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При Міноборони починає роботу Офіс з підтримки змін: перша реформа – держзакупівлі

Станіслав ПогоріловВівторок, 25 квітня 2023, 12:31
При Міноборони починає роботу Офіс з підтримки змін: перша реформа – держзакупівлі
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При Міністерстві оборони розпочинає роботу Офіс з підтримки змін (ОПЗ), дорадчий орган, який має стати платформою для трансформацій в МОУ, перша реформа буде націлена на сферу державних закупівель.

Джерело: очільниця ОПЗ Юлія Марушевська у Facebook, очільник ДП "Медичні закупівлі України" Арсен Жумаділов у Facebook

Пряма мова Марушевської: "В основі роботи - проєктні команди і почерговий запуск змін. Неможливо охопити все одночасно на тому високому рівні, який зараз необхідний. Тому поступово запускатимемо напрямки, із сформованим  баченням і потужними командами".

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Деталі: За її словами, перша реформа стосуватиметься державних закупівель. Орієнтація буде на нелетальній номенклатурі (тилових закупівлях).

Команд з цієї реформи, яку очолить Арсен Жумаділов, надаватиме експертну підтримку для ефективної реалізації реформи. Зокрема, для втілення у життя її ключового продукту - запуску профільної інституції, яка займатиметься впровадженням якісних та системних змін у сфері державних закупівель задля забезпечення безперервності, стійкості та керованості системи постачання для потреб ЗСУ. 

Жумаділов підтвердив, що очолив відповідний напрямок в ОПЗ. "Долучаюсь до трансформаційних змін МОУ у межах команди Офісу управління змінами при Міністерстві оборони України (Офіс)", - написав він.

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Він підкреслив, що планується формування підґрунтя та рамки для ефективної роботи інституції щодо держзакупівель в майбутньому, яка відображатиме її ключові цінності та підходи до роботи.

Зокрема, це: сталість та стійкість системи постачання ввіреної номенклатури; нульова толерантність до корупції; недискримінаційні умови для учасників ринку; розбудова довіри серед стейкхолдерів.

Теми: Міноборониреформидержзакупівлі
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