Нардепы хотят оставить "военное состояние" чиновников в секрете и отмазывают себя от криминала

Депутати знову намагаються вбити електронне декларування статків чиновників.

Відновити подання майнових декларацій після численних корупційних скандалів у воєнний час від нас вимагають ключові міжнародні партнери.

Це МВФ – від яких залежить значна частина нашого бюджету.

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ЄС – від вступу до якого (без применшень) залежить уся наступна доля нашої держави.

Посли G7, які 3 вересня публічно закликали владу відновити декларування без лазівок та з оприлюдненням інформації, за винятком випадків, коли це може зашкодити військовим.

Голосування за законопроєкт №9534, який мав би відновити декларування, у другому читанні має відбутися вже найближчим часом.

Попередня його редакція була погоджена з міжнародними партнерами. Суттєвим зауваженням залишалася норма щодо декларування орендованого майна "за ринковою вартістю", яку чиновники могли визначити за фейковими документами. Проте завдяки вже публічним вимогам послів Великої сімки цю норму вдалося викреслити з проєкту. Щоправда депутати позбавили себе необхідності декларувати орендоване житло, витрати на яке покриває держава.

Як писав Центр протидії корупції раніше, проросійські сили та старі еліти в парламенті будуть продовжувати свої спроби вбити суть декларування. І буквально вчора вони вкотре зробили для цього два просто підлих кроки.

Крок перший. На засіданні антикорупційного комітету депутати вирішили залишити декларації чиновників закритими ще на рік. При цьому відкрити їх у цей рік можна буде лише за згоди самого декларанта.

На засіданні цього комітету найбільше відмітились нардеп від екс ОПЗЖ Григорій Мамка, представник старих еліт від "Батьківщини" Сергій Власенко та окремі "слуги народу", серед яких Максим Павлюк та його колега Галина Янченко.

Під час всієї епопеї з відновленням декларування українська влада намагалася переконати міжнародників, що відкриття декларацій – зашкодить їхній безпеці. Мовляв, росіяни дізнаються, де живуть нардепи і одразу вразять їхні домівки "Кинджалами" та дронами. А на дітей нардепів, які незрозуміло за які статки живуть за кордоном, одразу полюватиме ФСБ.

Проте після всіх корупційних скандалів з вояжем нардепа Арістова на Мальдіви, болгарських квартир Торохтія та скандалів з елітними авто всі такі аргументи виглядали, мʼяко кажучи, абсурдно.

А точніше кажучи – чисто як плювок в обличчя суспільства.

Суспільства, яке протягом років завдяки відкритому доступу до декларацій навчилося саме викривати топкорупціонерів.

Суспільства, де 91,7% хоче побачити "воєнні" статки чиновників.

Суспільства, голоси якого ця влада сподівається отримати на наступних виборах. Приблизно десь за рік. Як раз ДО того, як покаже свої декларації.

Крок другий. На засіданні правоохоронного комітету той самий "слуга" Павлюк та відомий своїми симпатіями до рф Максим Бужанський провели поправку до законопроєкту №9587-д, яка зводить нанівець кримінальну відповідальність за брехню в декларації.

Так, нардепи просунули зміни до Кримінального кодексу, який взагалі не був предметом законопроєкту (останній стосується адмінвідповідальності).

Ці зміни гарантують, що якщо посадовець не задекларував орендоване майно, то при визначенні покарання враховуватимуть лише ту суму, яку декларант має платити за оренду такого майна. На додачу, якщо оренда безкоштовна або вартість її занижена, то і відповідальності не буде взагалі.

Тобто, нардепам, які за війну придбали розкішний маєток на Печерську, на кшталт "слуги" Халімона, та записали його "на родичів", в декларацій вигідно цей будинок просто не показувати. Бо якщо його і знайдуть, максимальне покарання – смішний адмінштраф (від 17 тисяч грн), а якщо нардеп живе там безкоштовно, то і взагалі може уникнути будь-якої відповідальності.

Правка також може дозволити уникнути відповідальності за недекларування активів, де декларант є не прямим власником, а бенефіціаром. Тобто все оформлене на офшори майно також можна буде не показувати і не нести відповідальність за це.

Інша правка до законопроєкту (сформульована самим комітетом з правоохоронної діяльності) забезпечить непотрапляння до "Реєстру корупціонерів" таких посадовців із "маминими квартирами". Не потраплятимуть до реєстру всі, хто збрехав у декларації до 1 млн 300 тис. Ця сума може здаватися невеликою нардепам. Але точно здасться великою для українських родин під час війни.

Отож, єдиний шанс для Ради зараз уникнути ганьби перед ЄС, послами G7 та, найголовніше, перед власними громадянами – проголосувати у залі законопроєкт №9534 із правкою, яка забезпечить відкриття інформації про "воєнні" статки чиновників.

А створений для обходу міжнародників (та здорового глузду) законопроєкт №9587-д – відхилити.

Подумайте не про себе коханих і навіть не про наступні вибори к. А про людей та довіру світу до України.

Довіру, крихку оболонку якої, вибудовану ЗСУ, ви вкотре намагаєтеся знищити заради власної жадібності.

Віталій Шабунін

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