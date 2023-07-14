Про НАТО та корупцію в Україні
Нас не запросили в НАТО через корупцію? – Ні!
Чи є в нас проблеми з корупцією, і чи треба над ними щодня працювати, незважаючи на війну? – Так!
Чи допоможе нам суттєвий прогрес в протидії корупції в ключових державних органах, зокрема в секторах безпеки, оборони, правосуддя та енергетики, на шляху до вступу в НАТО? – Однозначно так!
Що тепер робити?
Всім державникам та патріотам у владі та поза владою, котрі не косять окупантів на полі бою, працювати злагоджено та скоординовано. Одночасно на внутрішньому та зовнішньому фронтах.
Зовнішній фронт – дипломатія та тиск.
Основна причина, чому нас не запросили в НАТО – Росія. Кремлю вдалося зманіпулювати страхами Білого дому про
- а) велику загрозу "третьої світової ядерної війни",
- б) розпад Росії, що викличе неконтрольоване розпорошення ядерної зброї та повний перехід частин РФ під контроль Китаю.
Ці страхи підживлюються критичним нерозумінням Росії адміністрацією США, зокрема Байденом та Саліваном.
Держава-посміховисько, захоплена організованою злочинною групою в Кремлі, ВВП котрої менше за ВВП Італії, і армія котрої перетворилася з карети на гарбуз, вдало шантажує найпотужніший військовий альянс світу загрозою застосувати свою ядерну зброю. Причому, свідомі військові аналітики добре знають – не факт, що та ядерна зброя взагалі в робочому стані.
Ніхто у Вашингтоні не запитує, чому б кремлівські еліти, чиї награбовані гроші, коханки та діти перебувають в країнах НАТО, раптом вирішили би зірвати світ ядерною бомбою.
Членство України в НАТО – єдиний можливий дієвий інструмент, як нашим дітям не успадкувати війну з Росією. В нас є рік для цього. І кожен день критично важливий.
Завданням кожного українця в Україні та за кордоном – зробити свій внесок, аби наступного року на саміті НАТО у Вашингтоні в політиків з країн НАТО, а особливо лідерів Німеччини та США, не було іншого вибору, ніж запросити Україну в НАТО.
Разом з партнерами ми розпочинаємо глобальну кампанію за вступ України в НАТО. Невдовзі опублікуємо варіанти дій для кожного, хто не хоче передати у спадок наступному поколінню українців війну з тероРашею.
Поки йде кампанія щодо вступу України в НАТО, красно дякуємо всім наших союзникам за надану зброю і просимо ще. Нам потрібні сучасні винищувачі, аби перемогти у цій війні. Військові повітряних сил США та НАТО це дуже добре знають, тому жодні повідомлення про недоцільність зараз для війни в Україні Ф-16 Україні є окозамилюванням та небажанням наших партнерів, зокрема США, допомогти Україні розгромно перемогти РФ. Крим і досі є червоною лінією для Білого Дому, бо звільнення Криму "провокуватиме" Росію.
Знову наші друзі в США наступають на ті ж граблі страху перед країною-посміховиськом.
Наше завдання – розвіяти цей страх.
Про фронт внутрішній антикорупційних реформ та кадрової політики в галузі безпеки та оборони ми в Центрі протидії корупції (ЦПК) маємо багато що сказати, але про це в деталях згодом напишемо окремим текстом.
Дар'я Каленюк