Как полномасштабная война повлияла на нелегальных мигрантов в Украине

В умовах війни відбулося суттєве "вимивання" з країни нелегальних мігрантів.

Їхня кількість знизилась майже вдесятеро порівняно з піковими показниками періоду карантину.

Це демонструють результати нещодавнього комплексного відпрацювання столиці нарядами Міграційної служби з правоохоронними органами. З 4 по 22 вересня 2023 року відбулися перевірки місць найбільшої концентрації іноземців – ринків, гуртожитків, розважальних закладів і будівельних майданчиків.

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Востаннє операція "Мігрант" проводилась в Україні ще до початку повномасштабної війни – у вересні 2021 року. Тоді протягом місяця у Києві і області викрили 1501 порушника правил перебування в Україні.

Тепер же результат видався майже вдесятеро скромнішим – 156 іноземців у столиці в тій чи іншій мірі порушили міграційне законодавство, 72 із них примусово залишать Україну.

З одного боку – війна зменшила інтерес іноземців до нашої держави як привабливої для проживання і водночас знизила можливість потрапляння на нашу територію через той же східний кордон.

З іншого боку Україна готується стати членом ЄС, тож мігранти з країн Глобального Півдня досі намагаються потрапити сюди, використовуючи найменші шпаринки в кордоні та в законодавстві.

Зниження кількості порушень іноземцями правил перебування в Україні можна пояснити також останніми змінами у міграційному законодавстві. У серпні 2023 року суворішою стала відповідальність як гостей країни, так і громадян України та юридичних осіб, які сприяють іноземцям в ухиленні від виїзду з країни після закінчення строку перебування або незаконному отриманню документів на право проживання в країні.

Контрольована ситуація з міграцією в Україні сприятиме вступу до ЄС

Проаналізувавши підсумки операції та міграційну ситуацію на Київщині загалом, висновки можна зробити наступні:

кількість нелегальних мігрантів у країні суттєво знизилась;

на законодавчому рівні вектор змін обрали правильний;

лояльне ставлення до порушників міграційного законодавства, яке мало місце під час пандемії коронавірусу, в умовах повномасштабної війни є недоречним, адже може нести пряму загрозу безпеці країни.

Тенденція до зменшення кількості нелегальних мігрантів спостерігатиметься і надалі та безумовно сприятиме вдалому проходженню Україною етапів вступу до Євросоюзу.

Притоку мігрантів, як законних, так і нелегальних, варто очікувати вже після завершення війни, на етапі відбудови. Тоді поза сумнівами відновляться зацікавлення до України іноземних інвесторів і міграційні потоки працівників з інших країн.

До того ж поновить своє існування такий потужний напрям міграції в Україну, як навчання, гідний рівень якого у поєднанні з помірною ціною завжди приваблювали іноземних студентів. Водночас, саме цей напрям був одним з найпопулярніших при спробах незаконної легалізації в Україні.

Відтак, уже зараз завданням держави є подальше удосконалення нормативної бази, яка б створювала сприятливі умови для законної міграції кваліфікованих фахівців та передбачала дієву систему контролю і запобігання протиправній діяльності.

Вячеслав Гузь, начальник Центрального міжрегіонального управління ДМС у м. Києві та Київській області

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