Все, что Путин делает последние месяцы – это подготовка к нажатию красной кнопки
В феврале 2009 года, сразу после встречи с тогда вице-президентом Байденом на полях мюнхенской Конференции, я ужинал в отеле Mandarin Oriental с моим давним другом Ричардом Голбруком (Richard Holbrooke) и с первым заместителем госсекретаря (США – УП) Биллом Бернсом (с теперешним директором ЦРУ).
Я сказал им то, что и так говорил не раз до этого публично. Что Путин вторгнется в Украину, начиная с Крыма, и второе: что я был уверен, что поскольку он все время отодвигает красные линии, то россия обязательно применит тактическое ядерное оружие на территории Украины, чтобы напугать всех и дискредитировать НАТО.
Если по Крыму мои собеседники еще были готовы дискутировать, то мои соображения по ядерке они явно посчитали плодом перегретого и травмированного войной 2008 года воображения.
И вот сейчас это впервые серьезно сказал президент США Байден. Я считаю, что все, что путин делает последние месяцы – это и есть подготовка к нажатию красной кнопки.
Несмотря на скептицизм некоторых по поводу украинского наступления, в москве знают точно, что при теперешних возможностях ВСУ, им точно не удержать 100-километровую ширину приазовского коридора, и рано или поздно их оборона будет прервана.
Крымский мост будет уничтожен, а Украинские войска будут стоять у входа в Крым. В условиях окружения крымская группировка будет обречена, и в это время в москве обязательно начнется развал кремлевской власти.
И вот чтобы не допустить этого, путин планирует ударить тактическим ядерным оружием по центру принятия решений, то есть по центру Киева.
Скорее всего до этого будет разыграна какая-нибудь провокация в беларуси, чтобы изобразить, что это минск побудил москву действовать в целях защиты союзника.
Это все вызовет резкое ускорение войны.
путин не будет ждать, пока у Украины будут F16-е. Он войдет в спираль, и тут важно, чтобы Америка выполнила то, что обещала, и через уста моего старого знакомого передала в Стамбуле русским, и, в частности, использовала все свои конвенциональные средства для уничтожения всех захватчиков в Украине, а также их логистических центров в беларуси и в самой россии.
При всем этом я не исключаю удара тактическим ядерным оружием и по крупнейшему логистическому центру в регионе польском Жешуве, чтобы автоматически задействовать пятую статью НАТО.
Предполагаю, что если речь будет идти о 2-3-х ядерных снарядах, то НАТО ограничится конвенциональным реагированием.
Что получит из всего этого путин? Первое, если война будет идти так, как сейчас, через несколько месяцев всем будет ясно, что россия потерпела поражение, а так он оставляет шанс, что Вашингтон моргнет первым. Ну, а если не моргнет, то в этом тоже есть свой расчет: выйдет, что войну он проиграет не Украине, а НАТО, и это повод консолидировать свою свору и российское сообщество, особенно перед президентскими выборами.
Что нужно делать нам, украинцам?
В первую очередь, понимать, что есть такая реальная опасность и принимать максимальные меры предосторожности. Особенно беречь руководство, и, конечно, это в первую очередь касается ключа Украинской победы – президента Зеленского.
Ведь Зеленский стал лидером свободного мира, и реакция свободного мира на ядерную атаку россии будет зависеть от призывов и позиции целого и здорового верховного главнокомандующего Украины. Я уверен, что Андрей Ермак и вся команда уже сидят и рассчитывают и такой сценарий.
И следует помнить, что это сценарии акселерации и более быстрой развязки и победы Украины, но, конечно, надо застраховаться от физических угроз.
Надо помнить, что уничтожение Зеленского – это единственное, что спасет россию хотя бы частично.
Все остальное, как сказал недавно Залужный, идет по плану.
Михеил Саакашвили