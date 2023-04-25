Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

При Міноборони починає роботу Офіс з підтримки змін: перша реформа – держзакупівлі

Станіслав ПогоріловВівторок, 25 квітня 2023, 12:31
При Міноборони починає роботу Офіс з підтримки змін: перша реформа – держзакупівлі
скриншот

При Міністерстві оборони розпочинає роботу Офіс з підтримки змін (ОПЗ), дорадчий орган, який має стати платформою для трансформацій в МОУ, перша реформа буде націлена на сферу державних закупівель.

Джерело: очільниця ОПЗ Юлія Марушевська у Facebook, очільник ДП "Медичні закупівлі України" Арсен Жумаділов у Facebook

Пряма мова Марушевської: "В основі роботи - проєктні команди і почерговий запуск змін. Неможливо охопити все одночасно на тому високому рівні, який зараз необхідний. Тому поступово запускатимемо напрямки, із сформованим  баченням і потужними командами".

Деталі: За її словами, перша реформа стосуватиметься державних закупівель. Орієнтація буде на нелетальній номенклатурі (тилових закупівлях).

Команд з цієї реформи, яку очолить Арсен Жумаділов, надаватиме експертну підтримку для ефективної реалізації реформи. Зокрема, для втілення у життя її ключового продукту - запуску профільної інституції, яка займатиметься впровадженням якісних та системних змін у сфері державних закупівель задля забезпечення безперервності, стійкості та керованості системи постачання для потреб ЗСУ. 

Жумаділов підтвердив, що очолив відповідний напрямок в ОПЗ. "Долучаюсь до трансформаційних змін МОУ у межах команди Офісу управління змінами при Міністерстві оборони України (Офіс)", - написав він.

Він підкреслив, що планується формування підґрунтя та рамки для ефективної роботи інституції щодо держзакупівель в майбутньому, яка відображатиме її ключові цінності та підходи до роботи.

ВІДЕО ДНЯ

Зокрема, це: сталість та стійкість системи постачання ввіреної номенклатури; нульова толерантність до корупції; недискримінаційні умови для учасників ринку; розбудова довіри серед стейкхолдерів.

Теми: Міноборониреформидержзакупівлі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, оновлено від 05:55 та 07:35 В Умані російська ракета зруйнувала багатоповерхівку, 6 загиблих

"Іскандер-К": Повітряні сили уточнили, з чого 27 квітня РФ обстріляла Миколаїв

Збройні сили Данії підтвердили, що спецкорабель РФ перебував біля місця вибуху "Північного потоку"

США оголосили про нові санкції проти Росії та Ірану за утримання американців у заручниках

фото"Другий пішов": командувач Повітряних сил поділився селфі з новим дивізіоном Patriot

Підозрюваний у держзраді Табачник зібрався балотуватись на "вибори" окупантів

Усі новини...
Міноборони
Міноборони РФ звинуватило Україну у порушенні "зернової угоди"
Міноборони не підтримало законопроєкт про реєстрацію одностатевих партнерств
У Міноборони розповіли, скільки людей загинули від підриву на мінах за час війни
Останні новини
09:07
У Мелітопольському районі через отруєння померли 20 окупантів – Генштаб
09:02
фото, відео, оновлено від 05:55 та 07:35 В Умані російська ракета зруйнувала багатоповерхівку, 6 загиблих
08:45
Росіяни склали найбільшу частку серед людей, які в’їхали до Грузії у 2022 році
08:37
фото Уламки російської ракети пошкодили багатоповерхівку в Українці: дитина – в лікарні
08:20
"Іскандер-К": Повітряні сили уточнили, з чого 27 квітня РФ обстріляла Миколаїв
08:16
Втрати окупантів перевищили 189 тисяч військових
08:05
Сили оборони відбили понад 65 ворожих атак – зведення
07:21
Українські захисники знищили вночі 21 ворожу ракету
06:57
Сили ППО збили поблизу Києва 11 крилатих ракет і 2 безпілотники
06:23
У Дніпрі внаслідок обстрілу РФ загинули жінка і 3-річна дитина – мер
Усі новини...
Реклама: