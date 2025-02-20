Как за три года изменились запросы к Google о ходе войны в Украине

Не секрет, що Україна наразі більше ніж на 50% залежить від допомоги партнерів з усього світу. Її продовження і безперебійне надходження у 2025 році напряму залежатиме в тому числі і від громадян держав, котрі є найбільшими донорами в економіку України.

Пошукові системи можуть розповісти багато цікавого про інтереси людей в різних куточках світу. За допомогою інструментів Google, а саме сервісу google.trends, я дослідив динаміку запитів щодо перебігу війни в України протягом 12 місяців, з січня 2024-го у державах, чия допомога нам складає значну частину: США, Німеччина, Британія, а також у Польщі, яка є нашим найближчим європейським партнером.

Але спочатку проаналізував пошукові запити за рік безпосередньо в Україні. Звісно, взяв до уваги те, що більшість новинного контенту, особливо який стосується перебігу воєнних дій, ми споживаємо через телеграм-канали.

Перші два слова для аналізу загальні: Війна/Война.

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Сервіс по запитам показав спад попиту за цими ключовими словами.

По графіку за рік помітно просідання в літній період. Далі йде зріст, котрий, на мою думку, пов’язаний зі підвищенням інтересу до виборів в США та потенційними змінами в політиці допомоги. Не виключено, що на показник в кінці літа вплинуло збільшення атак БПЛА по містам та ракетні обстріли, котрі припали на цей час.

Наступний блок запитів пов'язаний з пошуком інформації про війну. І знову бачимо суттєвий спад.

Запити: Війна в Україні/Война в Украине

З цікавого: запити українською мовою переважали, з червня кількість обома мовами зрівнялась. В цілому зниження від початку року складає 25%.

Що по новинним запитам? (Тримаємо в умі популярні телеграм-канали).

Запити: Війна новини/Война новости

Тренд співпадає із попереднім – зменшення на 25-30% до новин пов’язаних з війною до минулого року.

Окремо перевірив запити про місто Покровськ, яке стало відомим всім українцям з літа 2024 року, коли війна почала наближатись до Дніпропетровщини.

Як бачимо, інформацію про Покровськ почали активно шукати на початку літа, коли фронт почав рухатись до міста. Протягом кварталу попит досягнув пікових значень, а далі знизився до рівня початку року.

Що означає зменшення запитів? На мою думку, це точно не показник того, що війна турбує українців менше, ніж рік тому. Скоріше, навпаки – вона остаточно стала буденною частиною нашого життя.

А збільшення пошукових запитів відбувається під час обстрілів та наближення фронту до великих міст.



Перейдемо до міжнародних партнерів і почнемо з найбільшого – США.

Для мене дещо неочікуваним стало те, що інтерес до України у Сполучених Штатах стабільний.

Є пікові зростання, котрі відбулись під час передвиборчої кампанії. Але в цілому тренду до зниження немає. Думаю, за це окремо потрібно подякувати громадянам США та політикам, котрі продовжують тримати тему війни в Україні у фокусі – хоч далеко не завжди в тому, котрий ми хотіли би бачити.

Перший пошуковий запит для аналізу – Ukraine.

Далі заглиблююсь та перевіряю наступний запит: War in Ukraine/Ukraine war

Ситуація за 2024 рік не змінилась, інтерес до війни в Україні є сталим, як і залучення громадян США до інформації про війну в Україні.

Але я вирішив переглянути тренди за більший період – три роки:

Порівнюючи інтерес в 2023 році до 2024-го бачимо відчутне зменшення на початку року, та підвищення кількості запитів під кінець. Очевидне також зменшення рік до року. І це, на мою думку, тренд, котрий може мати негативні наслідки щодо підтримки України в 2025 році.

Наступна держава у моєму аналізі – Німеччина.

Ми пам’ятаємо обережну, обмежену допомогу Німеччини на початку вторгнення, та її зростання у 2023-2024 рр, коли у нас з’явились нові системи ППО та можливість втримувати фронт під час заморозки допомоги від США.

В Німеччині ситуація подібна до США. Тренд зниження не суттєвий, складає не більше 5%, із значним зростанням в травні. Під кінець року було падіння – тут міг вплинути загальний спад запитів у період Різдва і новорічних свят.

Наступний запит: Der Krieg in der Ukraine (війна в Україні).

Він конкретніше сфокусований саме на війні. І тут бачимо більш суттєве зниження – на 20% під кінець року (пам'ятаємо про Різдво).

Але якщо взяти до аналізу три останні роки, то бачимо наступне:

Тренд на зниження також присутній з 2023 року, але за останні 15 місяців інтерес залишається досить стабільним. Можемо зробити висновок, що німецьке суспільство і далі цікавиться ситуацією в Україні, тема війни актуальна. Про це, до речі, додатково свідчать передвиборчі заяви кандидатів на дострокові вибори в Бундестаг, які мають відбутися в лютому.

На мою думку стабільний інтерес свідчить про великі шанси на продовження підтримки з боку Німеччини у 2025 році.

Наступна – Велика Британія.

Перший пошуковий запит: Ukraine

Бачимо доволі стабільний інтерес до пошуку інформації про Україну. Протягом року навіть було зростання запитів, котре я пов’язую з дискусією про дозвіл застосовувати далекобійні ракети по території рф.

Друга половина року показала зростання запитів, несуттєве падіння сталося вже в грудні (Різдво і загальне зниження активності).

Два наступні запити: Ukraine war/War in Ukraine

Якщо переглянути тренди за три останні роки, то бачимо картину, подібну до вищезгаданих: інтерес падає, але в Британії все-таки найменше, з піковими зростаннями в другому півріччі 2024 року.

Отже, очевидним є вище залучення британців до питання війни в Україні, зниження інтересу до 5-7% по 2024 року.

А що Польща, наш найближчий партнер?

Пам'ятаємо, що Польща першою серед європейських держав активно включилась в допомогу цивільному населенню, надіслала військову техніку, котра допомогла зупинити ворога в 2022-му. Саме в Польщі зараз перебуває найбільша кількість українців, які виїхали через агресію рф.

Перший пошуковий запит для перевірки: Ukraina.

У 2024 році інтерес до України залишився стабільним, і показав найменше падіння попиту по відношенню до інших партнерів, приблизно на рівні Великої Британії.

За три роки – ситуація цікавіша.

На цьому графіку бачимо, що найбільший інтерес поляків припав на початок повномасштабного вторгнення. Далі кількість пошукових запитів зменшилася і залишається стабільною зі зростанням інтересу на початку року.

Насправді це очевидний тренд: тема України цікавить поляків, але не є основною в країні.

Наступний запит: Wojna na Ukrainie

Такий запит безпосередньо пов’язаний з війною, тренд по року є стабільним і показує сталий інтерес, зі спадом на початку року, зростає в осінній період.

Саме в Польщі ми бачимо найбільш стабільний графік – інтерес до України є сталим. Скоріш за все, ця держава надалі зацікавлена в підтримці України, заради власної безпеки зокрема.

Підсумовуючи

У 2024-му аналіз Google-запитів показував зниження інтересу. Це викликало занепокоєння – ми залежні від зовнішньої допомоги, яка дає можливість достойно відповідати на російську агресію.

Останні тижні інформаційне поле змінилось докорінно, і ми знову в центрі уваги.

Попри все, ми не очікуємо, що хтось буде думати про наше майбутнє більше, ніж ми самі. Тож докладаємо всі можливі зусилля, аби ворог не витримав тиску цивілізованого світу і ми завершили цю війну на своїх умовах.

Саме ми, українці, маємо зробити все можливе, щоби побудувати сильну державу, котра не стане у майбутньому розмінною монетою в світових політичних іграх.

Юрій Копишинський, СЕО агентства digital-маркетингу Webpromo

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