"Правки Лозового" вновь спасают олигархов. Сколько еще будет ждать Рада, чтобы их отменить?

Олігарх Рінат Ахметов знову зітхає з полегшенням.

9 жовтня судді ВАКС закрили справу щодо першого епізоду дії формули "Роттердам+". Її фігурантів звинувачують у тому, що вони допомогли "нагріти" державу на 19 млрд грн.

Це рішення прийняли з окремою думкою одного із суддів.

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Причиною для закриття справи стало нібито "закінчення строку досудового розслідування після повідомлення про підозру".

Поки що повного тексту рішення немає, однак відомо, що закрили справу на підставі норми, яка була прийнята разом із "правками Лозового". Тими самими "правками", які ще у 2017 році "продавила" минула влада і за чотири роки досі не скасувала влада нинішня.

Суть однієї із таких правок полягала в тому, що кримінальні справи треба закривати, якщо після повідомлення особі про підозру закінчився визначений законом строк досудового розслідування. Простіше кажучи – довести справу проти компаній Ахметова "до крапки" завадили лазівки у законодавстві, а також дуже поблажливі до нього судді.

Виглядає так, що план підлаштувати окремі положення "правок Лозового" під справу Роттердам+ виник уже давно. І допомогти в цьому мали судді Верховного Суду. Того самого Верховного Суду, голову якого кілька місяців тому затримали на хабарі у 2,7 млн доларів.

На початку квітня цього року троє суддів ВС прийняли рішення, яке містило такий висновок: "якщо у справі оголошувалася підозра, згодом провадження закривалося прокурором і потім постанова про закриття скасовувалася прокурором вищого рівня, то час між закриттям справи і її відновленням враховується у строки досудового розслідування".

При цьому в КПК такі норми просто відсутні. Судді Верховного Суду фактично замість депутатів створили нові положення кодексу. І зробили це саме перед розглядом першого епізоду справи Роттердам+ у ВАКС.

Проте Ахметов – не єдиний олігарх, який може врятуватися завдяки лазівкам у законодавстві.

Через формальну і штучно створену підставу можуть закрити десятки, якщо не сотні проваджень, де вищестоящим прокурором скасовувалися незаконні постанови про закриття справ.

Також за крок до закриття перебуває критично важлива для країни справа "ПриватБанку" з Коломойським поміж фігурантів.

Так, суддя ВАКС Ткаченко, використовуючи "правки Лозового", заявив, що строки досудового розслідування у справі Коломойського сплили та відпустив без запобіжного заходу двох фігурантів. Згодом з тієї ж причини Ткаченко відмовив прокурорам САП у накладенні арешту на активи Коломойського.

Але є одне "але": справи ПриватБанку відкрили у 2017 році. "Правки Лозового" ж набрали чинності лише у 2018 році. Наразі це рішення може коштувати Україні мільярди гривень, якщо апеляція не перегляне рішення по справі Коломойського.

Серед тих справ, які вже намагалися закрити через суд – провадження щодо екснардепа Ярослава Дубневича на 93,2 млн грн. У 2015-2017 роках Дубневич як голова комітету Верховної ради з питань транспорту нібито організував і створив умови для закупівлі елементів колії для Укрзалізниці за завищеним цінам. Що невдовзі виявили у НАБУ і САП. До суду справа потрапила у лютому 2022 року. Проте вже через півроку судді раптово вирішили закрити провадження.

Вже зовсім скоро завдяки "правками Лозового" можуть стати "безневинними овечками" десятки осіб, які є фігурантами корупційних справ.

І ми кожного разу будемо нагадувати вже чинній владі "слуг" – корупціонерів відпускають завдяки вам. Бо четвертий рік ніяк "не встигаєте" скасувати правки, які допомагають вам рятувати "своїх". Хоча чудово "встигаєте" поповнити свої автопарки.

Але давайте до конкретики. Який перший має зробити влада, аби кейсів, де відпускають корупціонерів ставало у рази менше?

Відповідь на це уже є. Це законопроєкт №10100, який нещодавно зареєстрували депутати. Він і скасовує ті самі "правки Лозового".

А ще – забезпечує, щоб доганяти і судити корупціонерів воєнного часу можна було б і через 10 років. Тобто тоді, коли "криші" у чинній владі у них просто не буде.

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Працювати цей законопроєкт має у звʼязці із реформою САП. Остання на сьогодні фактично змушена працювати із "завʼязаними руками", не маючи власної юридичної особи.

Затягувати цей процес нардепи почали вже. Влаштовуючи істерики у партійних чатах та придумуючи відмазки. Бо деякі з них добре розуміють: такі лазівки – їх останній шанс, аби врятувати себе та "друзів".

Тим часом кожна така істерика та корупціонер на свободі – це ще один привід для таких панів, як експрезидент Єврокомісії Юнкер казати про "тотальну корупцію в Україні".

І ще один привід для росіян "збити" нам поставки нової зброї та допомоги.

Тож, шановні депутати, ми у Центрі протидії корупції розповімо про кожного, хто чинитиме опір скасуванню "правок Лозового". І не забудемо про це навіть після нашої перемоги, коли ви вкотре спробуєте обратися на "нагріті місця" в парламенті.

Віталій Шабунін, голова правління Центру протидії корупції

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