Похоронный дрон

Якось, взимку 2023, Міністр оборони назвав Мавік весільним дроном. Це спричинило хвилю обурення. Але Міністра критикували дещо не за те. Він безумовно був правий – цей дрон справді можна назвати весільним, хобійним, туристичним чи кухонним. Бо це просто цивільний дрон.

Не звернули увагу на значно суттєвіше, Міністр сказав: "Але не ідеалізуймо "мавіки". У мене в закупці "мавіків" немає, щоб ви розуміли…. "Мавік" живе добу-дві максимум, якщо його серйозно використовують. Але давайте без ілюзій: цей дрон не змінить ситуацію на полі бою….

У мене самого був "мавік" у мирні часи – я його подарував хлопцям, не знаю, чи він живий. П’ять миль у нього відстань. Тому він не на озброєнні, його військові не замовляють".

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На той час вже рік як йшло повномасштабне вторгнення. А Міністр оборони так і не розумів, що на цьому дроні тримаються його бійці, весь передній край.

І поки Рєзніков був Міністром, Міноборони так і не закупило жодного Мавіка. Лише навесні 2024, через два роки з початку вторгнення, Міноборони вперше купило найбільш ходовий і масовий тактичний розвідувальний дрон цієї війни.



Я зі свого боку особисто багато разів просила Міністра Рєзнікова почати закупівлі, показувала шквал в тисячі запитів на волонтерські фонди. Однак щоразу він відповідав, що це неможливо. Добре, що хоча б тепер МО закупляє і не придумує штучних перешкод.

Я це кажу не для того, щоб доганяти екс-Міністра. Хай це залишиться на його совісті.

Одному Богу відомо, скільки людей загинули та покалічились через відсутність саме цих дронів.

Кажу до того, що йде важка, виснажлива зима 2024-2025. Мавік 3T – дрон з термальною камерою, зараз найбільш актуальний запит з фронту. Без нього вночі ми сліпі.



Відсутність цього дрона може коштувати життя і здоров'я добрій сотні бійців за лічені ночі. Таким чином, якщо його немає, – це похоронна історія для нас.

І навпаки, коли в нас достатньо Мавіків 3T – це похоронна історія для ворога.

Вартість життя одного бійця держава оцінила в 15 мільйонів гривень. Тобто в середньому 100 нічних Мавіків. Якщо рахувати навіть суто в коштах – відсутність одного такого дрона – це мільярдні наслідки по загиблих і поранених. І цілу бригаду можна забезпечити на кілька місяців вперед по вартості життя однієї людини.

Я вперше літала на таких дронах на фронті в 2014-му, тоді це був прадідусь Мавіка – Фантом, в наступні роки війни я сотнями розвозила їх по лінії. Ми вчили бійців літати, максимально популяризуючи цей основний розвідувальний дрон тактичного рівня.



Так от, я досі не можу зрозуміти, чому вже 11-ту воєнну зиму до волонтерів стікаються тисячі запитів. Чому держава не може скупити по максимуму, те що виготовляють китайські заводи? І тим самим забрати цю можливість у росіян, хоча б частково перекрити їм кисень. Бо вони теж масово використовують саме Мавік 3T.

Чому йде вже 11-та воєнна зима, і в мене знову сотні запитів і дзвінків від комбатів і комбригів: "Маріє, у Вас часом не буде хоча б одного Мавіка?

Йдуть постійні нічні штурми, а ми вночі сліпі, вчора знову в нас півроти покрошили".

Я дуже прошу наше військово-політичне керівництво закупити цих дронів з запасом. Я хочу дожити до часу, коли їх буде досхочу. Коли я приїду на фронт, а мені скажуть – тільки дронів не везіть, чого чого, а нічних вистачає, бачимо все як на долоні.



Я хочу щоб на 11-му році війни ми нарешті втамували цей голод. І щоб цей дрон став справді весільним, бо завдяки наявності люди будуть виживати, повертатись і одружуватись. Весільним для нас і похоронним для ворога.



Марія Берлінська

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