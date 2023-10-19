Россия vs демократический мир в Африке: информационные антиукраинские и антизападные кампании набирают обороты

"Росія робить внесок у глобальну продовольчу безпеку та є надійним торговельним партнером Африки", "Захід – колонізатор та імперіаліст", "Захід спровокував війну рф і продовжує її розпалювати".

Ці наративи російська "дипломатія" та пропаганда агресивно ширять Африканським континентом, щоб дискредитувати Україну, посилити свій економічний та фінансовий вплив, підвищити рівень підтримки рф з боку африканського населення на міжнародній арені. До того ж, підтримуючи проросійські рухи і політиків та провокуючи суперечки щодо доцільності подальшої допомоги нашій країні, рф таким чином прагне посилити дезінформаційно-пропагандистську кампанію в Європі.

Взагалі російська влада із самого початку повномасштабного вторгнення в Україну перекладає відповідальність за розпочату війну на країни Заходу й очікує, що її африканські союзники підтримають або збережуть нейтралітет у міжнародних організаціях щодо військової агресії.

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російські керманичі намагаються демонструвати, що рф нібито залишається впливовим геополітичним гравцем, і пропонують "стратегічну альтернативу" так званій глобальній гегемонії Америки, економічній дипломатії Китаю та тривалому впливу колишніх "колоніальних господарів" Африки.

Центр протидії дезінформації проаналізував англомовні, франкомовні та арабськомовні інформаційні матеріали африканських та російських засобів масової інформації за період від 24.02.2022 до 06.09.2023.

Далі – детальніше про ці інформаційні кампанії, у яких, як завжди, активно задіяні підконтрольні кремлю Sputnik, RT та інші.

Перша: "росія робить внесок у глобальну продовольчу безпеку та є надійним торговельним партнером Африки". Після виходу із зернової угоди росія докладає надзусиль до створення образу країни-світового миротворця та надійного торговельного партнера Африки. Окрім медіа, для досягнення цієї мети активно використовуються соціальні мережі, місцеві активісти та лідери громадської думки.

Основні наративи – "росія – миротворець", "росія – меценат", "росія – надійний торговельний партнер", "зерно з України їде в багаті країни, а не в бідні", – базуються на офіційних заявах політичного керівництва країни-агресора, які поширюються арабською та французькою мовами для найефективнішого впливу на цільову аудиторію.

Ще однією складовою кампанії є розповсюдження в Африці підконтрольними росії ЗМІ наративу про розвиток ефективного торговельного співробітництва рф з африканськими країнами.

Згадаємо у цьому контексті про саміт "росія – Африка" 27-28 липня 2023 року в санкт-петербурзі за участю представників делегацій африканських країн та росії. Тоді кремлівський керманич заявив про здатність росії замінити українське зерно в Африці та виконати свою "ключову роль" у глобальній продовольчій безпеці, а насамкінець – про готовність доставити російське зерно безкоштовно і списати борги африканським країнам. Зауважимо, що в арабськомовному інформаційному просторі масово поширили останню тезу про "зниження боргового навантаження африканських країн".

Ще одним майданчиком, на якому рф спробувала поширити вплив на африканські країни, став 15-й саміт БРІКС, який відбувся 22 серпня цього року в Йоганнесбурзі (Південна Африка). російська пропаганда знову намагалася маніпулятивно представити рф як головного та надійного партнера африканського народу у контексті здатності компенсувати експорт українського зерна.

Друга: "Захід – колонізатор та імперіаліст". росія-імперіаліст у дусі колишнього срср намагається активно нав’язувати африканським країнам власний імідж "борця проти західного колоніалізму", сподіваючись, що колишні "пригноблені народи" позитивно сприймуть цю маячню.

Головним інформаційним приводом до активізації кампанії з дискредитації Заходу став військовий переворот у Нігері 26 липня 2023 року. Однією з цілей цього перевороту вважається "злам колоніальної політики" Європи щодо Африки. Зауважимо, що ця країна підтримала Кримську платформу, а президент Нігеру Базум прозахідно орієнтований.

Водночас у країні почав зростати російський вплив. Попри те, що доказів прямої причетності росії до організації перевороту в Нігері немає, ймовірно, тут присутній вплив ПВК "вагнер", як це відбувається у сусідніх до Нігеру Малі і Буркіна-Фасо.

Ще одним інструментом цієї кампанії є використання карикатур, які зображують лідерів країн Європи колонізаторам, дискредитуючи їх.

Також у рамках кампанії "Захід – колонізатор та імперіаліст" вийшло повідомлення про те, що нібито служба зовнішньої розвідки Великої Британії MI-6 підготувала диверсійно-каральний загін зі 100 українських бойовиків, яких буде відправлено до Африки для "припинення розвитку співробітництва між країнами Африки та росією" і "ліквідації лідерів Африки з проросійською позицією".

Третя: "Захід спровокував війну рф та продовжує її розпалювати".

У рамках цієї кампанії росіяни, активно використовуючи арабськомовні та французькомовні медіа, а також місцевих африканських політиків і активістів, спекулюють на темі так званих антизахідних сентиментів, що набирають популярності на Африканському континенті.

Просуваються і звичні пропагандистські наративи, зокрема, одна з найвідоміших тез про "геноцид російськомовних українців на Донбасі". Її рф використовує для виправдання повномасштабної війни. Місцеві медіа, які потрапили в орбіту російського інформаційного впливу, тиражують путінські заяви, що нібито саме Захід розпочав війну в Україні, і використовують прокремлівську риторику, говорячи про сучасні геополітичні події, зокрема щодо війни в Україні.

Підсумуємо:

одним із найперших наративів, який почала транслювати рф ще з часів срср на аудиторію країн Африки, став "Захід – колонізатор";

росія використовує продовольчу проблему світу для підвищення рівня підтримки рф серед африканського населення;

кремль використовує проведення міжнародних самітів задля повернення питання розвитку співробітництва рф-Африка до інформаційного простору;

російська пропагандистська машина спотворює висвітлення війни в Україні, перекладаючи відповідальність за її наслідки на країни Заходу;

рф використовує місцеві медіа в країнах Африки, активістів та політичних діячів; мережа місцевих африканських медіа, підконтрольних кремлівській пропаганді, розширюється.

Що робити Україні і нашим західним партнерам? Повертати Африку. Економічно. Дипломатично. Інформаційно. Це гра в довгу, але спільними зусиллями ми зможемо все.

Андрій Шаповалов

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