Это была неделя надежды

Цей тиждень розпочався для мене вранці в понеділок 24 лютого на Майдані в Києві. Минуло рівно три роки з дня початку агресивної війни Росії. Цього прекрасного морозного ранку зібралися високопосадовці, щоб вшанувати пам’ять загиблих героїв України. Для мене було честю бути запрошеним приєднатися до цієї події та поставити запалену свічку перед масою фотографій і прапорів, що увічнюють пам’ять тих, хто зробив найвищу жертву за свою країну. Президент Зеленський та його дружина першими віддали шану. Церемонія була короткою, урочистою та гідною. Вона завершилася проникливим звуком самотньої труби. Жодних промов. Вони не були потрібні. Це була тиша загиблих, яка говорила сама за себе. Я був глибоко зворушений.

Приїжджати в Україну, щоб добровільно працювати над підтримкою парламенту та демократії від імені Європейського парламенту, для мене виснажливо: годинні нічні поїздки поїздом, дні та вечори, насичені зустрічами, ночі з перерваним сном через безперервні повітряні тривоги. Але це також надзвичайно важливо, оскільки українські співрозмовники цінують цю підтримку. Цей тиждень був успішним у просуванні нашого порядку денного.

Від готелю в Києві до мого дому в Дубліні – 25 годин дороги. Я приїхав саме в той момент, коли на телевізорі йшли вечірні новини RTE Six One. Там показували, як порядна, чесна та смілива людина намагалася балансувати між політичною реальністю та національними потребами, а натомість зазнала публічного приниження. Це було жорстоке показове дійство, яке, за словами його ініціатора, стане чудовим телевізійним видовищем, але насправді стало новим дном у публічній дипломатії.

Реклама:

Правда полягає в тому, що Україна могла б закінчити війну в будь-який момент за останні три роки. Вона могла б це зробити, капітулювавши. Але українці не здалися. Вони не хочуть стати васальною державою путінської pосії. Вони хочуть зберегти свій суверенітет, свободу та демократію. Вони хочуть захистити свою територіальну цілісність. Путін теж може припинити війну будь-коли, але його мета – повернути Україну до пострадянського, неоімперського, підконтрольного Росії Євразійського союзу. Для нього бажання українців нічого не означають. А їхніх лідерів він зневажає.

Це був тиждень відчаю

У вівторок вранці, виснажений годинами в бомбосховищі, я був шокований, дізнавшись, що Сполучені Штати проголосували разом із Росією та Північною Кореєю проти необов’язкової резолюції ООН, яка засуджує Росію як агресора у війні проти України. Вісімдесят років американської зовнішньої політики після Ялти було поховано разом із загиблими українцями. Це розрив, що знаменує нову епоху політики егоїстичних інтересів і підриває найцінніші засади, на яких побудований Статут ООН. Генеральна асамблея ООН – це найпублічніший глобальний майданчик для демонстрації того, хто і де стоїть. Минуле більше не є орієнтиром для майбутнього. Це головна геополітична реальність Європи сьогодні.

А потім була угода щодо мінералів. Хоча США часто описують як такі, що завжди на крок позаду, без їхньої допомоги Україна не змогла б вижити у військовому плані. Грубо перебільшуючи витрати для американських платників податків, Вашингтон керується логікою постправди, але головною метою є проштовхування угоди. Зеленський проявив зухвалість, намагаючись обговорити її умови, за що розлютив Трампа і отримав клеймо "диктатора". Це стало прелюдією до п’ятничної ганьби в Овальному кабінеті – ганьби для Америки, яка не зважала на думку інших.

Україна прагне справедливого і тривалого миру. Без реальних гарантій безпеки є ризик, що припинення вогню стане лише паузою, а не завершенням агресії. Для Путіна пропозиція США – це шанс повернутися до глобальної політичної еліти, скасувати санкції, закріпити за собою окуповані території, грубо порушивши Статут ООН, і водночас не допустити членства України в НАТО чи будь-яких гарантій безпеки після війни.

У 1994 році, щоб запобігти поширенню ядерної зброї, Україну переконали відмовитися від свого пострадянського ядерного арсеналу. Це було зроблено за гарантіями Будапештського меморандуму, підписаного Росією, США, Великою Британією та Францією. Він обіцяв поважати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Зброю передали. Але ці "високі" гарантії виявилися не вартими паперу, на якому були написані.

Україні потрібні дії, а не слова

Сто тисяч загиблих українців, а, можливо, й більше, свідчать про порожнечу слів без дій. Хоча Зеленський говорив чужою мовою і ледве встигав вставити слово під час цього вербального бою в Овальному кабінеті, він і українці знають з гіркого досвіду, що слова без дій не мають жодної цінності.

Європа зобов’язана цій хоробрій нації більше, ніж просто словами – і заради них, і заради нас самих.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.