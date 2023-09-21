Победил здравый смысл! Парламент поставил точку в отношении прибыли оборонно-промышленного комплекса

Знаєте, чим ми відрізняємось від демократичних суспільств? Ми або любимо, або не любимо політиків. Любити треба дітей, країну, друзів, рідню. До політиків треба ставитись, як до найманого менеджменту з управління країною. І оцінювати їхню роботу.

Чотири місяці я витратила на врегулювання питання щодо висновків Державної аудиторської служби (далі – ДАСУ), яка весь прибуток всіх постачальників Міноборони розцінила "збитками держави".

Міністерство оборони подало позов до суду, щоб оскаржити висновки ДАСУ. Однак, навіть офіційні роз'яснення Міністерства економіки, що постачальники Міноборони діяли в правовому полі і прибуток законний, ситуації не покращили.

Реклама:

Я була на засіданнях Кабміну. На трьох Комітетах ВРУ. На засіданні Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки було прийнято рішення звернутись до Кабміну з вимогою терміново розв'язати проблему. Не вирішили.

Я була змушена звернутись до Давида Арахамії. І дякую йому, що з моменту мого дзвінка до моменту голосування не пройшло й двох діб. Проєкт моєї постанови був одразу зареєстрований с секретаріаті ВРУ просто в день мого дзвінка. На наступний день дуже оперативно відреагував Комітет з нацбезпеки, усі 16 членів якого одностайно проголосували за винесення постанови на розгляд до сесійної зали. І це питання включили до порядку денного.

Менше, ніж за дві доби ми нарешті маємо результат.

Сьогодні 306 голосів "за" постанову №10071, яка фактично скасовує висновки ДАСУ. Документ зобов'язує Кабмін гарантувати виконавцям державних контрактів з оборонних закупівель компенсацію всіх економічно обґрунтованих витрат, а також суми прибутку. Таким чином на законодавчому рівні питання прибутку для всіх постачальників Міноборони остаточно врегульовано.

Дякую кожному, хто віддав свій голос в підтримку цієї постанови.

Нарешті здоровий глузд переміг!

Дана Ярова

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.