Украинские судьи с российским паспортом: станет ли гражданство страны-агрессора помехой работе судьей

Восени 2022 року українське суспільство шокувала новина – у судді Верховного Суду виявили російське громадянство. Цим суддею виявився голова Касаційного господарського суду – Богдан Львов. Так, суддя отримав російське громадянство ще в 1999 році, а після того, як йому виповнилось 45 років звернувся до компетентних органів рф із заявою про оформлення нового паспорта й навіть спеціально поїхав до росії для його отримання.

Наявність російського громадянства не завадила йому продовжувати працювати українським суддею та навіть брати участь у конкурсі до новоствореного Верховного Суду, де він був визнаний одним із переможців та невдовзі після цього обраний на посаду голови господарського касаційного суду. Тоді суддя умисно приховав інформацію про наявність у нього громадянства іншої держави.

Богдан Львов не відмовився від російського громадянства ані після анексії Автономної Республіки Крим та окупації частини Донецької та Луганської областей російськими військами, ані після повномасштабного вторгнення росії на територію України 24.02.2022.

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3 жовтня 2022 року СБУ проінформувала Верховний Суд про наявність у судді Богдана Львова громадянства російської федерації згідно з даними реєстрів рф. Водночас у своєму листі СБУ зазначила, що враховуючи відсутність дипломатичних відносин з рф отримати офіційне підтвердження наявності у Льовова російського громадянства наразі неможливо. Проте вже наявного підтвердження виявилось достатньо для керівництва Верховного суду, щоб відрахувати Богдана Львова зі штату суду.

Таким чином Богдан Львов втратив посаду судді та наразі може лише судитися за поновлення на посаді.

Проте, схоже, що історія відрахування Богдана Львова зі штату судді – скоріше виняток ніж правило. На жаль, частина суддів, щодо яких є докази в наявності в них російського громадянства, продовжують обіймати посаду та виносити рішення іменем України. Далі детальніше про таких суддів.

Юлія Переясловська

Юлія Переясловська – суддя Селидівського міського суду Донецької області, 4 липня 2021 року її разом з чоловіком зупинили під час перетину кордону з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим. Співробітники митного поста провели огляд автівки та речей та виявили паспорт громадянина російської федерації, який чоловік судді намагався приховати в своєму багажі "з подвійним дном".

Юлія Переясловська отримала паспорт громадянина російської федерації 24 жовтня 2019 року у тимчасово окупованому Криму.

Після цього Служба безпеки України звернулася до Вищої ради правосуддя із зверненням стосовно судді та наголосила на тому, що "Переясловська Ю. А., не будучи у встановленому законом порядку звільнена з посади судді України або позбавлена громадянства України, умисно, з корисливих мотивів, подала до державного органу на тимчасово окупованій території АР Крим документи щодо набуття та отримання нею громадянства (підданства) російської федерації, що може свідчити про вчинення нею дисциплінарного проступку".

Тобто суддя не лише хотіла відвідати територію тимчасово окупованого півострова, а й намагалася приховати наявність в неї паспорта громадянки рф.

Дисциплінарна палата ВРП відкрила провадження відносно судді, проте у звʼязку з відсутністю повноважень розгляду таких проваджень рішення досі не винесене.

Однак, насправді, як показав випадок Богдана Львова, рішення ВРП у таких випадках – необов'язкове. Адже згідно Конституції України набуття суддею громадянства іншої держави є підставою для припинення повноважень. А отже в цьому випадку достатньо лише наказу голови суду про відрахування судді зі штату.

Саме тому "Автомайдан" звернувся до голови Селидівського міськсуду з вимогою відрахувати суддю Переясловську зі штату суду у звʼязку з наявністю в неї громадянства країни-агресора. Але замість наказу про відкрахування отримали абсолютно абсурдну відповідь: голова Селидівського міськсуду заявив, що не може відрахувати Переясловську зі штату, тому що суддя проходить кваліфікаційне оцінювання. Проте проходження кваліфікаційного оцінювання, ніяк не може бути виправданням, чому суддя з паспортом рф продовжує працювати в українському суді. А враховуючи той факт, що Юлія Переясловська навіть не подавала заяву на проходження кваліфу – це є очевидною спробою "відмазати" колегу.

Тобто голова суду попри підтверджену наявність у судді Юлії Переясловоської громадянства рф вже понад 2 (!) роки не видає наказ про відрахування судді зі штату суду.

Зазначимо, що з часу отримання суддею паспорта рф – з 24 жовтня 2019 року по цей час – Юлія Переясловська ухвалила понад 1700 судових рішень іменем України.

Людмила Арестова

У липні 2023 року журналіст програми "Схеми.Корупція в деталях" Георгій Шабаєв виявив російське громадянство ще в однієї української судді – Людмили Арестової з Донецького окружного адміністративного суду.

Так, відповідно до витягу з автоматизованої системи "Роспаспорт" суддя стала громадянкою російської федерації 5 квітня 2014 року, а сам російський паспорт безпосередньо був виданий їй 10 квітня. Підставою для набуття російського громадянства стала ст.5 так званого договору "між російською федерацією та Республікою Крим". Тоді російська федерація всупереч нормам міжнародного права оголосила про "включення" Криму до свого складу. Іншими словами, згідно з вказаним договором громадяни України та особи без громадянства, які на той момент постійно проживали на півострові, визнавались громадянами російської федерації.

Журналістам за допомогою сайту податкової служби російської федерації вдалось встановити також індивідуальний податковий номер платника податків Людмили Арестової в країні-агресорці, прив’язаний до її паспорта громадянки російської федерації.

Крім цього, журналістам вдалось з'ясувати, що суддя не просто отримала, але й використовувала російський паспорт. Зокрема, для під час проходження тесту на коронавірус для того, щоб в'їхати в Крим.

Як бачимо, Арестова не вчиняла жодних дій для позбавлення статусу громадянки російської федерації, що свідчить про її бажання володіти таким статусом.

З метою підтвердження наявності російського громадянства у судді Арестової юристи "Автомайдану" звернулися з відповідним зверненням до СБУ.

Відповідь Служби безпеки була схожа на ту, яку вони надали в ситуації з російським громадянством Богдана Льовова: дані пошукового сервісу дійсно свідчать про те, що Арестова отримала російський ідентифікаційний податковий номер 920157070807, використовуючи при цьому паспорт громадянки російської федерації серії 2214 №250379, проте, на відмінно від Львова, офіційно підтвердити наявність у судді російського громадянства Служба не може через відсутність дипломатичних представництв вказаної країни на території України.

Тобто в умовах, коли росія вже тривалий час веде війну проти України, щодня вбиває та катує українців, руйнує інфраструктуру, а представники органів влади, зокрема і судді переходять на бік країни-агресора, СБУ як орган, який забезпечує державну безпеку України, не може перевіряти наявність в осіб громадянства країни-агресора, чим може сприяти росії в проведенні підривної діяльності на території України.

Відомо, що з червня 2021 року слідчі Державного бюро розслідувань здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками державної зради, незаконного втручання в роботу автоматизованих систем в органах та установах системи правосуддя, службового підроблення. Втім зрушень в рамках проваджень немає.

Суддя і надалі ухвалює рішенням іменем України та отримує суддівську винагороду за рахунок коштів Державного бюджету. Наразі останнє рішення, яке міститься у Єдиному державному реєстрі судових рішень, датоване 14 серпня.

Як у ситуації з іншими суддями з російським паспортом - відрахувати суддю зі штату на основі відповіді СБУ має голова суду, проте, він досі цього не зробив тим самим ставши на бік Арестової.

Юлія Берлімова

7 липня 2023 року на російському новинному сайті "право.ru" була опублікована новина про те, що Вища кваліфікаційна колегія суддів рекомендувала кандидатів у суди Херсонської області. Новина стосується рекомендування кандидатів російським органом в незаконно створені суди на території тимчасово окупованої частини Херсноської області.

Цим органом було рекомендовано суддів до так званого "Херсонського обласного суду", туди призначать на посади суддів, які до цього працювали у російській федерації. Крім цього, у новині йдеться і про обрання керівника незаконно створеного Генічеського районного суду. Так, на посаду керівника претендували Берлімова Юлія та Єрмаков Микола. Керівником призначено останнього.

Обовʼязковою вимогою, яка висувається до кандидатів на посаду судді, за російським законодавством є перебування у громадянстві російської федерації. Тобто Юлія Берлімова, коли подавала документи на посаду голови незаконно створеного на тимчасово окупованій території Генічеського районного суду Херсонської області, усвідомлювала, що для зайняття відповідної посади необхідно мати громадянство рф. Тому можна припустити, що російський паспорт в неї таки був.

Однак і в цьому випадку СБУ через відсутність дипломатичних представництв відмовила іншим способом підтверджувати у Берлімової наявність російського паспорта, а Берлімова і досі має почесний статус української судді.

Судді у відставці

Судді, про яких ми писали, досі продовжують виносити рішення іменем України попри наявність у них російського громадянства. Також не можемо обійти увагою тих колаборантів, хто вже не розглядає справи в українських судах, але продовжує мати почесний статус "судді у відставці". Такий статус дає змогу не лише отримувати чималу пожиттєву суддівську винагороду та соціальні гарантії, а також мати можливість бути обраними в органи судової влади, як ВРП чи ВККС.

14 серпня 2023 року президент рф владімір путін видав указ про призначення суддів у різні регіони, зокрема, й у нові суди, які були незаконно створені на тимчасово окупованих територіях. Серед списку призначених суддів можна побачити кілька десятків суддів, які колись виносили рішення іменем України. Попри те, що більша частина таких суддів була звільнена без жодних виплат ми знайшли щонайменше двоє суддів, які й досі мають почесний статус суддів у відставці та всі пов'язані з цим вигоди.

Йдеться про суддів у відставці Наталію Булавіну та Валерія Буханько. Обоє суддів, згідно з указом путіна, були призначені суддям так званої "лнр". Згідно російського законодавства суддею може бути призначений виключно громадянин рф, який не має іншого громадянства чи навіть посвідки на проживання в іншій країні, а тому очевидно, що для призначення суддями Булавіна та Буханько мали отримати російський паспорт. Вже цієї інформації мало б бути достатньо для Вищої ради правосуддя, щоб скасувати почесні відставки суддів Булавіної та Буханько й всі інші суддівські привілеї, проте, ВРП досі цього не зробила.

Наталія Булавіна та Валерія Буханько – не єдині судді у відставці, які вирішили влаштуватися працювати в окупаційні суди. Так, за інформацією Центру журналістських розслідувань, колишні судді з Мелітополя Тамара Міщенко та Наталя Купавська влаштувалися у створений окупаційною владою "Запорізький обласний суд". Міщенко стала заступницею голови окупаційного суду з кримінальних справ, а Купавська – з цивільних справ.

Схоже, що Міщенко та Купавська не лише перейшли на бік агресора, але й зареєструвалися на російській території та могли отримати громадянство рф ще до початку повномасштабного наступу.

Так, Автомайдан виявив, що за даними сервісу Himmera Search особа з таким же прізвищем, іменем та по батькові як у судді Міщенко у 2021 році могла бути тимчасово зареєстрована за адресою: російська федерація, курська область, місто курчатов, вул. енергетиків, 51 кв.54.

Особа з таким же прізвищем, іменем та по батькові як у судді Купавської у 2021 році могла бути тимчасово зареєстрована за адресою: російська федерація, курська область, місто курчатов, вул. енергетиків, 43 кв.70.

27 вересня 2023 року президент рф владімір путін видав указ про Купавської та Міщенко суддями незаконно створеного "Запорожского обласного суда", що є черговим підтвердженням отримання ними російського громадянства.

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Конституція України передбачає, що суддя має мати виключно українське громадянство, тому набуття суддями громадянства країни-агресора має означати автоматичне звільнення чи припинення статусу судді у відставці. Проте, як ми бачимо на практиці, все відбувається інакше: попри очевидні докази СБУ продовжує писати відписки про те, що не маючи дипломатичних зв'язків з рф, вони не можуть офіційно підтвердити наявність російського громадянства. Абсурдність такої відписки очевидна, адже, навіть після перемоги України налагодження дипломатичних зв'язків займе чимало часу.

На додаток, голови суддів, навіть після неспростовних доказів, відмовляються відраховувати таких суддів зі штату суду. Це все означає, що на 10-му році війни та через понад півтора року після повномасштабного вторгнення судді з громадянством країни-агресора і далі можуть мати доступ до державної таємниці, виносити рішення іменем України та отримувати чималу суддівську винагороду.

Тетяна Чижик, юристка ВО "Автомайдан"

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