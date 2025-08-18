Может ли быть удовлетворена жажда России к экспансии?

Недавняя встреча на высшем уровне между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным в Анкоридже была столь же постыдной, как и их последняя официальная встреча в Хельсинки в 2018 году. Если тогда совместная пресс-конференция закончилась провалом, то на этот раз проблема началась уже с прибытия двух президентов: красная ковровая дорожка для Путина, американские солдаты, стоящие на коленях перед российским правительственным самолетом, Трамп, аплодирующий лидеру Кремля, совместная поездка в американском президентском лимузине и так далее.

Россия разрушает постсоветские государства, бомбит гражданские здания в Украине, депортирует тысячи детей и массово пытает военнопленных. Тем не менее, США ухаживают за Путиным как за великим государственным деятелем. Тот факт, что такой военный авантюрист, массовый убийца и нарушитель прав человека, как Путин, принимается с такой покорностью президентом США, является скандалом в мировой политике. Такое поведение США предаёт фундаментальные ценности, которые отстаивает Запад.

Тем не менее, окончательные политические последствия саммита ещё предстоит увидеть. Странные картины из Анкориджа могут стать внутренней проблемой для Трампа. Своей демонстративной близостью к Путину американский президент также сделал себя заложником Кремля. Если Путин теперь не пойдет хотя бы на частичные уступки по Украине, это может стать проблемой для Трампа. Напряженность между само-похвалой Трампа своих переговорных навыков и продолжающейся мрачной реальностью войны существовала еще до саммита в Аляске. Если американские журналисты, политики и другие лидеры общественного мнения будут все больше недовольны поведением Трампа, это может обернуться в пользу Украины.

Американский президент, по-видимому, надеялся, что его демонстративная лесть снискает расположение Путина. За этой ошибкой в расчете стоит не только общая наивность Трампа и его окружения в вопросах международной политики. Еще более важным фактором, по-видимому, является фундаментальное непонимание в Белом доме причин войны.

Нарратив о том, что Запад виноват в агрессивности Москвы из-за расширения НАТО на восток или отсутствия уважения Запада к России, широко распространен не только в Европе, но и в США. Трамп и его окружение, по-видимому, считают, что, проявляя дружелюбие по отношению к Путину, они могут нейтрализовать публично провозглашенную Россией причину нападения на Украину. Если между США и Россией больше нет вражды, зачем продолжать войну?

Однако агрессия России не является реакцией на поведение Запада, а имеет национальные исторические, идеологические, культурные и политические причины. Военная экспансия Москвы уходит корнями в российские имперские традиции, механизмы легитимизации внутренней политики, геостратегические амбиции и ирредентистские притязания на бывшие территории Царской империи и Советского Союза. Независимо от действий и реакции Запада, Путин хочет расширить и укрепить свою власть и власть России. Он и нынешнее большинство россиян хотят прежде всего вернуть Украину под контроль Москвы – желательно без применения оружия и путем переговоров. Однако в случае необходимости руководство и население России готовы прибегнуть к жестокой военной силе и массовому террору, что подтверждается из недели в неделю.

Для Трампа, с другой стороны, война в Украине – всего лишь неприятная проблема, от которой он хочет избавиться. Во время предвыборной кампании он загнал себя в тупик, громко объявив, что положит конец этой войне в течение 24 часов. Но он стоит на том же месте после нескольких месяцев переговоров – без каких-либо ощутимых результатов.

Между тем, внутреннее давление на него усиливается. Несмотря на интенсивную пророссийскую и антиукраинскую пропаганду ультраконсервативных американских СМИ, Украина по-прежнему пользуется высокой популярностью среди обычных американцев. Опросы даже показывают, что в последнее время поддержка Украины и поставок американского оружия в Киев выросла среди избирателей-республиканцев. Это означает, что будущее направление политики США в отношении России не является неизменным и возможен возврат к активной помощи США Украине.

До возможной нормализации ситуации в Вашингтоне решающую роль будет играть позиция Европы. Роли поменялись: раньше Европа настаивала на уступках Москве, а теперь некогда ярко проукраинские США более склонны встать на сторону России. Военная поддержка теперь должна поступать в первую очередь из Европы. Если европейцы бы тоже изменили курс, проиграют не только украинцы.

На карту в Украине поставлены основополагающие принципы международных отношений, сформировавшиеся после 1945 года. Своей открытой террористической войной, ведущейся с 2022 года, Москва не только массово попирает права человека. Своими аннексиями Россия с 2014 года подрывает в Украине основы правового порядка — территориальную целостность и национальный суверенитет государств. Как советская республика, Украина была соучредителем ООН в 1945 году. После обретения независимости в 1991 году она ратифицировала Договор о нераспространении ядерного оружия, стала участником ОБСЕ и членом Совета Европы. Если сейчас страна будет раздроблена и лишена независимости, то нечто подобное может произойти и с другими государствами-членами ООН. Если Украина падет, существует угроза возвращения к глобальному беспорядку, который царил до 1945 года.

Средства предотвращения этого хорошо известны: санкции против России и военная и финансовая поддержка Украины. Однако даже после более чем 11 лет войны эти инструменты по-прежнему используются непоследовательно. Например, в Европе по-прежнему заморожено около 300 миллиардов долларов российских государственных средств. До сих пор для поддержки Украины использовались только проценты с этих средств. В теневом флоте России по-прежнему находятся десятки нефтяных танкеров, которые не подпадают под санкции или подпадают под них лишь частично. Кроме того, по-прежнему существует множество лазеек для обхода санкций, а в российских ракетах, дронах и другой военной технике по-прежнему используется западная техника.

Количество и качество военной помощи Запада остается недостаточным. В Украину поступает слишком мало оружия, да и то оно часто устаревшее. Важнейшей задачей значительной части западной, и особенно европейской, военной промышленности является обеспечение защиты стран НАТО и ЕС и их союзников от России. А с 2022 года произведенное оборудование может быть использовано в Украине для ослабления потенциального врага. Однако большая часть лучшего оружия Запада простаивает на базах, складах и в ангарах, вместо того чтобы выполнять свое предназначение на Донбассе, вокруг Харькова или в Крыму.

Только внешнее и внутреннее давление заставит Москву сесть за стол серьезных переговоров. Ни дружественные жесты Трампа, ни дипломатические усилия Европы, ни попытки посредничества третьих стран не принесут результата. С 2014 года Кремль с удовольствием участвует в мирных переговорах на разных уровнях. Однако в основном это всего лишь театральные представления, цель которых — выиграть время, а также посеять конфуз и раздор среди противников. Иногда, как в настоящее время в отношениях с США, переговоры даже дают возможность получить преимущества, которые в противном случае пришлось бы добиваться военными средствами. Однако ничто из этого не ослабит аппетит России к экспансии.

Д-р Андреас Умланд – аналитик Стокгольмского центра восточноевропейских исследований (SCEEUS) при Шведском институте международных отношений (UI).

