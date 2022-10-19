Как некоторые судьи ВАКС сливают миллионные дела из-за зашквара предыдущей Рады

Ми в Центрі протидії корупції завжди підтримуємо Вищий антикорупційний суд як інституцію і постійно захищаємо суддів від несправедливих нападок, наприклад, як це було з атаками чортів з старого складу ВРП.

Але коли судді ВАКС починають систематично ухвалювати огидні та, на нашу думку, явно незаконні рішення, ми про це будемо говорити.

Більше того, ми будемо робити відомими імена суддів, які ухвалюють такі рішення.

Так, лише за останні два місяці ВАКС ТРИЧІ безпідставно зливав багатомільйонні справи НАБУ/САП. При цьому робили це одні і ті ж самі судді.

Справа Ощадбанку на 20 мільйонів доларів

Справу закрили судді ВАКС Євген Крук та Олексій Кравчук: йдеться про 20 млн доларів кредиту Ощадбанку нібито на купівлю насіння соняшника, надані аграрному холдингу "Креатив" покійного екснардепа Березкіна. Це той, який був серед підписантів подання в КСУ по скасуванню незаконного збагачення, а також обвинувачувався у незаконному отриманні компенсації на житло.

За даними антикорупційних органів, кредитні гроші тупо виводилися на офшорки на Кіпрі та Белізі.

Окрім Березкіна, якого вважали організатором схеми, були ще інші фігуранти, зокрема, діти екснардепа. Справа зайшла в суд у вересні минулого року.

Майже рік судді призначали засідання, ходили на них, отримували зарплату, щось там розглядали, аж раптом вирішили справу закрити. При цьому зробили це незаконно, використавши норму, яка у цій справі взагалі не могла бути застосована.

Тут поясню. Судді застосували сумнозвісні "правки Лозового". За часів Порошенка в парламенті їх протягнули в порушення регламенту саме для того аби в майбутньому закривати подібні справи.

Суть зводиться до того, що законодавець дозволив судам закривати справи, які відправили в суд після спливу строків розслідування. Але це стосувалося лише тих справ, які були відкриті після набуття чинності "правками Лозового".

Більше того, самі ж правки містили окрему приписку про це: "зміни не мають зворотної дії в часі та підлягають застосуванню лише до тих справ, по яким відомості про кримінальне правопорушення були внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань після 15 березня 2018 року".

Оскільки справа по кредиту Ощадбанку була зареєстрована ще 2016 року, то закривати її на основі цієї норми не було підстав, але судді Крук і Кравчук цей факт відкинули. При цьому головуюча у справі суддя Танасевич колег не підтримала і ухвалила окрему думку.

На момент закриття справи у ній було цілих 10 фігурантів. Усі вони тепер отримали шанс втекти від відповідальності, якщо апеляційна палата ВАКС не виправить помилку суддів першої інстанції. Засідання призначено на 24 листопада.

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Справа ТЕЦ Дубневичів зі збитками на 1,4 мільярди гривень

Ми в ЦПК уже детально описували те, як ВАКС під час війни зливає цю мільярдну справу. Зробили це ті ж судді Крук та Кравчук, а також їх колега Інна Білоус.

Йдеться про схематоз на Львівщині щодо розкрадання газу керівництвом Новороздільської і Новояворівської ТЕЦ (кінцеві бенефіціари – нардеп Ярослав Дубневич і його брат Богдан).

За даними обвинувачення, державний НАК "Нафтогаз" постачав на приватні ТЕЦ газ для виробництва теплової енергії населенню за цінами, нижчими від ринкових, а ТЕЦ фактично заволоділи цим газом та отримали надприбутки, чим завдали збитки Нафтогазу у 1,4 млрд грн.

Ключова підстава, яку судді використали для закриття провадження та ж сама, що й у справі Ощадбанку – "правки Лозового".

У цьому випадку суд понад два роки проводив засідання та на початку червня навіть призначив справу до розгляду по суті. Це означає, що судді два роки не бачили проблем зі строками.

Але 23 серпня раптово її закрили. І знову той факт, що справа була розпочата ще до прийняття "правок Лозового", на суддів впливу не мав. Рішення було явно в інтересах впливових братів-мільйонерів.

До речі, цю справу вже неодноразово намагалися вибити з підсудності ВАКС. Наприклад, раніше захист дуже хотів, щоб її передали до Миколаївського райсуду на такій рідній для Дубневичів Львівщині. Їм в цьому тоді підігрували судді Крук, Кравчук і Білоус, коли, порушуючи КПК, вказували, що для віднесення справи до підслідності НАБУ необхідна наявність не однієї, а одразу декількох ознак, передбачених статтею, яка визначає підслідність справ НАБУ (п.1, 2 та абз.1 п.3 ч.5 ст.216 КПК).

Того разу спроба "злити" справу розбилася об апеляцію ВАКС. Як вийде цього разу – питання відкрите. Відповідь на нього отримаємо вже дуже скоро. Наступне засідання апеляції призначене на 31 жовтня.

Справа Дубневича на 93 мільйонів гривень

Ще одна справа, закрита суддями Круком, Кравчуком та Білоус. НАБУ і САП встановили, що нардеп Ярослав Дубневич є ймовірним організатором схеми привласнення 93,2 млн гривень філії Укрзалізниці.

У 2015-2017 роках Дубневич як голова комітету Верховної ради з питань транспорту нібито організував і створив умови для закупівлі елементів колії за завищеними цінами і з порушенням процедури.

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Справа потрапила на розгляд суддів у лютому 2022 року. Півроку вони тримали її в себе, призначали засідання і знову раптово вирішили закрити провадження. Підстава аналогічна до попередніх закриттів – сплив строків розслідування і "правки Лозового".

Хоча в реєстр відомості по справі були внесені ще у червні 2017 року, тобто до прийняття "правок Лозового", а отже застосовувати їх було не можна, оскільки зміни не мають зворотньої дії в часі.

Як і два попередні провадження, ця справа теж зараз перебуває в апеляції ВАКС, яка має усі можливості її врятувати. Наступне засідання призначено на 27 жовтня.

До речі, першопричина усіх цих недолугих рішень першої інстанції з використанням "правок Лозового" походить з апеляції. Все почалося після серпневого рішення апеляційної палати ВАКС, яким від в’язниці врятували суддю із Закарпаття Михайла Пака.

У вересні 2021 року вже згадані в цьому тексті судді Крук, Кравчук та Білоус засудили Пака до 7 років тюрми з конфіскацією майна. Його звинувачували у отриманні хабаря за судове рішення.

Апеляційна палата вирок скасувала і закрила справу. За таке рішення проголосували двоє із трьох суддів колегії (Даниїла Чорненька та Інна Калугіна), головуючий же суддя Микола Глотов з цим не погодився і виклав окрему думку.

Саме у тому рішенні апеляція чи не вперше використала "правки Лозового" як підставу для закриття справи. І це попри те, що справа щодо Пака була відкрита ще у 2017 році, тобто "правки Лозового" до неї не могли застосовуватися апріорі.

Після цього рішення ВАКС почав систематично ухвалювати подібні рішення на догоду окремим фігурантам топсправ.

Приклади, згадані у цьому тексті, чітко показують, що не всі у ВАКС спроможні розглядати топкорупційні справи НАБУ/САП. І це є серйозною проблемою і викликом для інституції.

Але не менш важливим є також системне вирішення штучно створеної політиками проблеми. Зробити це можуть народні депутати, ліквідувавши "правки Лозового", прийняті за попередньої влади.

Якщо цього не зробити, таким самим способом в судах можуть злити ще десятки інших топсправ. Більше того, якщо правки залишити, то вони можуть стати суттєвою проблемою не тільки для справ НАБУ, але й для розслідування воєнних злочинів російських військових в Україні.

Віталій Шабунін, голова правління ГО "Центр протидії корупції"

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