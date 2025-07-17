О чем спрашивают Украину в Лондоне, и что мы отвечаем

Нещодавно мав нагоду провести низку зустрічей у Лондоні, в самому серці британської демократії. Цей візит був присвячений надзвичайно важливому діалогу про українські реформи, які ми впроваджуємо попри повномасштабну війну.

Велика Британія для нас – не просто ключовий партнер. Це країна, яка, як ніхто інший, глибоко розуміє наш нинішній досвід. Лондон сам пережив масштабні бомбардування під час Другої світової війни, а його мешканці ховалися в метро від ворожих атак. Ця історична пам’ять створює міцний місток довіри і солідарності, дозволяючи вести діалог про наші виклики та здобутки з особливою глибиною. Саме тому тут розмова про українські реформи відчувається по-особливому.

Сьогодні Україна веде подвійну битву: на фронті – за свою незалежність, і всередині країни – за прозору, підзвітну та некорумповану державу. Розуміння, що сила всередині країни не менш важлива, ніж сила на фронті, об’єднує нас з британськими партнерами.

Реклама:

Тож, про що ж нас запитують у Лондоні, коли йдеться про реформи, і що ми відповідаємо, доносячи світові українську правду?

Реформи – теж зброя

Головною подією мого візиту стала конференція у Палаті Лордів, присвячена українським реформам. Сама можливість виступити на такому авторитетному майданчику – це вже потужний сигнал міжнародній спільноті: Україна готова відкрито говорити про виклики та успіхи боротьби з корупцією.

Щире бажання до комунікації британських парламентарів, експертів та представників уряду свідчить про бажання зрозуміти наш прогрес. Тож моя промова була присвячена саме цьому – унікальному українському досвіду розбудови антикорупційної інфраструктури. Бо ми не лише захищаємо нашу землю від агресора, а й щодня боремося за майбутнє прозорої, демократичної та некорумпованої України. Ця боротьба не припиняється навіть в умовах повномасштабного вторгнення.

Україна дорого заплатила за корупцію в минулому. Саме тому після Революції Гідності ми взяли курс на побудову системної антикорупційної архітектури. Я детально розповів про функціонування незалежних антикорупційних органів. Ці інституції – не просто назви, а дієві механізми, які працюють у військових умовах.

"Як вам вдається підтримувати незалежність цих органів, коли країна в стані тотальної війни і влада є більш централізованою?" – таке питання, мабуть, звучало найчастіше. Відповідь була чіткою: ми розуміємо, що боротьба з корупцією – не лише вимога суспільства та партнерів. А й запорука нашої стійкості, довіри та успішного відновлення.

Одним із найважливіших елементів нашої антикорупційної системи є інститут викривачів корупції. Люди, які мають відвагу говорити правду про зловживання, попри значні ризики для себе. Українське законодавство у цій сфері є одним з найбільш прогресивних у світі. Воно гарантує захист викривачів від будь-яких форм переслідувань, надання правової допомоги та навіть фінансові винагороди (до 10% від суми відшкодування державі). Це дієвий матеріальний стимул, який працює.

Ми вже маємо конкретні кейси, коли завдяки викривачам було виявлено масштабні схеми та повернуто мільйони гривень до бюджету. Непоганий результат.

До того ж Єдиний портал повідомлень викривачів корупції гарантує повну анонімність та конфіденційність, можливість відстежувати статус повідомлення.

Британські колеги неодноразово запитували про захист Порталу в умовах постійних російських кібератак. Можна з впевненістю казати, що кіберзахист усіх наших систем, особливо таких чутливих, є першочерговим в умовах гібридної війни. Тому ми постійно працюємо над балансом анонімності та забезпеченням високої якості інформації.

Між довірою та стратегією

Зустрічі, які відбулися у Лондоні, дали глибоке розуміння того, що Велика Британія насправді думає про Україну сьогодні. Не просто стандартна дипломатична підтримка, а бачення України як ключового елемента європейської та глобальної безпеки.

Спілкування з керівником групи дружби з Україною, парламентарем Алексом Соболем, було дуже показовим. Його робота не є звичайною формальністю, це яскравий індикатор глибокої, довгострокової зацікавленості Британії у стійкій та успішній Україні. Тут бачать наше майбутнє не лише в контексті воєнної перемоги, а й у площині сильних демократичних інституцій.

Окремо ми детально обговорили необхідність посилення санкційного тиску на Росію. Адже вже бачимо, що кожен новий пакет санкцій послаблює ворога.

Наше завдання – переймати найкращі британські практики парламентського контролю та прозорості влади для ефективнішого управління в Україні.

Багатовекторна підтримка Британії

Візит до Лондона дозволив побачити, наскільки багатовекторною є британська підтримка, яка виходить за рамки офіційних заяв. Це не просто декларації, а реальна взаємодія на різних рівнях.

Співпраця з британським МЗС є ключовою. Підтримка саме цього органу у сфері реформ є чітким сигналом високого рівня довіри британських партнерів. Адже Сполучене Королівство бачить у наших реформах не просто виконання "домашнього завдання", а основу нашої міцності та руху до Європи.

Домовленості з МЗС та Вестмінстерським фондом демократії про експертну допомогу у сфері реформування українських інституцій, зокрема судової реформи, свідчать про їхнє прагнення до довгострокового партнерства. Вони розуміють, що сильна судова система – це основа стабільності.

Також мав честь зустрітися із Доктором Крішем Кандіахом, впливовим радником британського уряду з питань сім’ї, біженцем та гуманітарних криз. А також з представниками Євангельського Альянсу, що об’єднує понад три тисячі британських церков. Це була знакова зустріч. Британія прагне підтримувати нас також через серця своїх громадян, через потужну мережу громадських та мережу громадських і релігійних організацій.

Їхня зацікавленість у діалозі, особливо у таких болючих питаннях, як повернення викрадених українських дітей, демонструє справжню емпатію. Нам вдалося обговорити конкретні кроки для залучення британських церков до міжнародної комунікації та гуманітарної допомоги.

Стратегічне партнерство, прозорість та шлях до відбудови

Візит до Лондона – це не пункти у відрядному звіті, а чітке підтвердження стратегічного характеру партнерства з Великою Британією. Ми бачимо незмінну готовність британських партнерів посилювати підтримку наших реформ та міжнародну адвокацію інтересів України.

Також прямий діалог є важливим етапом розбудови міцного, довгострокового партнерства задля поглиблення довіри. Адже наші британські друзі послідовно підтримують Україну, особливо в питаннях судової та антикорупційної реформ, міжнародної дипломатії й гуманітарної допомоги.

Адже для успішної післявоєнної відбудови України ми мусимо зберегти незалежність і прозорість антикорупційних органів. Це єдина гарантія того, що мільярди доларів допомоги та інвестицій будуть використані ефективно, а не будуть розкрадені.

Така співпраця з британськими партнерами є критично важливою як для успішної післявоєнної відбудови, так і для подальшої інтеграції України в західні політичні й економічні структури. Наша відкритість до діалогу та рішучість у змінах – наш найкращий аргумент.

Олександр Васюк, юрист, громадський і політичний діяч. Народний депутат України 9-го скликання, член фракції "Слуга народу"

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.