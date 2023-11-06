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Инициативная группа "Первого декабря"

В защиту волонтерского движения

Понедельник, 06 ноября 2023, 16:10

Україна може бути позбавлена прямої гуманітарної допомоги армії і постраждалим від війни 1 грудня. Військові та цивільні перестануть отримувати те, що дає можливість жити і перемагати: автівки, дрони, оптику, техніку для розмінування, тактичну медицину, медичне обладнання, автономні джерела енергії та тепла, засоби захисту, продукти харчування і засоби гігієни.

Введення в дію Постанови Кабінету міністрів України № 953 від 5 вересня 2023 року, яка набирає чинності 1 грудня 2023 року і впроваджує "Порядок пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану"може звести нанівець міжнародну допомогу Україні через маленькі та середні благодійні фонди, громадські організації, міжнародні волонтерські місії, ліквідувати діяльність приватних осіб-волонтерів і вбити спонтанний волонтерський рух.

Цей рух орієнтований на прямих отримувачів цієї допомоги і доставляє самостійно в зону бойових дій величезний обсяг гуманітарної допомоги, яка часто-густо є терміновою та ургентною і для фронту, і для цивільних. Ухвалена Постанова орієнтована на великі благодійні фонди, які працюють на міністерства і відомства і дублюють функції держави, а не доповнюють їх. Хоч якою б великою не була їхня роль, вони не можуть задовольнити усі потреби.

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Спонтанний волонтерський рух відіграв і надалі відіграє вирішальну роль у своєчасному забезпеченні ЗСУ всім необхідним, а відтак – в організації ефективного опору ворожій агресії.

Дезорганізація його роботи пішла б на шкоду як ЗСУ, так і потребам оборони загалом. Прямий зв’язок між фронтом і волонтерами є життєво необхідним, запобігаючи відчуженню між тими, хто служить в ЗСУ, і суспільством загалом.

Ми вимагаємо призупинити дію Постанови №953, допоки Порядок не буде перероблений з метою стимулювати спонтанний волонтерський і рух і поставити реальні перепони маніпуляціям з вантажами, які обманом завозять як гуманітарну допомогу.

Ініціативна група "Першого грудня": Оля Гнатюк, Володимир Єрмоленко, Євген Захаров, Йосиф Зісельс, Мирослав Маринович, Ігор Юхновський, Ярослав Яцків

Джерело

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Темы: волонтерызаконодательство
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