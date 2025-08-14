Жалобы в подготовительном производстве: стоит ли адвокатам искать справедливости в ВАКС?

Підготовче провадження — один з ключових етапів, з якого розпочинається весь судовий процес. На цій стадії суддя зʼясовує, чи може бути затверджена угода про визнання винуватості, чи варто повернути обвинувальний акт прокурору через процесуальні порушення або призначити судовий розгляд тощо.

Крім того, суддя вирішує низку питань, пов’язаних з підготовкою до судового розгляду: визначає дату та місце слухання справи, склад осіб, які братимуть участь в процесі, розглядає клопотання учасників судового провадження.

Разом з тим, Кримінальний процесуальний кодекс України (далі — КПК), дає стороні захисту можливість оскаржити певні рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача або прокурора, які не можна було оскаржувати на попередніх стадіях процесу. Це можуть бути різноманітні скарги, повʼязані з процесуальними порушеннями під час обʼєднання матеріалів досудових розслідувань, продовження строку досудового розслідування, зупинення досудового розслідування, зміну групи прокурорів та багато іншого.

Обвинувачені та їх захисники активно користуються цим правом. В Єдиному державному реєстрі судових рішень можна знайти чимало ухвал, де в підготовчому засіданні суддям ВАКС доводилось розглядати такі скарги. В деяких випадках сторона захисту подавала по 30-40 скарг. Однак, чи свідчать такі цифри про якусь результативність? Насправді — ні. У жодній справі пошук справедливості не закінчився навіть частковою перемогою. Чому не варто розраховувати на ВАКС давайте поглянемо детальніше.

У кримінальному процесі України сторони мають право оскаржувати дії, рішення чи бездіяльність органів досудового розслідування та прокурорів. Відповідно до ст. 303 КПК України, визначено чіткий перелік процесуальних дій чи бездіяльності, які можуть бути оскаржені під час досудового слідства. Зокрема, це стосується:

невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань;

неповернення тимчасово вилученого майна;

зупинення досудового розслідування;

закриття кримінального провадження;

відмова у визнанні потерпілим;

застосування заходів безпеки;

відмова у проведенні слідчих дій тощо.

Скарги на інші рішення, дії чи бездіяльність, не вказані у згаданій статті КПК, не розглядаються під час досудового розслідування і можуть бути предметом розгляду під час підготовчого провадження у суді згідно з правилами статей 314-316 цього Кодексу.

Крім того, КПК визначає також і чіткий перелік ухвал слідчих суддів, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку під час досудового розслідування (ст. 309 КПК України). До них, зокрема, належать ухвали про:

відмову у дозволі на затримання особи;

застосування запобіжного заходу;

продовження строків тримання під вартою або домашнього арешту;

застосування застави;

арешт майна тощо.

Інші ухвали слідчого судді не підлягають оскарженню на стадії досудового розслідування, а заперечення проти них можуть бути розглянуті судом під час підготовчого судового провадження.

Така система має на меті забезпечити баланс між оперативністю досудового розслідування та дотриманням прав учасників процесу, хоча на практиці часто виникають питання щодо ефективності та справедливості такої моделі захисту прав.

Заперечення в нікуди: як ВАКС кладе адвокатські аргументи під сукно

До прикладу, можна навести справу № 991/2364/23 (ухвала від 9.4.2025 р.), в якій десятеро обвинувачених загалом подали більше 50 скарг на стадії підготовчого провадження. Сторона захисту скаржилась на неправомірне скасування закриття кримінального провадження, порушення процедури визначення групи прокурорів, вручення повідомлення про підозру, бездіяльність слідчих та прокурорів та інші порушення вимог КПК. Але все марно.

На диво, жодна скарга не те щоб не була задоволена, навіть реально не розглянута. Хоча судді ВАКС в своєму рішенні підтверджують право оскаржити певні рішення, дії чи бездіяльність слідчого та прокурора, разом з тим, на їхню думку, КПК не містить імперативної норми щодо обовʼязкового розгляду по суті будь-яких скарг у підготовчому судовому засіданні, а лише вказують на можливість такого розгляду.

Ще більше. Сторона захисту також подала і заперечення на ухвали слідчих суддів. Захисники намагались звернути увагу на суддівське свавілля під час надання дозволу на проведення обшуку, скасування закриття кримінального провадження, скасування зупинення досудового розслідування та надання тимчасового доступу до речей і документів.

Відкидаючи всі аргументи захисту, судді ВАКС знов повторюють "мантру", мовляв, право у вас є, а скористатись ним ви не можете. Оскільки КПК не визначає, як розглядати заперечення на ухвали слідчих суддів та не вказує, які рішення суд може ухвалити за результатами їхнього розгляду, то всі скарги обвинувачених можна відкласти на потім, що насправді означає "викинути у смітник". Право на оскарження, яке мало б бути ефективним інструментом захисту, фактично перетворюється на пусту декларацію. Адвокатам залишається лише безсило спостерігати, як суди, що мали б бути захисниками справедливості, уникають своєї роботи. Але чи буде такий процес справедливим? Питання риторичне.

ВАКС-шоу триває: права людини на гостьових ролях

На жаль, інші судді ВАКС використовують під копірку ту ж саму хибну аргументацію. Жодного випадку, де сторона захисту спромоглась би встановити порушення, нам знайти не вдалось. Схоже, в підготовчому судовому засіданні немає місця для пошуку справедливості і розраховувати на якесь реальне оскарження порушень КПК не доводиться.

Вищий антикорупційний суд, покликаний стояти на сторожі прав людини, фактично перетворив "право на оскарження" на музейний експонат: подивитись можна, скористатися — ні. Гучні декларації про змагальність і рівність сторін тонуть у формальних відписках. На будь-яке заперечення адвоката зручно навішують ярлик "не на часі" і відправляють у туман майбутнього розгляду.

Такою практикою ВАКС не просто підриває довіру до власних рішень, він легалізує процесуальну безкарність слідчих та прокурорів. Поки суд прикривається прогалинами КПК, реальні гарантії захисту залишаються на папері, а гасло "справедливий суд" перетворюється на черговий антикорупційний мем.

Якщо законодавець негайно не врегулює порядок розгляду скарг і не зобов’яже ВАКС ухвалювати рішення по суті, ми й надалі спостерігатимемо театр процедур, у якому права людини виконують роль статистів, а суддівська колегія — режисера постановки "Відкладена справедливість".

Карл Волох

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.