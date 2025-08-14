От скепсиса – к принятию: как приложение Армия+ изменило службу бойцов ССО

Наша робота складна, але цікава. Має багато нюансів. І з певною кількістю нам допомагає розбиратися Армія+. Хоча спочатку ми доволі прохолодно ставилися до появи застосунку. Нормально ж общалісь, навіщо ця "цифра"? Але зараз розуміємо, що це дуже класна і необхідна на службі штука.

Але так, спочатку щодо Армія+ був скепсис

Втім вирішили спробувати. Покрутили-потестували і зрозуміли – це перспективи та можливості для нас. Ми часто розкидані по різних куточках країни, і їздити через всю Україну, щоб розв’язати питання рапортом від руки, – неконструктивно. Тому Армія+ стала хорошою альтернативою.

За словами начштабу, рапорт на відпустку – один із найпопулярніших у полку в Армія+

Ми вирішили запускатися поступово. Пішли шляхом аргументів. Склали перелік "за", чому Армія+ треба використовувати. Якщо коротко, то це заощаджений час на адміністративну рутину, просте і швидке використання та прозорість процесу. Можна було б віддати наказ та нічого не пояснювати. Але ми всі в одному човні із запровадженням нового, тож маємо разом із цим розбиратися.

І розібралися. Спротиву серед наших не відчули, навпаки – раділи, що зашморг паперової рутини почав послаблюватися

Бо із Армія+ солдату не треба думати про те, як правильно заповнити рапорт. Бо усе робиться за нього. Документ не губиться, його можна відстежувати на кожному етапі. Із Армія+ цей процес став швидким і надійним.

Бо раніше подати і погодити рапорт – це була ціла епопея. Бігати з кабінета в кабінет, ловити старших офіцерів, переписувати рапорт від руки, якщо знайдуть якусь помилку. Тепер це все стало значно простіше, буквально кілька кліків – як для солдата, так і для його командира. Ми буквально позбуваємося архівів із купами паперу.

ССО – у пʼятірці найактивніших користувачів Армія+

Кількість поданих рапортів на місяць постійно зростає. На початку року було 300 за місяць, зараз – 700. Думаю, що причини на це дві. Перша – наше діловодство регулярно впроваджує нові типи рапортів, які з’являються в Армія+. Друга – так зване "солдатське радіо". Один військовий розповів іншому, що подав рапорт на відпустку, і його дуже швидко погодили. Тож інший вирішив теж спробувати. Так і поширюється позитивний досвід користування.

Але існують не тільки рапорти. Ще є Плюси

Це така програма лояльності для військових. Дуже крута і необхідна. Ось приклад. Через характер служби ми часто пересуваємося. І про те, що треба пересуватися, ми дізнаємося за пару днів. Зазвичай квитків на необхідний потяг вже не дістати. Але у Плюсах є пропозиція від "Укрзалізниці" – квитки зі спецрезерву. За п’ять днів до відправлення можна замовити квиток, і є бронь для військових. Можна викупити квиток буквально за кілька годин до потяга.

80 000 залізничних квитків купили військові у сервісі Плюси в застосунку

Також неабияк виручають знижки на пальне від ОККО, WOG, UKRNAFTA. Просто підтягуєш QR-код у застосунку — і заправляєшся зі знижкою. Ще і смаколик якийсь дешевше в дорогу береш. Це допомагає заощаджувати. Особливо в часи, коли ціна на пальне коливається туди-сюди.

Найголовніше, що Плюси стали проявом уваги до військових. І так вважаю не лише я – всі ми в полку. Це прояв вдячності від свідомого бізнесу. Бо квитки, пальне чи закупи спорядження, коли старе втрачене чи поламалося, – це теж частина роботи. І якщо ми не зможемо виконувати свою роботу, то бізнесам не буде на кого покладатися.

Партнери, що є зараз, – клас. Але хотіли б бачити більше військових магазинів. Мілітарист, Панішер, Українська броня, Velmet. Бо часто ми купуємо спорядження за свої гроші. А було б добре мати знижки на їхні товари. Пропозиції від спортзалів теж чекаємо. Як у Дії є пропозиція "Ветеранський спорт". Це важливо. І для реабілітації, і для фізичної форми. Ми не просимо безкоштовно – але знижка була б дуже доречною.

А ще переведення

Багато талановитих людей, які хочуть добре робити своє діло, шукають можливості потрапити до нас. До Армія+ це було дуже складно зробити. По-перше, багато паперів треба зібрати. По-друге, надто велика ймовірність, що командир "заверне" переведення. Але завдяки застосунку Міноборони ситуація кардинально змінилася.

Переведення стало швидшим і простішим. Треба подати дані в іншу частину та пройти психологічний відбір – це перший важливий крок. Далі ми перевіряємо людину внутрішньою безпекою. Коли розуміємо, що все гаразд, готуємо рекомендаційний лист, який додається до рапорту. Якщо командир не розглядає цього рапорту протягом 24 годин, система автоматично його погоджує, і він йде далі. Потім, протягом 72 годин, Кадровий центр ЗСУ видає офіційне погодження на переведення.

Приклад – один військовий понад рік не міг перевестись офіційними каналами: його рапорти постійно відхиляли. Але скористався Армія+ та вже за три дні отримав витяг із розпорядження, а ще за півтора тижня прибув до нашої частини.

Військовий з позивним "Дрон" перевівся із механізованої бригади в 3-й полк ССО менше ніж за два тижні

Ми проаналізували. 62% військовослужбовців, які перевелися до нас за останні сім місяців, використовували саме Армія+ для цього. Це доволі непоганий показник. До того часу таких переведень майже не було – якраз той перший випадок показав, що система працює.

У певних аспектах цифровізації ми переганяємо наших партнерів на Заході

Якби ми почали цим займатися раніше, а не через війну, то, може, зараз би і було ще крутіше. Але навіть із тим, що маємо зараз, немає на що скаржитися. Армія+ постійно покращується, додаються якісь нові послуги. Може, про них і не думав ніколи, але як вона з’являється, то в голові одразу: "О, а я і не знав, що воно мені потрібно було".

Під час навчання за кордоном, у Естонії – а це одна з найпросунутіших країн у сфері цифровізації – я мав змогу побачити їхній рівень. І скажу так: ми вже не пасемо задніх.

Ми впевнено рухаємось до того, щоб стати лідерами – завдяки всім технологіям, які впроваджуються і в армії, і в цивільному житті. Коли я спілкуюсь із колегами з країн Балтії, з якими досі підтримую зв’язок, і розповідаю їм про наші системи, як вони працюють, що дають – ті щиро дивуються. А дехто навіть каже: "Нам треба вже їхати до вас вчитися, а не вам до нас".

Турист, начальник штабу 3-го окремого полку ССО імені князя Святослава Хороброго

