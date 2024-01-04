Как Путин разрушил современный международный порядок

С 2014 года Москва, несмотря на свой относительный провал в Украине, меняет мир в интересах российского и нероссийского ревизионизма.

Достижения Москвы

На исходе десятого года войны в Украине результаты нападения Москвы на якобы "братский народ" россиян для Кремля неоднозначны. С одной стороны, Россия потерпела имиджевую катастрофу как предполагаемая военная сверхдержава. Война в 2022 году стала международным позором для российского руководства, генштаба и ВПК.

Кампания Москвы в Украине также привела к потере западных партнеров, рынков и инвесторов. Эти и другие неудачи будут иметь для России далеко идущие региональные, геополитические, экономические и, возможно, внутриполитические последствия.

Реклама:

С другой стороны, существует ряд частично игнорируемых, частично недооцениваемых результатов российской агрессии против Украины, ослабляющих международный порядок и Запад.

Широкомасштабное вторжение России 24 февраля 2022 года, правда, привело к частичной консолидации Запада. НАТО и ЕС сблизились в свете российской эскалации. Западная интеграция не только Украины, но и Молдовы и Грузии сделала большой шаг вперед, когда они получили в 2022–2023 годах статус кандидатов в члены ЕС.

Несмотря на такие позитивные последствия восточноевропейского противостояния, глобальный политический ущерб, нанесенный российской войной, огромен. Хотя это не было главной целью Кремля, можно предположить, что эти вторичные эффекты отвечают интересам Москвы.

Нынешние и потенциальные будущие ревизионистские акторы по всему миру выигрывают от подрыва Россией международного права и порядка.

Атака России на систему мировой безопасности ослабляет Запад и международные организации. Тем самым она усиливает – по крайней мере, в кремлевских расчетах с нулевой суммой – саму Москву, ее антизападных союзников и других ревизионистских игроков по всему миру.

Помимо разрушения Украины, авантюра России – самый большой удар по глобальной стабильности после окончания Второй мировой войны.

С 1945 года в мире произошло еще несколько трагических войн с отчасти столь же высокими цифрами жертв. Однако война России против Украины с 2014 года и особенно с 2022 года по совокупности своих характеристик имеет новое качество.

Пять российских трещин в мировом порядке

Во-первых, в 2014 году Россия без провокаций напала на доселе мирную страну. Поворот во внутренней и внешней политике Украины в 2014 году был гораздо менее драматичным, чем это изображают Россия и ее зарубежные апологеты.

Соглашение об ассоциации ЕС с Украиной 2014 года не противоречило действовавшему в то время договору о свободной торговле России с Украиной. Политика Украины в отношении этнических русских меньшинств оставалась толерантной после Евромайдана и стала более жесткой только в результате войны. Украинский правый экстремизм был тогда и сегодня все еще слаб по европейским меркам.

Долгожданное вступление Украины в НАТО не состоялось в 2014 году и сегодня, на фоне проблем вступления в альянс Швеции, остается отдаленной перспективой.

По логике этой популярной апологии поведения Путина Россия давно должна была вывести свои войска из Республики Молдова, поскольку с 1994 года Молдова официально является внеблоковой страной. Тем не менее, Москва на протяжении 30 лет со своей активной военной и экономической поддержкой сохраняет на молдавской территории непризнанного приднестровского сателлита.

И наоборот, по логике апологетов российской войны, Москва должна была напасть на Финляндию в ответ на ее заявку на вступление в НАТО в 2022 году. После того как намерение Хельсинки было обнародовано, можно было предвидеть, что НАТО удовлетворит запрос Финляндии гораздо раньше, чем одновременное заявление Украины о вступлении. Российско-финская граница не такая длинная, как российско-украинская. Однако она также протяженная и почти удвоила общую границу между Россией и НАТО в 2022 году.

Кроме того, присоединение Финляндии поставило родной город Путина Санкт-Петербург в шаткое положение. Вторая российская столица теперь находится в непосредственной близости от НАТО как с запада, со стороны Эстонии, так и с севера, со стороны Финляндии. Это новое геополитическое положение Санкт-Петербурга сделало вступление Финляндии в НАТО более тревожным стратегическим вопросом для России, чем будущее вступление Украины в НАТО.

Тем не менее, кроме некоторого шума, никакой существенной реакции России на заявление и вступление Финляндии в НАТО не последовало. За последние два года Россия вывела свои войска из Западного и Северного военных округов в близости российско-финской границы, несмотря на вступление и членство Финляндии в Североатлантическом альянсе.

Во-вторых, российское вторжение и в 2014, и в 2022 году было направлено не только на временную оккупацию завоеванных территорий. Оно привело к их – с точки зрения России – окончательной и полной аннексии, сначала украинского Крыма, а затем еще четырех областей на юго-востоке материковой Украины. Такая неприкрытая война за расширение собственной государственной территории за счет международно признанной соседней страны не является уникальной, но стала необычной внешней авантюрой после 1945 года.

В-третьих, российское вторжение с 2022 года – это война не только экспансии, но и уничтожения. Она направлена на ликвидацию Украины как независимого государства и искоренение украинской нации как культурной общности, отдельной от России.

Геноцидальные намерения Москвы выражаются не только в многочисленных словесных заявлениях, но и в ряде террористических форм поведения:

убийства сотен гражданских лиц и военнопленных;

массовая депортация десятков тысяч сопровождаемых и несопровождаемых детей;

преднамеренные бомбардировки гражданской инфраструктуры;

целенаправленное уничтожение украинских культурных учреждений, таких как церкви и библиотеки;

создание так называемых фильтрационных лагерей, русификаторские кампании на оккупированных территориях, лагеря перевоспитания для несовершеннолетних и взрослых украинцев и так далее.

Этот геноцидальный подход также не является уникальным, даже после 1945 года. Однако в таком виде он никогда не практиковался ни одним постоянным членом Совета Безопасности ООН за пределами своей территории.

С этим связана четвертая особенность войны – целенаправленное использование Россией места в Совете Безопасности ООН, унаследованного от Советского Союза в 1991 году, для дипломатического сопровождения войны на уничтожение и политического обеспечения территориального расширения.

С помощью такого подхода Россия с 2014 года перевернула с ног на голову изначальную функцию ООН. Созданная когда-то для защиты международного права и, в частности, государственных границ, целостности и суверенитета, Организация Объединенных Наций в руках России превратилась в инструмент экспансии.

Любопытно, что Украина как бывшая советская республика была одним из основателей ООН в 1945 году, а предшественница нынешней России, так называемая Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика (РСФСР) – нет. Тем не менее, государство-преемник РСФСР, Российская Федерация, вступившая в ООН в конце 1991 года, сегодня официально включает в себя пять насильственно аннексированных регионов одной из республик-учредителей ООН.

На этом фоне неудивительно, что Россия подвергла Киев бомбардировке в конце апреля 2022 года, когда в городе находился Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Ему пришлось прятаться в киевском бомбоубежище от ракет, выпущенных постоянным членом Совета Безопасности ООН и нацеленных на объекты в непосредственной близости от Гутерриша.

Наиболее далеко идущие последствия поведения Москвы для мировой системы безопасности связаны с пятой особенностью – ядерным аспектом экспансионистской войны России против Украины.

Поведение всех участников этого противостояния определяется наличием у России и отсутствием у Украины ядерного оружия, а также других видов оружия массового уничтожения. Украина, Запад и остальной мир просчитывают свои действия и сигналы в свете откровенных угроз Москвы применить ядерное оружие и неспособности Киева сделать то же самое.

Наиболее скандальный аспект этой констелляции заключается в том, что Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), действующий с 1970 года, позволяет России обладать ядерным оружием, но запрещает Украине приобретать или создавать его.

Подобно парадоксальному эффекту от места России в Совете Безопасности ООН, Москва перевернула смысл ДНЯО с ног на голову. Задуманное как инструмент поддержания мира, последовательное выполнение ДНЯО в контексте поведения России по отношению к неядерному государству сегодня помогает вести экспансионистскую войну.

Как и в случае с членством УССР в ООН с 1945 года, существует и исторический курьез в отношении режима нераспространения. После обретения независимости в 1991 году Украина на короткое время стала обладательницей третьего по величине арсенала ядерного оружия после России и США. В то время Украина обладала большим количеством атомных боеголовок, чем три остальные официальные ядерные державы – Великобритания, Франция и Китай – вместе взятые.

Однако в середине 1990-х годов Киев не только согласился уничтожить свои так или иначе непригодные к использованию межконтинентальные ракеты. В обмен на печально известный Будапештский меморандум 1994 года Украину также убедили ликвидировать или передать России все пригодные для использования в военных целях атомные запасы, радиоактивные материалы и ядерные технологии, а также соответствующие средства доставки.

С 2022 года особенно трагикомичным аспектом этой истории стало использование Россией некоторых систем доставки, полученных ею от Украины в 1990-х годах в рамках Будапештской сделки 1994 года, для уничтожения украинских городов.

Могильщик послевоенного порядка

Своей войной против Украины с 2014 года и ее эскалацией с 2022 года Россия пошатнула не только либеральный мировой порядок, но и общую международную систему.

Нападение России направлено не только против украинской демократии, но и против украинской государственности, идентичности и целостности. Подрывные последствия такого поведения постоянного члена Совета Безопасности ООН и официального государства, обладающего ядерным оружием в соответствии с ДНЯО, усиливаются кротким или неэффективным поведением остальных членов Совета Безопасности, других государств, обладающих ядерным оружием, а также ряда влиятельных западных стран, прежде всего Германии.

Масштабные санкции, введенные Западом против Москвы с 2022 года, затруднили ведение военных действий в России и ослабили ее экономику. Однако до сих пор они не смогли кардинально сдерживать Россию, не говоря уже о прекращении войны. Западные поставки оружия в Украину по-прежнему носят нерешительный, ограниченный и медленный характер. Они не включают некоторые важнейшие виды вооружений.

Война России часто косвенно, а иногда и напрямую затрагивает интересы безопасности европейских и других государств, помимо Украины. Это относится, например, к российским ракетам, летающим вблизи украинских атомных электростанций, нацеленным на посольский квартал в Киеве или уничтожающим украинские зернохранилища.

Тем не менее, даже сильные в военном отношении европейские государства, чья безопасность находится под угрозой или снижается в результате российских военных действий, оставляют защиту своих национальных интересов на украинской территории исключительно Вооруженным силам Украины.

Международное участие в оказании невоенной помощи Украине также остается незначительным.

Сегодня на Западе активно обсуждается вопрос о передаче Киеву замороженных Москвой средств, о наказании за массовые нарушения Россией прав человека на оккупированных украинских территориях или о репатриации десятков тысяч депортированных украинских детей из России на родину.

Однако практических шагов, направленных на реализацию этих и подобных благородных намерений, до сих пор было мало.

Напротив, растущий разрыв между публичной риторикой и политической практикой создает впечатление, что либеральный миропорядок – это мираж. Безусловно, Россия как возрожденная империя идет по тупиковому пути и выйдет из войны проигравшей. В то же время Кремль добился больших успехов в разрушении послевоенного миропорядка, сложившегося после 1945 года.

Доктор Андреас Умланд – аналитик Стокгольмского центра восточноевропейских исследований (SCEEUS) при Шведском институте международных отношений (UI).

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.