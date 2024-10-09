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"Украинская правда"

"Украинская правда" заявляет о системном давлении со стороны Офиса президента

Среда, 09 октября 2024, 12:03

Мы хотим привлечь внимание коллег, партнеров и международных организаций к продолжительному и системному давлению, которое Офис Президента оказывает на редакцию и отдельных журналистов "Украинской правды".

Напомним, что ценностями "Украинской правды" с момента основания в 2000 году являются редакционная независимость, объективность и возможность свободно говорить правду.

Однако на данный момент мы видим угрозу для устойчивой работы редакции из-за таких действий:

Реклама:

– блокирование официальных лиц от власти для общения с журналистами "Украинской правды" и участия в мероприятиях;

– давление на бизнес с целью прекращения рекламного сотрудничества с "Украинской правдой";

– откровенно эмоциональное общение Президента Владимира Зеленского с журналистом "Украинской правды" Романом Кравцем, свидетелями которого мы все были в прямом эфире.

Эти и другие непубличные сигналы свидетельствуют о попытках влиять на нашу редакционную политику. Особенно возмутительно это осознавать в условиях полномасштабного вторжения России в Украину, когда наша совместная борьба как за выживание, так и за демократические ценности является крайне необходимой.

Мы повторно подчеркиваем: работа "Украинской правды" заключается в том, чтобы доносить правду и служить интересам украинского общества. А свободный выбор тем и героев для публикаций является неотъемлемой функцией и правом любого независимого медиа.

Мы официально заявляем, что каждая попытка конкретных чиновников из руководства Офиса президента оказать влияние на журналистов "Украинской правды" будет освещена публично и будет иметь последствия на международном уровне. Каждая такая попытка лишь укрепляет нашу мотивацию выявлять коррупцию и неэффективное управление на высших уровнях власти.

Мы призываем всех, кто ценит свободу слова и независимость украинской журналистики, присоединиться к нам и выступить на защиту этих ценностей.

Редакция "Украинской правды"

Офис президентаСМИ
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