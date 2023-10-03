Как работает Офис по поддержке изменений в системе Минобороны

Офіс з підтримки змін був створений в квітні 2023 року як майданчик для запуску проєктних рішень в Міністерстві Оборони (МО). Під завдання Міністра оборони у співпраці з Головнокомандуючим ми формуємо проєктні команди з найпрофесійніших людей, як цивільних так і військових.

Наше завдання – запускати зміни в консервативній системі – формувати команди, розробляти та адвокувати номативку, інтегрувати зміну в систему оборони. Консервативність структур всередині Міністерства не дозволяє швидко реалізовувати зміни, тому є ми – позасистемний елемент в системі.

Першим викликом і завданням Офісу став проєкт запуску Агенції нелетальних закупівель. Наша мета – вивести тилові закупівлі з департаменту МО в незалежне Агентство, а за Міністерством залишити функцію формування політики закупівель та моніторингу результатів.

Реклама:

Цей проєкт очолив Арсен Жумаділов – людина, що зламала корупційні закупівельні схеми в системі охорони здоровʼя. Зрештою, нам вдалось підготувати Агентство до запуску та підтримати процес офіційного призначення Арсена його директором. Це тільки початок змін закупівельної системи в обороні – ми продовжуємо погодження необхідної нормативки, та очікуємо, що вже цієї осені Агентство підпише та здійсніть свої перші контракти.

У той самий час для того, щоб підтримати зусилля громад та військових частин щодо закупівель всього того, що МО з різних причин не закуповує або закуповує в недостатній кількості – в Офісі підтримки змін був запущений проєкт "Децентралізовані закупівлі" за лідерства Євгена Сільверстова.

Ми допомагаємо громадам та закупівельникам військових частин закуповувати ефективніше: знаходити постачальників, готувати документи, погоджувати їх. Наприклад, квадрокоптери малого типу МО не закуповує централізовано – але це роблять місцеві ради. Тут дерегуляція створює можливості, щоб ефективно і, головне, швидко постачати в військові частини необхідне спорядження.. Ми як Офіс проводимо консалтинг та адвокуємо необхідні норми, що зроблять децентралізовані закупівлі ефективнішими.

Окреме болюче питання – це наша "паперова армія". Успадкована ще з радянського союзу бюрократія, яку треба переосмислити, спростити і адаптувати до воєнного часу. Цей проєкт ми реалізуємо у співпраці з аналітиками фонду Повернись Живим, департаментом цифровізації Міністерства оборони та іншими партнерами.

Одне з перших спрощень, яке є зараз на фінальному етапі – це спрощення списання втраченого під час бойових дій майна в ЗСУ, де більшість списань потребують підпису Міністра оборони, навіть якщо це фактично розхідні матеріали.

У співпраці з Командуванням сил логістики була розроблена, прийнята та вступила в дію постанова Кабінету міністрів номер 838, яка спрощує процедури списання та збільшує суми списання майна під час дії воєнного стану. Щоб процес дійшов до військових частин, ми вносимо зміни в наказ Міністерства оборони номер 81.

Наступне реформування – процедура необхідних для списання майна службових розслідувань. Офісом розглядається можливість списання окремих категорій майна, без проведення службового розслідування, наприклад можливості списання дронів шляхом надання відомостей, що такі дрони використовувались і були знищені в результаті бойового застосування.

У розробці – медичний напрямок. На сьогодні завершене дослідження, яке пропонує оновлений цілісний підхід до військової медицини, вирішуючи проблему "безгосподарності" фронтової ланки, та багато інших. Який план? Зародити чи то відродити функцію формування та моніторингу медичної політики в МО. Командування Медичних сил не може – і не має – розробляти такі політики та стандарти. Саме тому Міністерство оборони має визначати основи – від стандартів турнікетів до комплектування медичних аптечок, від протоколів надання медичної допомоги парамедиками до комплектування і принципів функціонування пунктів надання першої медичної допомоги.

Дослідження буде презентовано в Кабінеті мінстрі та Парламенті, також профільним організаціям. У разі політичного погодження буде сформований детальний план змін та команда для імплементації.

Підсумовуючи: Міністерство оборони повинно виробляти політики в сфері оборони. Ми, Офіс з підтримки змін, інтегруємо найсильніші команди з цивільного життя та війська в роботу Міністерства, приносимо найкращий професійний досвід в систему. Ті інституції, котрі ми "інкубуємо" в системі оборони, допоможуть створювати кращі політики, мінімізувати корупцію і робити оборону ефективнішою, а перемогу – ближчою.

Юлія Марушевська, керівник Офісу з підтримки змін

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.