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Иван Антипенко
журналист

Мой вопрос к президенту: Что происходит в Херсонской области?

Понедельник, 26 февраля 2024, 12:06

Чому ми дізнаємося про Кринки з ТікТока і доповідей Шойгу?

Чим цей напрямок відрізняється від Авдіївки, Купʼянська, Роботиного в тому сенсі, що нам заборонено навіть згадувати про лівий берег?

Чим боротьба і втрати морпіхів і ТрО на Херсонщині відрізняються від боротьби інших бригад на інших напрямках?

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Багатьом колегам хочеться зрозумілих відповідей на питання, чому "ні" – універсальна відповідь на запити про роботу з військовими на Півдні. І не тільки журналісти хотіли б знати ці відповіді, а й військові, які працюють на цьому напрямку.

Є розуміння військової таємниці в умовах активних бойових дій. Проте нема розуміння, чому прогалину в комунікації Півдня заповнюють російські наративи, анонімні канали і фейкові вкиди на всіх платформах.

І це в той час, коли десятки журналістів хотіли б попрацювати на цьому напрямку, попри всю небезпеку, яка на них очікує тут. Зрештою, як і на інших ділянках фронту.

"Дуже важливо, щоб говорили люди, які на першій лінії фронту… дуже важливо, щоб люди жили в реальному інформаційному просторі", – цитата президента з останньої прес-конференції.

Я абсолютно згоден. Люди в Тягинці, Станіславі, Кізомисі і Бериславі теж хочуть, щоб ми жили в реальності. Вони теж хочуть, щоб світ знав, як по їхніх населених пунктах прилітають десятки КАБів, що відбувається з ними і як наші сили цьому протистоять.

Професійні люди розуміють, що і як можна знімати, що показувати, як не нашкодити. Зрештою, ми проходимо процедури акредитації, перевірок, узгоджень. У всіх, кому треба, є наші контакти.

Натомість тисячі цивільних, які їздять у "закриті" села на громадському транспорті, вільно можуть знімати публікувати або передавати на ту сторону важливу інформацію.

Дайте можливість працювати на Півдні.

Іван Антипенко

Джерело

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Темы: войнаХерсонХерсонская область
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