Заявление общественности о перезагрузке Министерства по делам ветеранов

Міністерство у справах ветеранів у зв‘язку з майбутнім оновленням керівництва отримує можливість стати ефективним органом для захисту інтересів своїх бенефіціарів.

Ми усвідомлюємо, що перед новими очільниками відомства стоятиме важке завдання побудувати нову систему забезпечення прав ветеранської спільноти. Для цього потрібні будуть як професійні менеджерські навички, так і довіра від тих, на кого працюватиме оновлене Міністерство у справах ветеранів. Сподіваємося, що новий очільник або очільниця матимуть ці характеристики.

Ми, автори Концепції нової ветеранської державної політики, – Принцип, Veteran Hub, Юридична сотня, Простір Можливостей, Рух Veteranka, – відкриті до спільної роботи для посилення спроможностей відомства. У своїй пропозиції до співпраці спираємося на багаторічний досвід роботи з цільовою аудиторією ветеранської політики.

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На наше переконання, політика щодо ветеранів та членів їхніх сімей повинна бути скоординованою на центральному рівні, відображеною у політиках регіонального та місцевого рівнів, та адаптованою до кожного середовища реалізації. Для управління цим процесом потрібне інституційно сильне Міністерство у справах ветеранів.

Вважаємо за потрібне окреслити першочергові кроки як для керівництва країни, так і для оновленого відомства, які дозволять почати ефективну роботу:

Державна політика щодо ветеранів та їхніх сімей має бути скоординована з оборонною та безпековою політикою держави Для посилення спроможності Міністерства втілювати цю політику потрібно розширити повноваження міністра до віцепрем'єр-міністра Необхідно оновити Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту" та інші закони та нормативно-правові акти відповідно до реалій війни та очікуваних перспектив після її завершення. Державна політика щодо ветеранів та їхніх сімей має бути кардинально реформована для того, щоб вони отримали ефективну підтримку, що є завданням Міністерства

Наголошуємо, що роль Міністерства у справах ветеранів полягає не у наданні послуг ветеранам, але у створенні умов для повноцінної реадаптації та реінтеграції ветеранів у суспільство та забезпечення їхньої безпеки та гідності, в родині, в колективі, в громаді та в країні.

З повним текстом нашої Концепції нової ветеранської державної політики можна ознайомитися за посиланням.

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