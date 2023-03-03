Как прокуроры, преследовавшие евромайдановцев, восстанавливаются в должностях

Ілюстративна історія, як один з прокурорів, Артем Яблонський, що не пройшов у 2019 році атестацію, вирішив судитися з Офісом Генпрокурора щодо поновлення на посаді. Наразі справа знаходиться у Касаційному адмінсуді Верховного Суду і подальша доля цього кейсу невідома. Однак, про все по черзі.

Судиться, то хай судиться, його конституційне право. Проте ця персона цікава нам зовсім з іншого боку. За даними моїх джерел, саме він був процесуальним керівником щодо справ євромайданівців у 2013-2014 роках. Зрозуміло, що результатів як не було, так і немає.

Водночас нагадаю, що 21 листопада 2022 року президент Зеленський зазначав: нам потрібні реальні результати розслідування справ Євромайдану. Гарант Конституції мав надію, що будуть бодай якісь результати до роковин розстрілів на Інституцькій. Але сьогодні вже 3 березня, а "віз і нині там".

Щоб було зрозуміло, процесуальна група прокурорів і співробітників Державного бюро розслудування (ДБР) складається з 52 осіб. Армійською мовою – півроти. Півроти ледарів.

Сьогодні можна з упевненістю сказати, що розслідування справ Євромайдану "поховали". Політичні договорняки, відсутність процесуальних дій і так далі. Все це наводить на невтішні висновки.

Більше того, вище згадав про того ж таки Артема Яблонського. Він наразі призначений керівником управління з розслідування злочинів під час Революції Гідності. А раніше, під час Євромайдану, був особисто дотичний до переслідування активістів.

Як саме? Працював у прокуратурі Голосіївського району столиці. Далі – більше.

З січня 2020 року Яблонський очолює управління по розслідуванню справ Євромайдану в ДБР. Прямо класичний випадок "бджоли проти меду". Колись переслідував активістів – зараз розслідує зловживання по переслідуванню.

Перевірити це дуже просто, адже Яблонський у 2014 році особисто підписував обвинувальні акти, а згодом – у 2018 році – під час допиту зізнався у цьому. Не вірите? Знайдіть протоколи допиту.

Не будемо вдаватися в деталі, просто називаємо прізвища, кого тоді взяли під варту – Андрія Судраба, Дмитра Москальця та Дмитра Полтавця.

Звісно, всі згодом опинились на волі, а дехто ще й отримав моральну компенсацію за побиття міліціонерами.

Це все може свідчити про роботу Яблонського в інтересах росії, а не українського суспільства, тому логічно щоб СБУ перевірило цього "правоохоронця" на зв’язок з росіянами. Тим більше, це буде у фарватері політики нашого президента щодо очищення системи органів кримінальної юстиції від колаборантів та потенційних зрадників.

Якщо відверто, ситуація не дивує. Раніше переслідував активістів, а сьогодні розслідує зловживання в статусі співробітника ДБР.

Працював у прокуратурі і не пройшов атестацію – згодом забрали такого "цінного" персонажа в ДБР.

Як людина, що мала стосунок до атестації прокурорів і очолювала конкурсну комісію, можу стверджувати про сьогоднішній стан справ.

У Бюро набирають не професійних, а лояльних і залежних, що виконають будь-яку забаганку директора ДБР Олексія Сухачова. Останній, в свою чергу, "бере під піддашок" будь-яку вказівку з Банкової.

Можна пригадати й історію про Олександра Чорноблавсього, що в 2016 році був слідчим спецрозслідувань ГПУ. Він ініціював перевірку на причетність Яблонського щодо переслідування євромайданівців і вимагав тимчасовий допуск до речей і телефонних розмов останнього.

Цікаво те, що Чорноблавський нині працює слідчим у ДБР, але після приходу Яблонського в Бюро Чорноблавського "спустили" з керівної посади до рядової. Правоохоронне шапіто, дешева мстивість, суцільний сором.

Не буду деталізувати по декларації Яблонського, нехай цим займаються НАЗК і НАБУ. Грошові кошти на рахунках зростають, прям дуже інтенсивно. Просто натяк відповідним органам. Адже, за нашими даними, його стиль життя ну аж ніяк не відповідає офіційним доходам.

Що не дивно, "правоохоронний спрут" завжди фіксується в таких історіях. Начальник одного з відділів ОГП – рідний брат Яблонського. Дружина брата також нещодавно приєдналася до роботи в Офісі на Різницькій. Наші джерела вказують, що на Яблонського має колосальний вплив колишній заступник глави ДБР Олександр Бабіков, зв’язок співпраці якого з Януковичем доведено ще декілька років тому.

Президент Зеленський може багаторазово зазначати, що справи Євромайдану мають пріоритетне значення і повноцінно розслідуватися, але допоки ДБР очолює Олексій Сухачов, а за розслідування справ Євромайдану відповідає Яблонський, то про результати роботи і притягнення винних у розстрілах можна забути.

Олександр Лємєнов