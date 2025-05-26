Теперь военные могут выбирать, кто будет получать выплаты в случае их плена. Объясняем, как это работает

Уряд вніс зміни до постанови № 884, яка регулює виплати сім’ям військових у разі полону, зникнення чи інтернування.

Тепер військові можуть самі визначити, кому виплачуватиметься їхнє грошове забезпечення у таких випадках, зокрема, це можуть бути не родичі.

Вважаємо, що це досить логічне рішення, адже попередній порядок розподілу коштів міг бути несправедливим. Наприклад, на них могли претендувати близькі родичі, які не проживали та не спілкувалися з військовим

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Юристи ГО "Юридична сотня", організації, яка із 2014 року надає безкоштовну правову допомогу для військових, ветеранів та їхніх сімей, пояснюють, як працює це нововведення та як ним скористатися.

Як призначити розпорядника коштів?

Для цього треба скласти особисте розпорядження (завірене командиром або нотаріусом), яке зберігається в особовій справі.

Гроші щомісяця отримуватиме та людина, яку зазначив військовий.

Сума виплат враховуватиме індексацію, вислугу років та поточний рівень забезпечення.

Якщо особистого розпорядження на випадок полону або зникнення безвісти немає, грошове забезпечення військовослужбовця розподіляється таким чином:

50% від загальної суми грошового забезпечення (після обов’язкових відрахувань) розподіляється рівними частками між членами сім’ї. А саме:

1) дружиною (чоловіком);

2) законними представниками малолітніх або неповнолітніх дітей;

3) дітьми з інвалідністю з дитинства (незалежно від віку) або їхніми законними представниками;

4) батьками (крім тих, хто отримує аліменти від військового, або позбавлений батьківських прав, якщо ці права не були поновлені).

Якщо немає ані особистого розпорядження, ані осіб із попереднього переліку, 20% грошового забезпечення (також після встановлених законом відрахувань) розподіляється рівними частками між повнолітніми дітьми, рідними братами та сестрами, законними представниками яких є військовослужбовці.

Можна добровільно відмовитися від своєї частки на користь іншої людини, яка має право на виплати. Для цього подається нотаріально засвідчена заява.

Якщо відмова подається без указання іншої особи, частка рівномірно розподіляється між людьми, які отримують виплати.

Важливо, що не допускаються подання заявки на відмову від імені:

малолітніх, неповнолітніх дітей військовослужбовців;

недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена.

Рішення про виплату або відмову у виплаті грошового забезпечення письмово доводиться до відома заявника протягом 15 календарних днів з дня подання заяви про виплату з обов’язковим зазначенням підстави у разі відмови.

Також внесено зміни до Постанови КМУ від 14.05.2024 №550 "Про затвердження Порядку та строків передачі військовослужбовцем оригіналу особистого розпорядження командиру військової частини, командиру/керівнику підрозділу органу (служби, військового формування) для зберігання в особовій справі".

Особисте розпорядження складається письмово, у довільному стилі, але з обов’язковими даними.

Що має бути в розпорядженні?

Дані про військового:

– військове звання;

– ПІБ;

– дата народження;

– зареєстрована або задекларована адреса;

– РНОКПП (код платника податків) або позначка про відмову;

– дата і місце складання.

Кому саме виплачувати кошти:

– ПІБ особи (осіб), які мають отримувати виплати;

– дата народження;

– адреса;

– РНОКПП або відмітка про відмову;

– номер телефону;

– email.

Необхідно вказати:

– яку частку грошового забезпечення отримає кожна особа;

– ці виплати можуть стосуватися як полону, так і одноразової допомоги в разі загибелі.

Як зазначалося вище, розпорядження підписується та засвідчується командиром або нотаріусом і зберігається в особовій справі.

Військовослужбовець має право у будь-який час скасувати особисті розпорядження. Кожне нове особисте розпорядження скасовує попереднє, про що робиться запис в кожному новому розпорядженні.

ГО "Юридична сотня" профільно опікується питаннями виплат для рідних та близьких військовослужбовців, які потрапили в полон. Лише за квітень гаряча лінія, на якій юристи організації надають консультації, обробила більше двох тисяч запитів від військових та їхніх близьких.

Наталія Шмарко, юристка ГО "Юридична сотня"

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