"Верните свободу слова в Украине", или Почему нужно восстановить доступ журналистов к заседаниям Рады

А знаєте, чому вчора, 5 вересня, Верховна Рада провалила поправку про відкриті декларації? Чому провалила поправку про декларування радників Офісу Президента, які фактично керують країною, і керівників держпідприємств?

Чому в залі такий бардак? Лазять перед трибуною в розтягнутих футболках хакі і не слухають обговорення законів?

Чому Резніков вперше за півтора роки прийшов відповісти аж на три запитання депутатів, й то в день своєї відставки?

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Бо там немає журналістів. Там немає ЗМІ. Й ця політична цензура йде саме з Банкової.

Ці самі позаштатні радники, які не будуть декларуватися, неформально зустрічаються з журналістами і дають вказівки редакціям. З конвертів фінансують анонімні телеграм-канали, які спотворюють реальність, в тому числі про роботу ВР і опозиції. Й ви всі знаєте прізвища цих радників і радниць, які працювали ще на Януковича.

Найстрашніше, що самі журналісти це толерують. Ніколи не бачила в медіа гнівних постів зі списком тих депутатів, які голосують за закриту роботу парламенту. Які віддали канал "Рада" в лізинг Офісу Президента. Бо ж інакше прийдеться опублікувати прізвища "Голосу" і інших "слуг"-вчорашніх антикорцпціонерів. Нових облич, на які було стільки надій.

Коли журналісти пишуть маніфест "ми – не бидло", справедливо вимагаючи прозорості влади, вони чомусь мовчать про своє право на професію.

Колись розслідування панів Ткача і Бігуса йшли на "Суспільному". Зараз "Суспільне" не спромоглося видавити з себе новину про заступника ОП, родина якого продає зелену енергію росіянам і отримує з бюджету 320 млн за це.

"Суспільне" проводить пафосні конференції, де вимагає собі фінансування, але не права бути вільним від окрику Банкової.

Без свободи слова вся країна буде бидлом. Безправним, від якого ховають засідання Ради, правду про забезпечення Армії, якій згодовують отруйний брехливий марафон контрольованих каналів.

І дивно, що про це всі мовчать навіть тоді, коли президент заговорив про вибори.

Країна, де Шуфрич і досі голова комітету свободи слова, а журналістам це ок, – навряд чи зможе це пояснити військовим. Хіба ми бидло, аби свободою слова в Україні опікувався Шуфрич?

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Поки наша Армія виборює наше право бути в ЄС і НАТО, в тилу будують Білорусь.

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Європейська Солідарність зареєструвала постанову про повернення до нормального висвітлення діяльності Верховної Ради. Ми не бидло, ми парламент сильної, європейської країни, з найкращою в світі Армією. Ми не дозволимо більше знищувати парламентаризм на догоду рішалам з Банкової.

Хіба ми бидло, аби сотні мільйонів гривень ВАШИХ грошей йшли на фінансування каналу Рада, але ВИ не бачили засідання парламенту. Бо так вирішила Банкова. Яка, до речі, не декларується.

Закликаю всіх журналістів підтримати вимогу "ЄС" щодо прозорих засідань ВР, інакше про яку євроатлантичну інтеграцію, боротьбу з корупцією і свободу слова можна говорити?

Ми не бидло? Так поверніть свободу слова в Україну. Вже навіть декларування повернули! А канали включити в ефір не можна.

Ірина Геращенко

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