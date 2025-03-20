Портал большого восстановления: как громады могут контролировать восстановление?

Портал великого відновлення (Big Recovery Portal – BRP) – це IT-інструмент, що дозволяє трекати процес відбудови всіх охочим через власний комп'ютер.

Зараз лише на реалізацію тих проєктів, що вже занесені в систему, потрібно більше 17, 8 млрд доларів. 14% від цієї суми вже надала держава, донори та меценати. Тисячі об'єктів по всій країні знаходяться на різних стадіях – від планування і підготовки до будівництва і здачі в експлуатацію. Моніторити таку кількість об'єктів, особливо з урахуванням викликів під час війни, неспроможний жоден орган влади: правоохоронний чи антикорупційний. То ж громадський нагляд і моніторинг може стати суттєвою допомогою в незалежній верифікації відбудови. Власне, тому ми створили BRP.

Що таке BRP?

У BRP зібрана вся інформація про об'єкти відбудови по всій країні, детальний громадський моніторинг, який виконують громадські організації в регіонах, аналітика та новини, статистика та актуальні тендери для бізнесу тощо, а також є можливість коментування.

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Портал синхронізується з даними про руйнування, які збирає проєкт "Росія заплатить, інформацією, яку вводять органи влади і місцеве самоврядуванням до цифрової екосистеми DREAM, а також тендерами Prozorro.

Вручну на BRP ми додаємо проєкти, яких ще немає в DREAM, це зокрема регіональні, донорські чи благодійні.

Всі ці інструменти доповнюють один одного, тому ми і кажемо про цифрову екосистему відбудови навколо DREAM, і BRP пишається бути її частиною, яка відповідає за громадську участь, незалежну верифікацію та відбудову.

До прикладу, державна система DREAM передбачається як єдиний цифровий канал для проєктів відбудови на всіх рівнях: від місцевого до національного. Згрубша, це система, куди чиновники вносять всю інформацію про плани розвитку, проєкти відновлення, їхній життєвий цикл та прогрес, засвідчуючи цю інформацію цифровим підписом.

BRP ж надає громадськості агреговану інформацію про цей процес, а також можливість відреагувати, якщо ці проєкти не зовсім коректні чи пріоритетні, або ж відбудова йде не за планом.

Зараз на порталі зібрано понад 6 тисяч проєктів відновлення та розвитку на різних стадіях із заявленим бюджетом, який вже наближається до 800 млрд грн. Щодня додаються десятки нових, а кожен проєкт проходить автоматичний ризик-менеджмент за 20 критеріям для пріоритезації перевірок активістами з регіональних ГО і визначення потенційних проблем. Такий незалежний громадський моніторинг також корисний і міжнародним партнерам, адже надає їм додаткові інструменти верифікації відбудови, прозорості витрачання міжнародної допомоги та пошуку можливих проблем.

Хто та як може користуватися порталом?

Функціонал BRP розрахований на всіх свідомих громадян, але деякі функції можуть допомогти окремим користувачам: активістам, громадським організаціям, локальному бізнесу, а також журналістам. Для цього на порталі є спеціальні інструменти.

Коментування та скарги

Будь-який житель громади може самостійно вплинути на пріоритетність відбудови або ж поскаржитися на її процес. Коментувати відбудову можна на будь-якому етапі: на етапі проєкту, стадії будівництва чи вже побудованого об'єкта.

Під кожною карткою умовного об'єкта відбудови на Порталі, є вікно для коментарів та кнопка, щоб поскаржитися. Авторизація автоматична через різні ресурси (зокрема і соцмережі). Є можливість й анонімного коментування.

Завдяки скаргам та негативним коментарям, об'єкт відбудови підсвічується як ризиковий. А потенційна увага може долучити не лише журналістів, але й правоохоронні органи.

Так через BRP житель громади вже подав першу скаргу. Європейський інвестиційний банк профінансував відновлення і будівництво соціальних обʼєктів. На ці гроші громада вирішила побудувати ЦНАП в селі та обрала ділянку. Проблема в тому, що саме по цій ділянці вже 20+ років йде конфлікт щодо приватизації. Звісно, в документах будівництва цього не видно, як і не видно, що поруч є купа інших ділянок на вибір. Проєкт вже обріс кримінальними справами і позовами, тобто відновлення очевидно стане довгобудом, якщо нічого не зміниться. Без скарги, фото від жителів і моніторингу цей кейс так і залишився б невідомим. Наразі над цією справою працюють відповідальні органи.

Громадський нагляд

Моніторингом відбудови також активно займаються громадські організації (ГО). Для них існує система асигнувань через міжнародні організації, яка покриватиме їм проведення незалежного моніторингу.

Як це працює? Місцева організація може взяти участь в конкурсі на гранти для моніторингу відбудови. Анонси таких конкурсів публікуються на самому Порталі. Якщо ГО виграє конкурс, то у неї з'являється особистий профіль та персональний кабінет в BRP з можливістю підвантажувати звіти про свою роботу.

Проєкти, що потрапляють в моніторинг, обирають за трьома незмінними критеріями: автоматичний ризик-менеджмент, скарги громадян і суспільна важливість.

Зараз на порталі є понад 20 громадських організацій з власними обліковими записами. Вони перевіряють понад 100 об'єктів відбудови у восьми областях.

Ризик система та статистика

Для журналістів, що пишуть про відбудову та шукають додаткове джерело інформації, доступні аналітичні звіти ГО, дослідження команди проєкту і партнерів. Зокрема, якщо ви новачок у розслідуваннях, ми підготували навчальний посібник "Як моніторити ціни під час будівництва". Крім того, на Порталі в реальному часі оновлюється інформація про видатки на відновлення України.

Для досвідчених журналістів-розслідувальників на ресурсі є система сортування об'єктів відбудови з автоматичним ризик-менеджментом, щоб ви змогли пріоритезувати пошук потенційних корупційних схем.

Як працює система ризик-менеджменту?

Певним показником кожному обʼєкту надається визначена адміністратором кількість балів.

Ці показники можуть бути автоматично отримані (з DREAM чи Prozorro), введені користувачами (скарги і моніторинг) або розраховані системою (відстані).

Ці бали сумуються для визначення загального ризику обʼєкту.

Адміністратор задає розподіл по ризикам – з якої межі обʼєкт є високоризиковим.

Система автоматично перераховує результат, який відображається на сторінці відповідного об'єкта.

Щоб відсортувати найризикованіші об'єкти в системі, вам потрібно зайти у розділ "Мапа об'єктів", натиснути на кнопку "Фільтри" та у частині "Категорія ризику" обрати позначку "Високий". Тоді у вашому списку опиняться лише найбільш критичні та важливі об'єкти.

Далі буде..

Портал продовжує модифікуватися. Ми додамо нові джерела інформації, зробимо розширену статистику по даних відбудови. В процесі розробки нова панель ризик-менеджменту. Саме вона допоможе користувачам шукати певні аномалії, у тому чи іншому регіоні: де "дивно" завищені ціни, неконкурентні процедури під час закупівель чи інші потенційні корупційні ризики.

Водночас Портал великого відновлення – це не просто черговий цифровий майданчик для компіляції інформації. Це чудова можливість отримати голос реальним кінцевим споживачам державної програми відновлення - громадам. Сказати про свої болі, потреби, поскаржитися на недобросовісних підрядників чи органи місцевої влади.

Адже врешті решт ми маємо відбудовувати міста так, щоб вони ставали краще, зручніше, доступніше. Але це можна зробити лише разом, за принципом якісної повоєнної відбудови: Build Back Better.

Максим Нефьодов, співзасновник ГО "Технології Прогресу, ексголова митниці України (2019-2020) і перший заступник міністра економіки (2015-2019)

Партнери проєкту: Центр економічної стратегії, Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, ГО "Технології прогресу"

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