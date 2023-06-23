Все, что Путин делает последние месяцы – это подготовка к нажатию красной кнопки

В феврале 2009 года, сразу после встречи с тогда вице-президентом Байденом на полях мюнхенской Конференции, я ужинал в отеле Mandarin Oriental с моим давним другом Ричардом Голбруком (Richard Holbrooke) и с первым заместителем госсекретаря (США – УП) Биллом Бернсом (с теперешним директором ЦРУ).

Я сказал им то, что и так говорил не раз до этого публично. Что Путин вторгнется в Украину, начиная с Крыма, и второе: что я был уверен, что поскольку он все время отодвигает красные линии, то россия обязательно применит тактическое ядерное оружие на территории Украины, чтобы напугать всех и дискредитировать НАТО.

Если по Крыму мои собеседники еще были готовы дискутировать, то мои соображения по ядерке они явно посчитали плодом перегретого и травмированного войной 2008 года воображения.

И вот сейчас это впервые серьезно сказал президент США Байден. Я считаю, что все, что путин делает последние месяцы – это и есть подготовка к нажатию красной кнопки.

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Несмотря на скептицизм некоторых по поводу украинского наступления, в москве знают точно, что при теперешних возможностях ВСУ, им точно не удержать 100-километровую ширину приазовского коридора, и рано или поздно их оборона будет прервана.

Крымский мост будет уничтожен, а Украинские войска будут стоять у входа в Крым. В условиях окружения крымская группировка будет обречена, и в это время в москве обязательно начнется развал кремлевской власти.

И вот чтобы не допустить этого, путин планирует ударить тактическим ядерным оружием по центру принятия решений, то есть по центру Киева.

Скорее всего до этого будет разыграна какая-нибудь провокация в беларуси, чтобы изобразить, что это минск побудил москву действовать в целях защиты союзника.

Это все вызовет резкое ускорение войны.

путин не будет ждать, пока у Украины будут F16-е. Он войдет в спираль, и тут важно, чтобы Америка выполнила то, что обещала, и через уста моего старого знакомого передала в Стамбуле русским, и, в частности, использовала все свои конвенциональные средства для уничтожения всех захватчиков в Украине, а также их логистических центров в беларуси и в самой россии.

При всем этом я не исключаю удара тактическим ядерным оружием и по крупнейшему логистическому центру в регионе польском Жешуве, чтобы автоматически задействовать пятую статью НАТО.

Предполагаю, что если речь будет идти о 2-3-х ядерных снарядах, то НАТО ограничится конвенциональным реагированием.

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Что получит из всего этого путин? Первое, если война будет идти так, как сейчас, через несколько месяцев всем будет ясно, что россия потерпела поражение, а так он оставляет шанс, что Вашингтон моргнет первым. Ну, а если не моргнет, то в этом тоже есть свой расчет: выйдет, что войну он проиграет не Украине, а НАТО, и это повод консолидировать свою свору и российское сообщество, особенно перед президентскими выборами.

Что нужно делать нам, украинцам?

В первую очередь, понимать, что есть такая реальная опасность и принимать максимальные меры предосторожности. Особенно беречь руководство, и, конечно, это в первую очередь касается ключа Украинской победы – президента Зеленского.

Ведь Зеленский стал лидером свободного мира, и реакция свободного мира на ядерную атаку россии будет зависеть от призывов и позиции целого и здорового верховного главнокомандующего Украины. Я уверен, что Андрей Ермак и вся команда уже сидят и рассчитывают и такой сценарий.

И следует помнить, что это сценарии акселерации и более быстрой развязки и победы Украины, но, конечно, надо застраховаться от физических угроз.

Надо помнить, что уничтожение Зеленского – это единственное, что спасет россию хотя бы частично.

Все остальное, как сказал недавно Залужный, идет по плану.

Михеил Саакашвили

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