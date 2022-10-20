Пять причин принять участие в конкурсе в Специализированную антикоррупционную прокуратуру

Кілька тижнів тому я стала членом Конкурсної комісії, яка обиратиме нових прокурорів до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Конкурс на ці посади вже оголошено, а прийом документів триватиме лише до 24 жовтня. У кандидатів залишається ще 5 днів на подачу документів.

В САП шукають одразу 8 нових людей: 7 прокурорів у відділ, який безпосередньо займається процесуальним керівництвом та представництвом справ у суді, та 1 прокурора до аналітично-статистичного відділу.

Головна вимога до кандидатів – наявність юридичної освіти та не менше п’яти років стажу роботи у сфері права. Тож це чудова можливість для молодих і чесних професіоналів стати реальними агентами змін. При цьому подавати документи можна як особисто в Києві, так і на електронну пошту sapkonkurs@gp.gov.ua, тому для кандидатів із регіонів відкриті усі можливості.

А тому, якщо ви юрист і маєте 5+ років стажу, готові боротися з корупцією та з покидьками, які, навіть під час війни, продовжують давати та брати хабарі – комісія дуже чекає на ваші документи. Їх список та умови конкурсу тут.

Чому потрібно подаватися на конкурс до САП

По-перше, САП це нова інституція, у якій від вас не будуть вимагати гнатися за показниками, працювати для галочки чи займатися замовними справами.



Рівень оплати праці у прокурорів Антикорупційної прокуратури теж достойний – середній розмір складає близько 90 тисяч гривень на місяць.

По-друге, робота в САП дає класну можливість для самореалізації. Участь у семінарах, конференціях, закордонних поїздках, спілкування з іноземними колегами.

Крім того, ви зможете підвищити свої навички в професії, представляючи справи в Антикорупційному суді та змагаючись і перемагаючи у найоплачуваніших адвокатів та найвпливовіших корупціонерів країни.

По-третє, і, мабуть, найголовніше: робота антикорупційного прокурора в цей складний час є дуже важливою не тільки для щоденної боротьби з корупціонерами, а й для прискорення нашої перемоги над ворогом та прозорої післявоєнної відбудови України.

Шанс особисто взяти участь у цій роботі у складі однієї із найкрутіших антикорупційних інституцій сам по собі є хорошою мотивацією.

Окремо не можу не згадати про керівника САП Олександра Клименка, під керівництвом якого будуть працювати переможці конкурсу. Адже він уже показав, що буде давати "зелене світло" підлеглим, не дивлячись на посади чи прізвища фігурантів.

Найкраще про це говорять результати, які сталися за менш ніж три місяці з призначення Клименка на посаду:

обшук і допит олігарха Ігоря Коломойського; підозри з ймовірно пов’язаним із ним людям по справі "Укрнафти" і "Центренерго"; завершення розслідування щодо топменеджменту ПриватБанку часів Коломойського щодо розкрадання понад 8,4 млрд грн;

порятунок однієї з найгучніших топкорупційних справ Роттердам+, головну вигоду від якої отримував олігарх Ахметов.



Клименко не тільки поновив справу, а й викинув із неї старих прокурорів, які чотири рази незаконно її закривали, один з епізодів справи на 18,7 млрд грн скоро відправиться до суду;

Клименко не тільки поновив справу, а й викинув із неї старих прокурорів, які чотири рази незаконно її закривали, один з епізодів справи на 18,7 млрд грн скоро відправиться до суду; підозра впливовому нардепу від "Слуги народу" Олександру Трухіну, який не зміг "тихонечко уйти в лес", а також підозра ще одній депутатці від "Слуги народу" Анні Колісник у можливій брехні в декларації на 4,4 млн грн;

підозра ексглаві Державної фіскальної служби Роману Насірову та агробарону Олегу Бахматюку у справі про 722 млн грн хабаря за схеми із відшкодуванням ПДВ;

підозра екснардепу Максиму Микитасю у справі про рекордний в історії України хабар у 22 млн євро за "сприяння" у перемозі тендеру на будівництво метро в Дніпрі;

викриття нардепа Андрія Деркача на держзраді та незаконному збагаченні.

І це лише невелика частина того, що вдалося досягнути за три неповні місяці. Стати частиною таких подій можете і ви.

Саме результати роботи САП і рівень справ до яких ви можете бути залученими я назву четвертою причиною взяти участь у конкурсі.

І наостанок – п'ята причина: склад конкурсної комісії та впевненість, що переможуть саме найкращі, а не "домовлені" кандидати. Так, до складу конкурсної комісії входить сам голова САП Олександр Клименко, інші представники від САП та Офісу Генеральної прокуратури, а також представники від громадських організацій.

Саме участь громадськості є гарантією того, що конкурс відбудеться прозоро і чесно.

Ніякі зв’язки, кумівство чи знайомства не допоможуть кандидатам. Тільки професійні знання, доброчесність та максимальне прагнення знищувати корупцію в Україні.

Як член комісії можу гарантувати, що цей конкурс є великим шансом для доброчесних і гідних правників.

Залишається ще декілька днів, тож не упустіть свій шанс, сміливо подавайтеся і нехай переможуть найкращі кандидати.

Катерина Бутко