Без помощи западных партнеров, но с украинскими дронами, или Почему не все пропало?

Українців охопила паніка. Звідусіль лунає: запаси зброї, яку нам передавали США, можуть закінчитися вже через кілька тижнів. Ми залишимося без керованих ракет, зенітних керованих ракет, стволів для гуабиць, запчастин для Bradly чи Striker. А Patriot та Himars зупинять свою роботу. Так, дійсно, список оборонних втрат можна ще продовжувати довго. Та я не буду.

Натомість, як засновник компанії, яка щомісяця виробляє понад 50 тисяч дронів та БПЛА, хочу дати своє бачення того, як ми можемо ефективно продовжувати війну навіть попри дефіцит партнерського озброєння.

Поділюсь невеличким ексклюзивом, нещодавно військові надіслали мені відео – підтвердження того, як наш дрон на оптоволоконні ліквідує російський танк.

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Враховуючи наші потужності, ми з легкістю можемо виготовляти щодня понад 20 таких дронів на оптоволоконні, які нищитимуть важку ворожу техніку.

Так, дрони та БПЛА — це наша суперсила, яка дає нам можливість обороняти країну попри відсутність допомоги Заходу.

Вже зараз УкрАвіаКостТех може виробляти по 500 одиниць БПЛА великої дальності на добу. Ці дрони пролітають відстань у 1200 кілометрів та з легкістю можуть чистити російські склади. Тож якби нам дали попереднє замовлення від держави на виробництво таких дронів, ми б забезпечили військових ними в короткий термін.

Якщо говорити про базові дрони FPV-7, які є бюджетним варіантом, то їх ми можемо виготовляти по 3 тисячі одиниць на добу. Вони є ефективною заміною снарядів. Що дуже важливо.

Але підемо далі й уявімо, що кожен виробник дронів виготовляє в середньому по 3000 FPV на добу. Щодня ми зможемо забезпечувати наших військових 300 тисячами дронів. Це цілком реальний інструмент, яким ми можемо змінити хід війни. Просто потрібно зібрати всіх виробників й зробити перше державне замовлення на мільйон дронів.

Також у нашому виробництві є автоматизовані дрони, які самостійно знаходять ціль та знищують її, без участі оператора. Використання автоматизованих систем допомогло би вберегти життя хлопців та повернути своє в короткий термін. Проте, такі методи ведення війни заборонені конвенцією, а Україна її дотримується, на відміну від ворога.

Можливо й нам треба воювати за правилами ворога, хоча це правилами війни назвати важко, проте ми одразу побачимо результат на полі бою і повернемо свої кордони!

Владлен Нікітін, засновник компанії "Українські Авіаційно-Космічні Технології"

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