Месяц в должности в. и. о. руководителя Агентства оборонных закупок: что удалось

Місяць тому я став т. в. о. керівника Агенції оборонних закупівель (АОЗ) у період, коли вона перебувала у стані кризи. При цьому залишався на посаді генерального директора в Державному операторі тилу (ДОТ).

Непорозуміння з ключовими стейкхолдерами, недовіра ринку, застарілі процедури – усе це ставило під загрозу здатність АОЗ забезпечувати армію зброєю. Управлінські зміни викликали занепокоєння громадськості. Об’єктивні занепокоєння були виправдані — великі гроші на напрямок найвищого пріоритету. Суб’єктивні — лишимо за дужками.

Це був складний місяць, результати якого я опишу далі. Проте коротке резюме для непоціновувачів розлогих розповідей: роботи багато, але все має вдатись.

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Завданнями на цей період було стабілізувати діяльність агенції, не дати зупинитись тому, що працює добре, та запропонувати нові підходи у виконанні тих функцій, до яких накопичилась критична маса питань. Багато роботи в базових речах: розбудові процесів, впровадженні цифрових інструментів та в цілому запуску менеджменту як практики. Тобто визначення цілей, планових показників за ними, вимірювання факту та корегування дій за результатами. Окреме завдання – зберегти автономність агенції та запровадити чіткий розподіл відповідальності за периметром АОЗ у межах оборонної екосистеми.

Почнемо з цифр

Попри деякі сумні прогнози нам вдалось продовжити та пришвидшити контрактування. За місяць підписано понад 110 контрактів на понад 120 млрд грн бюджетних зобовʼязань.

Одразу зазначу, що поточний фокус уваги, який зміщений із забезпечення ЗСУ на вартість укладених контрактів, потребує перегляду. Цей підхід створює ілюзію результативності, але в дійсності не гарантує своєчасності та повноти постачання. Контракт – це не кінцева мета, а лише початок. Головне завдання – щоб зброя вчасно доходила до військових у тій кількості, в якій вони її потребують. Принаймні в межах доступного фінансового ресурсу.

Управління забезпеченням та розподіл відповідальності

Ми детально проаналізували поточну діяльність АОЗ, виявили очевидні недоліки та розробили оновлену організаційну структуру, що впроваджуватиме перебудовані процеси, орієнтовані на результат. Така структура відповідає міжнародним стандартам програмного менеджменту та є знайомою нашим західним партнерам з країн НАТО. Що це значить?

Тепер організаційна структура має функціональну платформу, що запроваджує процесні стандарти та надає ресурси для виконання програм. Програмні офіси керуються продуктовою логікою, їх продукт — забезпечення. Окремо виділені функції підтримки, що обслуговують всі програми: юристи, ІТ, виробнича аналітика тощо.

Що це дає?

З’являється відповідальна особа за весь процес забезпечення по конкретній номенклатурі. Програмний директор визначатиме конкретні планові показники, які фіксують терміни, обсяги та контрольні точки виконання контрактів. З’являються додаткові пари очей, що робить процес прозорішим, зменшує корупційні ризики та ризики допущення помилок. Чітко описані процеси визначають конкретних відповідальних на кожному з етапів, а також підвищують безпеку даних. Всі програми управляються в межах єдиних стандартів, зрозумілих правил та вимог до ринку.

Також, ми переглянули порядок взаємодії з Міністерством оборони України. Ініціювали скасування непотрібних чи дублюючих погоджень, що затримувало процес забезпечення чи розмивало відповідальність.

Створення прозорих правил гри для виробників

Ми започаткували практику відкритих зустрічей із ринком. Почали з безпілотників. Понад 200 виробників – від великих компаній до стартапів – отримали можливість висловити свої проблеми та пропозиції.

На цій зустрічі ми представили два ключові підходи до закупівель:

закупівлі стандартизованих агрегованих позицій через конкурентні торги – запуск рамок на Прозорро по FPV; DOT-Chain Defence – цифрова система, яка дозволить військовим самостійно обирати дрони, залишати відгуки та оцінювати якість. На основі успішного досвіду ІТ-системи ДОТ розробив модуль DOT-Chain Defence, який використовуватиметься в процесі забезпечення ЗСУ БПЛА. Він функціонуватиме у форматі маркетплейсу для БПЛА і дозволить збирати потребу та заявки на постачання безпосередньо від підрозділів. Ми очікуємо, що це скоротить цикл постачання БПЛА з місяців до тижнів, а в перспективі – до лічених днів. Загалом, перший функціонал DOT-Chain Defence вже готовий – очікуємо лише на відповідні нормативні акти, щоб запустити його в роботу.

Підсилення довіри міжнародних партнерів

Останнім часом ви могли чути думки різних експертів, що міжнародні партнери начебто скептично ставитимуться до співпраці з АОЗ. Це не відповідає дійсності – партнери не лише підтримують нас, а й готові розширювати взаємодію.

За цей місяць ми провели серію зустрічей з партнерами: представниками урядів Данії, Норвегії, Великої Британії, Нідерландів і Чехії. Це партнери, які, серед інших, відіграють важливу роль у забезпеченні України зброєю. Ми разом працюємо над тим, щоб зробити постачання швидшим, прогнозованішим та ефективнішим:

Країни-учасники "данської моделі" збільшують допомогу Україні у 2025 році. "Данська модель" – це не просто фінансова підтримка, а механізм, який дає нам більше можливостей для гнучкого та оперативного постачання критично важливого озброєння. Більше того — кредит довіри.

Данія, Норвегія, Швеція, Велика Британія, Литва, Канада та інші стратегічні партнери – готові вкладатися в довгостроковий розвиток нашої системи оборонних закупівель. Ведемо перемовини про комплексні проекти з обміну досвідом та спільні активності, щоб посилити конкурентність ринку, запровадити кращі практики планування та зробити закупівлі стійкими у воєнних умовах.

З представниками Нідерландів, Ірландії та Чехії розбудовуємо діалог щодо майбутньої фінансової підтримки закупівель.

Важливо пам'ятати: партнери фокусуються на інституціях і готові інвестувати в їхній розвиток.

Державний оператор тилу працює в штатному режимі

Ті, хто слідкував за розвитком ДОТ, помітили, що всі рішення, які я перерахував вище, були застосовані в АОЗ — це те, що вже підтвердило ефективність у нелетальному забезпечені. Всі процеси налаштовані, програмні директори — високопрофесійні фахівці, команда працює згідно з планом.

Закупівлі за бюджет 2025 року в ДОТ ми почали ще в минулому році. Зараз це дозволяє тестувати нові підходи до закупівлі без ризиків зриву постачання.

Ми запустили пілот нової системи постачання харчування для ЗСУ. Ми вже маємо логістичного оператора і в процесі відбору виробників.

Ми продовжуємо розвивати нашу ІТ-систему DOT-Chain, яка працює у сфері забезпечення ЗСУ харчуванням. З нового – система дозволяє контролювати якість консервованих продуктів. Усі протоколи лабораторних випробувань вносяться в її базу, де зазначено їхній номер, дату виготовлення продукту, виробника, обсяг партії тощо. Незабаром, військові частини зможуть самостійно подавати онлайн-скарги на повноту та терміни поставок продуктів.

Наостанок

Окрема подяка членам Наглядової ради ДОТ. За те, що підтримали мене у виконанні задачі підтримання сусідньої інституції в важливий момент.

Також дякую та приємно вражений колективом АОЗ за їхню відкритість до змін та готовність їх впроваджувати.

Мета залишається незмінною – максимально ефективно забезпечувати армію всім необхідним.



Арсен Жумаділов

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