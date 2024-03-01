Тест для нового главы НАПК

Цього тижня Кабінет міністрів призначив нового голову Національного агентства з питань запобігання корупції, ним став детектив НАБУ – Віктор Павлущик.

Основним конкурентом Віктора Павлущика під час конкурсу став чинний співробітник НАЗК, керівник департаменту Агентства – Дмитро Калмиков, якого підтримали всі члени комісії за квотою міжнародників, проте, не віддали голоси жоден з членів комісії від Кабміну. Під час обговорення мотивів члени комісії зазначали, що однією з основних причин віддати голос за Павлущика, а не Калмикова – є бажання влити "нову кров" до НАЗК.

Дійсно, попри те, що в антикорупційній системі Віктор Павлущик – не новачок, робота в НАЗК стане для нього абсолютного новою сторінкою в біографії. Чи зможе новообраний голова підняти Нацагентство на новий рівень та за якими індикаторами можна буде оцінювати його роботу – поговоримо далі.

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Відновлення відкритих конкурсів на посади в НАЗК

Так, воєнний час дійсно дозволяє призначати на посади без проведення відкритих конкурсів. Наразі призначення до НАЗК відбуваються в дещо гібридному форматі: вакансії публікуються на сторінках Агентства, проте, відбором кандидатів займається HR відділ НАЗК без залучення конкурсної комісії, до складу якої входять і представники Громадської ради при НАЗК.

Новий голова НАЗК може самостійно відновити всі конкурсні процедури та роботу конкурсної комісії. Власне, саме про це Віктор Павлущик говорив як про перші свої кроки на посаді під час конкурсу, а тому відновлення відкритих конкурсів стане ще показником виконання новим головою своїх обіцянок.

Збереження кадрового потенціалу Агентства.

Відтік кадрів після зміни керівництва – серйозна проблема, з якою стикаються держоргани. Власне зараз вже можна говорити, що з цією задачею не впорався колега Палущика – директор НАБУ – Семен Кривонос, після призначення якого з НАБУ звільнилося чимало детективів, які працювали там від початку створення Бюро. Враховуючи, що Віктор Павлущик – є новою для НАЗК людиною, збереження основного персоналу Агентства, який успішно виконував свою роботу всі ці 4 роки, – лише полегшить процес адаптації на новій роботі.

Формування найближчої команди та призначення власних заступників.

Безумовно – гарного лідера формує його оточення. На відміну від багатьох інших органів, Голова НАЗК може абсолютно самостійно призначати та звільняти своїх заступників, а отже Віктор Павлищук може самостійно призначити тих, з ким йому буде комфортніше працювати та показувати кращий результат.

Розібратися з непритаманними для НАЗК функціями.

Вирішити питання з передачею порталу "Війна та санкції" до іншого державного органу – ще одна задача, яку озвучував серед своїх пріоритетів на посаді не лише Віктор Павлущик, але й інші кандидати. Дійсно, зібрана на порталі інформація – важлива та необхідна під час повномасштабного вторгнення. Проте після відновлення основних функцій НАЗК просто не має достатньої кількості ресурсів, щоб займатися непритаманною для Агентства роботою. Тому перед новим очільником органу буде стояти непроста задача: розвантажити НАЗК від додаткових функцій, провівши переговори з іншими державними органами (МЗС, СБУ та ін) щодо передачі бази "Війна та санкції" на їх баланс.

Тимчасове підсилення департаментів НАЗК, які мають підвищене навантаження.

Після відновлення НАЗК низки своїх функцій певні департаменти Агентства отримали кількість роботи та навантаження, яке значно перевищує річне. Наприклад, департамент фінансового контролю наразі має здійснити перевірку декларацій за 2021, 2022, а незабаром і за 2023 роки, а це понад 2 млн декларацій. Аналогічно після відновлення звітування партій департамент, який займається цим питанням, має протягом 90 днів перевірити партійні звіти за цілих 3 (!) роки.

Не легшою ситуація є й зі спецперевірками, які має проводити НАЗК, – після відновлення цієї функції Агентство мало відразу здійснити десятки тисяч перевірок і наразі через відсутність достатньої кількості уповноважених осіб, деякі перевірки прострочені вже на кілька місяців. Очевидно, що новий очільник НАЗК має переглянути структуру департаментів та хоча б тимчасово підсилити ті, на які зараз лягає неприродно високе навантаження для того, щоб Нацагентство змогло показати результати роботи за своїми ключовими функціями вже найближчим часом.

Удосконалення захисту прав викривачів корупції.

Наприкінці каденції попереднього Голови Олександра Новікова НАЗК нарешті презентувало довгоочікуваний Єдиний портал повідомлень викривачів. Проте і Портал, і сам підхід до роботи з викривачами – потребує вдосконалення. Так, потрібно терміново виправити низку технічних помилок на Порталі, зокрема адаптувати технічні характеристики Порталу так, щоб вони відповідали Керівним принципам Європейського Союзу щодо обробки персональних даних та покращити захист інформації, яку залишають на Порталі. Також завданнями нового очільника органу буде проведення інформаційної кампанії для потенційних викривачів і уповноважених щодо роботи Порталу та відновити взаємодію з Громадськими організаціями, які займаються питаннями захисту прав викривачів. Зокрема, першочергові кроки в питань захисту прав викривачі описані у звіті аналітичної організації ACREC.

Налагодження роботи з антикорупційними уповноваженими

Ще одна важлива функція, яка потребує вдосконалення – робота з уповноваженими з питань запобігання та виявлення корупції, які існують фактично в усіх державних органах і підприємствах. Наразі НАЗК проводить базові навчальні курси для уповноважених, проте, більш глибинне навчання, захист та регулярна підтримка їх роботи – потребує вдосконалення. Також, НАЗК необхідно створити єдину базу всіх уповноваженими з питань запобігання та виявлення корупції для роботи з усією інституцією, а не її окремими представниками.

Забезпечення ефективного моніторингу виконання ДАП у 2024 році.

Розробка Державної антикорупційної програми – заслужено є одним із ключових досягнень НАЗК за останні роки. Проте важливою є не лише розробка, а й ефективний подальший моніторинг виконання показників ДАП і саме це завдання ляже на плечі нового керівника.

Також новому керівнику необхідно буде зрозуміти, які заходи ДАП не були виконані минулого року та розібратися, чому саме це не вдалося зробити, щоб запобігти цього в майбутньому.

Реформування управління внутрішнього контролю (УВК)

Реформування УВК, а також передача функцій із перевірки декларацій спеціальних суб'єктів до фінансового контролю – є однією з ключових рекомендацій зовнішнього аудиту НАЗК, який оцінював роботу Нацагентства у 2020-2021 роках. Зокрема звіт аудиторів містить чимало зауважень як до функцій та задач, які покладені на УВК, так і до самого процесу формування цього відділу та прозорості добору персоналу в нього. Очевидно, що однією з першочергових завдань нового керівника НАЗК буде ознайомитися з рекомендаціями зовнішнього аудиту та виправити вказані експертами зауваження.

Налагодження співпраці з САП у питаннях цивільної конфіскації

Попри те, що у 2023 році НАЗК під час проведення моніторингу способу життя виявляло чимало випадків необґрунтованих активів у чиновників – більшість з них так і не переросли в позови щодо цивільної конфіскації цих активів. Новому очільнику варто буде проаналізувати причини цього, які можуть бути, зокрема в недостатньо налагодженій комунікації НАЗК та САП або в різних баченнях роботи органів у цих питаннях.

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Однак попри технічні рекомендації основним завданням нового очільника НАЗК – є збереження його незалежності в подальшій роботі. Саме незалежник очільник Агентства, який не піддається впливу та можливому тиску – матиме підтримку колективу, громадськості та міжнародних партнерів.

Однозначно Нацагентство переходить під керівництво Віктора Павлущика в значно кращому вигляді ніж його отримав попередній Голова у 2019 році. Проте це не означає, що виклики, які стоять перед новим керівником, – менш важливі, адже тепер йому потрібно зосередитися на виправлені та вдосконалених деталей, що потребує набагато ретельніших зусиль та кропіткої роботи. Однак саме вдосконалення вже налагоджених процесів у роботі Агентства дозволить підняти його на висоту, яка була недосяжна попереднім очільникам НАЗК.

Катерина Бутко, голова Громадської ради при НАЗК, голова ВО "Автомайдан"

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