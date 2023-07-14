О НАТО и коррупции в Украине

Нас не запросили в НАТО через корупцію? – Ні!

Чи є в нас проблеми з корупцією, і чи треба над ними щодня працювати, незважаючи на війну? – Так!

Чи допоможе нам суттєвий прогрес в протидії корупції в ключових державних органах, зокрема в секторах безпеки, оборони, правосуддя та енергетики, на шляху до вступу в НАТО? – Однозначно так!

Що тепер робити?

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Всім державникам та патріотам у владі та поза владою, котрі не косять окупантів на полі бою, працювати злагоджено та скоординовано. Одночасно на внутрішньому та зовнішньому фронтах.

Зовнішній фронт – дипломатія та тиск.

Основна причина, чому нас не запросили в НАТО – Росія. Кремлю вдалося зманіпулювати страхами Білого дому про

а) велику загрозу "третьої світової ядерної війни",

б) розпад Росії, що викличе неконтрольоване розпорошення ядерної зброї та повний перехід частин РФ під контроль Китаю.

Ці страхи підживлюються критичним нерозумінням Росії адміністрацією США, зокрема Байденом та Саліваном.

Держава-посміховисько, захоплена організованою злочинною групою в Кремлі, ВВП котрої менше за ВВП Італії, і армія котрої перетворилася з карети на гарбуз, вдало шантажує найпотужніший військовий альянс світу загрозою застосувати свою ядерну зброю. Причому, свідомі військові аналітики добре знають – не факт, що та ядерна зброя взагалі в робочому стані.

Ніхто у Вашингтоні не запитує, чому б кремлівські еліти, чиї награбовані гроші, коханки та діти перебувають в країнах НАТО, раптом вирішили би зірвати світ ядерною бомбою.

Членство України в НАТО – єдиний можливий дієвий інструмент, як нашим дітям не успадкувати війну з Росією. В нас є рік для цього. І кожен день критично важливий.

Завданням кожного українця в Україні та за кордоном – зробити свій внесок, аби наступного року на саміті НАТО у Вашингтоні в політиків з країн НАТО, а особливо лідерів Німеччини та США, не було іншого вибору, ніж запросити Україну в НАТО.

Разом з партнерами ми розпочинаємо глобальну кампанію за вступ України в НАТО. Невдовзі опублікуємо варіанти дій для кожного, хто не хоче передати у спадок наступному поколінню українців війну з тероРашею.

Поки йде кампанія щодо вступу України в НАТО, красно дякуємо всім наших союзникам за надану зброю і просимо ще. Нам потрібні сучасні винищувачі, аби перемогти у цій війні. Військові повітряних сил США та НАТО це дуже добре знають, тому жодні повідомлення про недоцільність зараз для війни в Україні Ф-16 Україні є окозамилюванням та небажанням наших партнерів, зокрема США, допомогти Україні розгромно перемогти РФ. Крим і досі є червоною лінією для Білого Дому, бо звільнення Криму "провокуватиме" Росію.

Знову наші друзі в США наступають на ті ж граблі страху перед країною-посміховиськом.

Наше завдання – розвіяти цей страх.

Про фронт внутрішній антикорупційних реформ та кадрової політики в галузі безпеки та оборони ми в Центрі протидії корупції (ЦПК) маємо багато що сказати, але про це в деталях згодом напишемо окремим текстом.

Дар'я Каленюк

Джерело

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