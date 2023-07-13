Нужно ли заставлять Киев обменять землю на мир?

Данная колонка написана в рамках проекта SCEEUS, посвященного препятствиям на пути к российско-украинскому миру.

И Киев, и Запад, и многие другие международные игроки хотят прекращения огня между Россией и Украиной – лучше раньше, чем позже.

Почему национальные интересы Украины сегодня стоят на пути к мирному соглашению с Россией – понятно. Проблема Киева в переговорах с Москвой заключается в том, что мирное соглашение с Кремлем не приведет к полному восстановлению территориальной целостности Украины . Оно также не защитит Украину от российского империализма.

По мнению большинства украинцев и других восточных европейцев, переговоры с нынешним российским правительством – пустая трата времени .

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Прочное соглашение между Москвой и Киевом возможно только после того, как Россия потерпит серьезное поражение.

Как и в предыдущие периоды царской и советской истории, военная неудача может вызвать коренные внутренние перемены в России.

Перед западными странами и другими государствами мира стоит другая дилемма. Они могут неоднозначно относиться к амбициям Путина, будущему России и суверенитету Украины.

Западные столицы (не говоря уже о незападных) в меньшей степени, чем Киев и столицы восточноевропейские, обеспокоены тем, насколько долговременным и прочным окажется мирное соглашение.

Избирательные циклы в демократических государствах заставляют даже в принципе проукраинских политиков Запада искать быстрые решения сегодня, а не ввязываться в многолетние конфронтации.

Вызовы для циников

Многие политики в Вашингтоне, Брюсселе, Париже или Берлине, не говоря уже о столицах Азии, Африки или Латинской Америки, рассматривают российско-украинскую войну как далёкий региональный, постсоветский или/и внутриславянский спор. Некоторые политики до сих пор открыто утверждают, что это восточноевропейское противостояние не имеет для них большого значения.

Украина географически, культурно и исторически отдалена от западных, азиатских и африканских игроков. Для их правительств это может означать, что финансовые, военные и политические инвестиции в оборону, безопасность и инфраструктуру Украины должны быть ограничены или даже прекращены.

Это также может означать, что плохой, но скорый мир теперь является предпочтительнее благородной, но долгой освободительной войны.

Однако даже политики и правительства, равнодушные к принципам справедливости, свободе и самоопределению, не могут отделить свое поведение по отношению к Москве и Киеву от вопросов глобальной стабильности и безопасности.

Украина является частью мирового политического и правового порядка. Она полноправный член международного сообщества государств.

Еще в 1945-1991 годах Украинская Советская Республика, в отличие от Российской Советской Республики, являлась участником ООН – правда, тогда несуверенным.

После обретения независимости в августе 1991 года Украина, которая стала суверенным государством, не только превратилась в обычного члена ООН. Сегодня она также является участником Совета Европы, ОБСЕ, Договора о нераспространении ядерного оружия и многих других международных организаций, соглашений и договоренностей.

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Кремлевская перчатка

Именно поэтому незаконная аннексия Россией Крымского полуострова в 2014 году создала фундаментальную проблему для международного сообщества. Даже для тех правительств, которые равнодушны к судьбе украинского народа и государства.

Москва настаивает на том, что украинский народ и государство не обладают полноценностью. Однако структура, логика и функционирование международного порядка и трансграничного сотрудничества основаны на отношении ко всем странам-членам ООН, в том числе и к Украине, как к полноценным государствам.

Спустя восемь лет после военного захвата Крыма Москва словом и делом подтвердила свое отрицание украинской государственности. Вновь незаконно и еще более беззастенчиво, чем в 2014 году, Россия в 2022 году аннексировала еще четыре области, теперь уже в материковой Украине.

Это очередное демонстративное нарушение международного права, а также эскалация террористической кампании Москвы против украинского гражданского населения с 24 февраля 2022 года усилили взрывной характер российской украинофобии.

Ход, продолжительность, итоги и последствия войны становятся все более подрывными не только для Украины (и, косвенно, самой России), но и для стабильности глобального порядка суверенных государств.

Девять лет назад в кремлевский нарратив о якобы спорном статусе Крыма международное сообщество отчасти поверило. Сегодня, напротив, мало кто из нероссийских политиков, дипломатов и экспертов согласится с причудливыми обоснованиями скандального поведения России в Украине.

Тем временем Кремль продолжает давать мнимые объяснения, почему Украина не имеет права на существование, по крайней мере, в пределах её международно признанных границ.

Москва продолжает избирательно трактовать и откровенно фальсифицировать украинскую историю, политику, культуру и так далее. Все это делается для того, чтобы подкрепить утверждение Кремля о том, что Украины на самом деле не существует.

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Прощание с международным порядком?

Проблема кремлевской дезинформационной кампании заключается не только и не столько в искажении и фальсификации украинского прошлого и настоящего.

Фундаментальная проблема антиукраинского нарратива Москвы заключается в том, что риторически аналогичные истории можно рассказать о многих странах (включая саму Россию).

Большинство наций по всему миру имело запутанную историю, противоречивые принадлежности и неожиданные эпизоды в своем давнем и недавнем прошлом. Некоторые из них и по сей день имеют спорные территории и неоднозначную идентичность.

Все страны мира, как и Украина, когда-то не существовали. Все они когда-то были не государствами и, как и Украина, имели разные границы.

Несмотря на взрывоопасный характер поведения Москвы для международной системы государств, Кремль продолжает настаивать на том, что ящик Пандоры пуст.

Хуже того, Россия – необыкновенно важная страна в мировом порядке. Она унаследовала от Советского Союза постоянное место в Совете Безопасности ООН и статус официального государства, обладающего атомными боеголовками в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Таким образом, Российская Федерация является одним из тех пяти членов международного сообщества, которые обладают особыми правами и обязанностями по поддержанию межгосударственного порядка, мировой безопасности и международного права.

Своими действиями Москва подрывает основополагающие принципы Устава ООН. Россия переворачивает всю логику глобального режима ядерного нераспространения и исключительного статуса пяти официальных атомных держав.

Совет Безопасности ООН и Договор о нераспространении ядерного оружия становятся в руках России инструментами не стабилизации, а подрыва международного порядка.

Тем не менее: мир сейчас?

Большинство самопровозглашенных пацифистов во всём мире, которые выступают за мирное соглашение между Украиной и Россией по принципу "земля в обмен на мир", не находятся на содержании Кремля.

Возможно, они не испытывают особой симпатии к Путину и Ко. Некоторые из них выражают, наоборот, симпатию к украинцам.

Планы о незамедлительном прекращении огня и подписании мирного договора иногда предлагаются исходя из ложного убеждения сторонников российско-украинского мира, что они соответствуют предполагаемым интересам украинского народа.

Однако такие миротворцы часто не хотят или не в состоянии учитывать все последствия своих пацифистских планов.

Во-первых, соглашение с Москвой по принципу "земля в обмен на мир" ставит вопрос о том, к какому миру это приведет на востоке и юге Украины.

Местное население на оккупированных Россией территориях подвергается широкомасштабным депортациям, пыткам, казням, экспроприациям и другим массовым нарушениям прав человека.

Многие сторонники быстрого перемирия склонны использовать моральные аргументы. Однако, как правило, эти моралисты обходят стороной сложный этический вопрос о том, что делать с террористическим оккупационным режимом России в Украине.

Во-вторых, различные мирные планы явно или неявно предусматривают временное или даже постоянное ограничение территориальной целостности и/или политического суверенитета Украины.

Среди наиболее популярных предложений – сохранить Крым под контролем Москвы и/или исключить вступление Украины в НАТО. Однако эти уступки Кремлю создали бы не только проблемы для Украины. Они также стали бы неоднозначными глобальными сигналами.

Такой путь к миру означал бы, что территориальная целостность и государственная независимость полноправного члена ООН, коим является Украина, не только временно ограничивались бы Россией. Такой компромисс, спонсируемый международным сообществом, означал бы, что и другие страны будут участвовать в долгосрочном подрыве межгосударственного порядка планеты.

Этот подход повторил бы сомнительное давление Франции и Германии на Украину в рамках печально известного "нормандского формата" 2014-2021 годов. Применив безжалостно военную силу и беззастенчиво ядерный шантаж, Россия бы вновь получила официальную поддержку многосторонней группы в собирании плодов вооруженной и террористической агрессии.

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Неудобные вопросы

Каким авторитетом и легитимностью будут обладать система ООН и европейский порядок безопасности, если России сойдёт с рук то, что она нарушила десятки её двусторонних и многосторонних обязательств по различным международным договорам и организациям?

Если группа государств продвинет и примет соглашение, которое даст России некий геополитический выигрыш, это будет не только игнорировать суверенитет Украины. Это также вступит в фундаментальное противоречие с теми нормами международного права, которые обязывают все страны мира не легитимизировать военные завоевания.

Даже если только частично удовлетворить политические и территориальные требования Москвы, это может дать понять другим странам, что они смогут стать такими же "умными", как Россия. Почему бы и им не попытаться, под полуправдоподобным предлогом, поступить со своими соседями так же, как Россия поступила со своим юго-западным "братским народом"?

Разве нет десятка других регионов мира, которые уже десятилетиями ждут того, чтобы их так же "вернули домой", как "Новороссию"?

Хуже того, не только некоторые, а многие страны мира могут захотеть позаботиться о том, чтобы не оказаться в одной лодке с украинцами.

Почему относительно слабые страны мира должны продолжать полагаться на международное право и ООН для того, чтобы защитить свои границы и независимость?

Если западные и незападные правительства дадут понять, что на них нельзя положиться как на защитников международного порядка, не будут ли тогда необходимы другие инструменты самообороны и обеспечения своей государственной целостности, как, например, химические средства массового поражения или ядерные боеголовки?

Выводы

Медленная и половинчатая реакция международного сообщества на российскую незаконную аннексию Крыма в 2014 году, гибридную войну на Донбассе в 2014-2021 годах и широкомасштабную агрессию против Украины с 2022 года уже нанесла ущерб системе международной безопасности.

Если бы сегодня вступил в силу мирный план, возможно, боевые действия в Украине временно прекратились бы. Однако это бы еще больше углубило и без того тревожные трещины в миропорядке.

Соглашение "земля в обмен на мир" означало бы, что российская безжалостная и безответственная сила была бы награждена.

Это признание подорвало бы не только международный либеральный порядок, но и мировую систему безопасности. Оно повлечёт за собой ещё больший ущерб, чем уже теперь нанесённый глобальному режиму нераспространения ядерного и других видов оружия массового уничтожения.

Вооруженный захват Россией земель и террор в Украине сегодня не могут быть прекращены мирными средствами. Поэтому нет иного пути, кроме как ответить силой на насилие. Это соответствует международному праву в целом и статье 51 Устава ООН в частности.

Политические компромиссы, уступки территорий и другие концессии государству-агрессору не являются путем к прочному миру ни в Восточной Европе, ни в других регионах мира.

Сделка "земля в обмен на мир" между Россией и Украиной нанесет огромный ущерб международному порядку, основанному на правилах ООН и верховенстве международного права. Такая договоренность подготовила бы почву для новых территориальных войн на постсоветском пространстве и за его пределами.

Андреас Умланд – аналитик Стокгольмского центра восточноевропейских исследований (SCEEUS) Шведского института международных отношений (UI) и доцент кафедры политологии Киево-Могилянской академии.

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