини сприяють корупційним ризикам та зловживанням під час отримання таких дозволів. Ситуація з цим питанням досі залишається напруженою, а затягування внесення змін у відповідні законодавчі акти тільки підвищує рівень невдоволення у волонтерському середовищі.

Розуміючи суспільну потребу якнайшвидше розв'язати цю проблему, Уряд розробив проєкт постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України".

Фактично це вже 19 спроба врегулювання питання виїзду військовозобов’язаних за кордон. Сьогодні до цього процесу залучено всіх представників обласних військових адміністрацій.

Це вдалий початок та перші важливі кроки, які Львівська обласна військова адміністрація всебічно підтримує та повністю включилась у цей процес.

Оскільки прийняття цих важливих змін насамперед стосується волонтерської спільноти, Львівська обласна військова адміністрація залучила її представників до обговорення проблемних питання, пов’язаних з внесенням даних про водіїв до системи "ШЛЯХ". Бо хто, як не волонтери, найкраще знають про всі нюанси своєї діяльності.

Сьогодні цей проєкт постанови поки що незатверджений Урядом і перебуває на стадії доопрацювання. Але вже на цьому етапі виникла небезпека надмірної регуляції та "впорядкування" волонтерів.

Наприклад, для розгляду питання щодо прийняття рішення про включення водія до інформаційної системи "ШЛЯХ" пропонується заповнення заяви, де в обов’язковому порядку потрібно вказати номер і дату письмової пропозиції донора про надання гуманітарної допомоги отримувачу гуманітарної допомоги.

Ініціатива з першого погляду дуже добра. Ти реальна благодійна чи громадська організація і тому нормально, що в тебе не буде проблем з документом від донора. Однак, як свідчить практика, близько 50% волонтерів Львівщини не мали такого донора і багато речей закупляли та закупляють за кордоном за власні кошти або за кошти, зібрані людьми в якості благодійних внесків.

Більше того – донор може бути змінений вже під час перебування за кордоном, або просто може не мати юридично оформленого статусу. Тому я пропоную не так сильно "закрутити гайки" та зробити інформацію про донора опційною, як додаткове обґрунтування для можливості виїзду.

Запропоновані Урядом зміни також передбачають ще одну обов’язкову норму: отримувач допомоги повинен надсилати протягом 5 робочих днів з дня ввезення гуманітарної допомоги на територію України на адресу уповноваженого органу копії митних декларацій чи повідомлень про обставини, що завадили отриманню такої допомоги. Такий метод звітування, на мою думку, є недієвим, і внесе хаос та додаткове навантаження в документообіг не лише уповноваженого органу, який видав дозвіл на виїзд, але й в діяльність самих волонтерів.

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Який сенс дублювати копії митних декларацій кожної поїздки? Адже ними володіє Держмитслужба, яка і так відповідно до вказаного проєкту вносить до системи "ШЛЯХ" електронні копії декларацій. Саме тому пропоную передбачити подачу та перевірку декларацій на ввезення гуманітарної допомоги вже під час розгляду наступних звернень організацій до ОВА про включення водіїв до інформаційної системи "ШЛЯХ".

Крім того, у новому проєкті постанови значну увагу відведено декларуванню товарів гуманітарної допомоги її отримувачами. Водночас упущено будь-які норми, які б регламентували необхідність надання актів приймання-передачі цієї ж допомоги між отримувачами та набувачами. Іншими словами, отримавши дозвіл водій виїжджає за кордон і дійсно завозить гуманітарну допомогу. Підтвердженням цього є митні декларації. Але чи реально він довозить її, і чи передає тим, кого зазначив на папері ще перед виїздом?

Внесення норми про необхідність надання актів прийому-передачі "гуманітарки" між отримувачем та набувачем посилила б контроль за цільовим використання гуманітарної допомоги та б допомогла частково унеможливити її потенційний продаж нечистим на руку ділкам.

Окрім цих зауважень, хотів би звернути увагу ще на низку недоопрацювань у новому проєкті постанови Кабміну. Ним передбачено, що одним із суб’єктів прийняття рішення про включення водіїв до системи "ШЛЯХ" є обласні військові адміністрації. А рішення приймається шляхом видачі розпорядження очільника обласної військової адміністрації.

Однак досі залишається відкритим питання про те, хто саме вносить дані про водіїв до системи "ШЛЯХ", оскільки відповідно до проєкту постанови повноваження ОВА вичерпуються видачею відповідного розпорядження. Ні типовою штатною структурою ОДА/ОВА, ні посадовими інструкціями ОДА/ОВА не передбачено роботу із системою "ШЛЯХ".

Також проєктом постанови передбачено, що уповноважений орган залишає без розгляду заяву, у випадку виявлення ознак підроблення документів. Однак, не передбачено яким чином ОВА повинна встановити ці ознаки підроблення?

За Мінінфраструктури залишили право не розглядати заяву, якщо набувачем "гуманітарки" не є ЗСУ та інші утворені відповідно до законів України військові формування, правоохоронні органи. Чому вказана норма не поширюється для ОВА?

Уряд і в цьому випадку не передбачає жодної юридичної відповідальності за порушення строків перебування за кордоном чи неповернення. І вже вкотре кругообіг документів стосовно виїзду за кордон і контролю за цим покладено на Мінінфраструктури та ОВА.

Чи не більш логічним було б надати право забезпечення контролю за дотриманням строків перебування і мети поїздки водіїв та реагування у випадку порушення саме Держприкордонслужбі та Держмитслужбі?

Я, як голова прикордонної області, яка є ключовим шляхом транспортування гуманітарної допомоги, вдячний Кабінету Міністрів України за оперативну реакцію на запити громадськості, які я висловив у ЗМІ, а також за швидку розробку проєкту постанови, що спрямований на законодавче врегулювання прогалин у Правилах перетинання державного кордону. Але вважаю за необхідне звернути увагу на ризик "перегинання палки", та запобігти надмірній регуляції та бюрократизації волонтерського руху, який ще з 2014 року є основою стійкості України в боротьбі з окупантами.

Також не дуже б хотілося у 20 раз повертатися до врегулювання питання виїзду військовозобов’язаних за кордон. І цим проєктом постанови врешті-решт "закрити" всі болісні питання.

Максим Козицький

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.