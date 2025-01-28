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Михеил Саакашвили
политзаключенный, еĸс-президент Грузии

Трамп и новый шанс для Украины

Вторник, 28 января 2025, 12:00

После инаугурации Трампа ситуация выглядит для Украины намного благополучнее, чем многие ожидали. Уже очевидно, что вопреки пессимистическим прогнозам, Украина явно занимает центральное место в мировосприятии нового старого президента США. 

О чем бы он ни говорил, он почти всегда переходит на Украину и видно, что это его очень беспокоит. Детального плана урегулирования ждать пока не стоит, но вырисовываются уже общие направления.

Первое – это экономическое ослабление России. Второе – продолжение помощи Украине с перспективой резкого увеличения. И наконец – поиск новых союзников для усмирения Путина, в первую очередь в лице Китая.

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Президент Зеленский играет эту партию блестяще. Он создал все условия для того, чтобы, с одной стороны, не давать американским украиноскептикам повод наезжать на Киев, а с другой стороны, чтобы США чувствовали, что интересы Америки и Украины в поисках мира полностью совпадают. 

Это должен быть мир без фиксации победы Путина, так как любая, даже маленькая, видимость того, что Россия достигла своих стратегических целей, немедленно подтолкнет соперников Америки – Китай, Иран и Северною Корею – к радикальним действиям против американских интересов. 

В чем украинская дипломатия уже преуспела, так это в появлении у новой американской администрации убеждения, что тут на кону не просто судьба украинцев, а глобальные интересы Америки.

С некоторым опозданием, но Путин стал заискивать перед Трампом, чем еще больше загоняет себя в тупик, так как Трамп в силу своего характера любит, чтобы за словами следовали дела, а для конкретных шагов в сторону мира Путин точно не готов.

Для меня очевидно, что сейчас нам важнее всего выиграть время. Мой прогноз – уже к лету Трамп убедится, что Путин пытается водить его за нос, и тогда будет принято решение о решительном наращивании военной помощи Украине. 

Есть основания полагать, что к тому времени удастся снизить цены на нефть и под давлением Америки Европа точно будет вынуждена увеличить объемы поддержки. 

Я рассчитываю также на то, что американцам хотя бы частично, но удастся сократить уровень поддержки России со стороны Китая.

Сейчас нам главное удержать фронт, а также максимально нейтрализовать пропаганду со стороны поднявших головы "консерв" Москвы на Западе. Сейчас особенно важно иметь постоянную линию дипломатии и тут станет крайне весомой роль Андрея Ермака для создания новых форматов Ермак – Уолтц или Ермак – Рубио.

Думаю, что глава администрации как лицо наиболее приближенное к президенту должен проводить значительную часть своего времени не только с официальными лицами американской администрации, но и в Конгрессе и аналитических кругах.

Ермак уже доказал свою эффективность на международном фронте, а сейчас он просто обязан удвоить свои усилия. Очень важно также, что Давид Арахамия был среди немногих иностранцев, приехавших на инаугурацию.

И еще: главное – сейчас как никогда важна консолидация украинского общества. Мы не добьемся своих целей, если мир будет видеть, что в Украине начались склоки и наблюдаются признаки раскола. Мы должны предстать в условиях новых реалий единой колонной. 

Это предусматривает и запас прочности для принятия непопулярных мер таких как снижение призывного возраста, чего требуют не только американцы, но и реальная ситуация на войне. Если и когда Украина будет вынуждена пойти на этот шаг, политические силы должны устоять перед соблазном раскачивания ситуации.

2025-ый обязательно приведет к ослаблению агрессора. Мы обязаны продержаться до этого момента и ни в коем случае не должны моргнуть первыми.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
ТрампПутинроссийско-украинская войнаАндрей Ермак
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