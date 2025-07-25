Дело мэра Ирпеня Маркушина. Шесть месяцев правосудия на паузе

Пів року тому, 23 січня, міський голова Ірпеня Олександр Маркушин став офіційним підозрюваним. Формально — за нібито порушення закону "Про перетин державного кордону". Фактично — за те, що став не зручним для свого політичного опонента і найбільшого забудовника Київської області.

За ці шість місяців ми отримали наочну інструкцію, як виглядає політичне переслідування, замасковане під кримінальну справу.

Як працює логіка, де ціль вища за закон. І як легко суди перетворюються з арбітрів на інструмент у руках тих, хто має вплив тиснути "на кнопки".

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Це історія не лише про одного мера. Це історія про те, наскільки крихкою є наша система правосуддя.

Хроніка абсурду: як усували мера

Ланцюжок подій у справі Маркушина нагадує погано зрежисовану виставу, де кожна наступна дія суперечить попередній.

Арешт і незаконне СІЗО. 24 січня суддя Печерського суду Світлана Гречана відправляє Маркушина під варту, призначивши непідйомну заставу у понад 30 мільйонів гривень. Пізніше апеляція визнає це рішення незаконним і скасує його. Але 11 днів Маркушин вже провів за ґратами. Одинадцять днів, яких не мало бути.

*Маркушин — батько-одинак, виховує 4-річного сина. Дружина Наталя померла від ускладнень Covid у 2020 році, невдовзі після пологів.

165 днів без повноважень. 27 січня та сама суддя Гречана усуває його з посади міського голови. Це рішення, без реального обґрунтування, автоматично продовжували аж до 20 червня. 145 днів місто, яке пережило окупацію, залишалось без мера, якому громада довірила управління на демократичних виборах, який залишався з громадою під час бойових дій і був командиром територіальної оборони Ірпеня.

Цинічна спроба відсторонення № 2. 23 червня слідчі ДБР знову просять суд усунути Маркушина від роботи. При цьому вони впевнено ігнорують пряму норму Кримінального процесуального кодексу: повторно подавати клопотання з тим самим змістом — заборонено.

Правосуддя за кілька годин. 3 липня суддя Тетяна Гуртова задовольняє це "нове" клопотання. А тепер — увага. Вранці в суді прокурори Київської міської прокуратури клянуться, що їм конче потрібно усунути мера, бо вони планують вилучати документи в Ірпінській міськраді та допитувати свідків. Та вже за кілька годин — цього ж дня — слідчі ДБР рапортують: досудове розслідування… завершено.

Що ж змінилося за цей час? Нічого. Окрім того, що мета була досягнута.

Апогеєм стало рішення від 22 липня: суддя Гречана знову продовжує усунення Маркушина. Вже після офіційного завершення розслідування. Навіщо? Питання риторичне.

Висновки юристів: справа шита білими нитками

Ми не просто емоційно оцінюємо цей процес. Захист отримав науково-правовий висновок від провідних українських вчених у галузі кримінального права.

Їхні висновки однозначні: позиція обвинувачення не витримує критики. Юридичне обґрунтування підозри є поверховим, внутрішньо суперечливим та прямо суперечить нормам закону.

Більше того — у діях Маркушина взагалі відсутній склад кримінального правопорушення.

Простими словами — справа розвалюється навіть під час поверхового аналізу.

Чому це стосується кожного

Кримінальне переслідування, яке від самого початку виглядало як замовне, стає дедалі більш відвертим використанням правоохоронної та судової систем в політичних цілях.

І це створює небезпечний прецедент.

Якщо сьогодні можна так легко, всупереч закону, усунути з посади мера міста-героя, то завтра на його місці може опинитися будь-який інший обраний посадовець, який став "незручним".

Це руйнує безпеку України зсередини. Це руйнує довіру до виборів, до судів і до самої держави.

Для не допущення остаточної руйнації довіри до державних інституцій, ми звернулися із офіційним запитом до Генерального прокурора з вимогою перевірити обставини справи та не допустити направлення до суду чергової політично вмотивованої справи, що дискредитує правоохоронну та судову систему. І віримо, що саме зараз — момент, коли Генеральний прокурор може дати чіткий сигнал: політичні репресії не мають місця в правовій державі.

Наша команда продовжує захищати Олександра Маркушина. Але по суті, ми захищаємо дещо значно більше — право не стати жертвою системи, яка перетворює закон на інструмент тиску. І це боротьба, яка стосується кожного з нас.

Павло Гончаренко, адвокат практики White-Collar Crime, комплаєнсу та розслідувань юридичної компанії Міллер

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