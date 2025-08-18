Чи може бути задоволена жага Росії до експансії?

Нещодавня зустріч на вищому рівні між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним в Анкоріджі була настільки ж ганебною, як і їхня остання офіційна зустріч у Гельсінкі у 2018 році. Якщо тоді спільна пресконференція закінчилася провалом, то цього разу проблема почалася вже з прибуття двох президентів: червона килимова доріжка для Путіна, американські солдати, що стоять на колінах перед російським урядовим літаком, Трамп, що аплодує лідеру Кремля, спільна поїздка в американському президентському лімузині і так далі.

Росія руйнує пострадянські держави, бомбить цивільні будівлі в Україні, депортує тисячі дітей і масово катує військовополонених. Проте США доглядають за Путіним як за великим державним діячем. Той факт, що такий військовий авантюрист, масовий вбивця і порушник прав людини, як Путін, приймається з такою покірністю президентом США, є скандалом у світовій політиці. Така поведінка США зраджує фундаментальні цінності, які відстоює Захід.

Проте остаточні політичні наслідки саміту ще належить побачити. Дивні картини з Анкориджа можуть стати внутрішньою проблемою для Трампа. Своєю демонстративною близькістю до Путіна американський президент також зробив себе заручником Кремля. Якщо Путін тепер не піде хоча б на часткові поступки щодо України, це може стати проблемою для Трампа. Напруженість між самопохвалою Трампа своїх переговорних навичок і триваючою похмурою реальністю війни існувала ще до саміту в Алясці. Якщо американські журналісти, політики та інші лідери громадської думки будуть дедалі більше незадоволені поведінкою Трампа, це може обернутися на користь України.

Реклама:

Американський президент, мабуть, сподівався, що його демонстративні лестощі здобудуть прихильність Путіна. За цією помилкою в розрахунку стоїть не тільки загальна наївність Трампа і його оточення в питаннях міжнародної політики. Ще більш важливим фактором, мабуть, є фундаментальне нерозуміння в Білому домі причин війни.

Наратив про те, що Захід винен в агресивності Москви через розширення НАТО на схід або відсутність поваги Заходу до Росії, широко поширений не тільки в Європі, а й у США. Трамп і його оточення, мабуть, вважають, що, проявляючи дружелюбність щодо Путіна, вони можуть нейтралізувати публічно проголошену Росією причину нападу на Україну. Якщо між США і Росією більше немає ворожнечі, навіщо продовжувати війну?

Однак агресія Росії не є реакцією на поведінку Заходу, а має національні історичні, ідеологічні, культурні та політичні причини. Військова експансія Москви сягає корінням у російські імперські традиції, механізми легітимізації внутрішньої політики, геостратегічні амбіції та ірредентистські домагання на колишні території Царської імперії та Радянського Союзу. Незалежно від дій і реакції Заходу, Путін хоче розширити і зміцнити свою владу і владу Росії. Він і нинішня більшість росіян хочуть насамперед повернути Україну під контроль Москви - бажано без застосування зброї і шляхом переговорів. Однак у разі потреби керівництво і населення Росії готові вдатися до жорстокої військової сили і масового терору, що підтверджується з тижня в тиждень.

Для Трампа, з іншого боку, війна в Україні – всього лише неприємна проблема, якої він хоче позбутися. Під час передвиборчої кампанії він загнав себе в глухий кут, голосно оголосивши, що покладе край цій війні протягом 24 годин. Але він стоїть на тому самому місці після кількох місяців переговорів - без будь-яких відчутних результатів.

Тим часом, внутрішній тиск на нього посилюється. Незважаючи на інтенсивну проросійську й антиукраїнську пропаганду ультраконсервативних американських ЗМІ, Україна, як і раніше, користується високою популярністю серед звичайних американців. Опитування навіть показують, що останнім часом підтримка України і поставок американської зброї до Києва зросла серед виборців-республіканців. Це означає, що майбутній напрямок політики США щодо Росії не є незмінним і можливе повернення до активної допомоги США Україні.

До можливої нормалізації ситуації у Вашингтоні вирішальну роль відіграватиме позиція Європи. Ролі помінялися: раніше Європа наполягала на поступках Москві, а тепер колись яскраво проукраїнські США більш схильні стати на бік Росії. Військова підтримка тепер має надходити насамперед із Європи. Якщо європейці б теж змінили курс, програють не тільки українці.

На карту в Україні поставлено основоположні принципи міжнародних відносин, що сформувалися після 1945 року. Своєю відкритою терористичною війною, яку ведуть із 2022 року, Москва не тільки масово зневажає права людини. Своїми анексіями Росія з 2014 року підриває в Україні основи правового порядку – територіальну цілісність і національний суверенітет держав. Як радянська республіка, Україна була співзасновником ООН у 1945 році. Після здобуття незалежності 1991 року вона ратифікувала Договір про нерозповсюдження ядерної зброї, стала учасником ОБСЄ і членом Ради Європи. Якщо зараз країна буде роздроблена і позбавлена незалежності, то щось подібне може статися і з іншими державами-членами ООН. Якщо Україна впаде, існує загроза повернення до глобального безладу, який панував до 1945 року.

Засоби запобігання цьому добре відомі: санкції проти Росії та військова і фінансова підтримка України. Однак навіть після більш ніж 11 років війни ці інструменти, як і раніше, використовуються непослідовно. Наприклад, у Європі, як і раніше, заморожено близько 300 мільярдів доларів російських державних коштів. Досі для підтримки України використовувалися тільки відсотки з цих коштів. У тіньовому флоті Росії, як і раніше, перебувають десятки нафтових танкерів, які не підпадають під санкції або підпадають під них лише частково. Крім того, як і раніше, існує безліч лазівок для обходу санкцій, а в російських ракетах, дронах та іншій військовій техніці, як і раніше, використовується західна техніка.

Кількість і якість військової допомоги Заходу залишається недостатньою. В Україну надходить занадто мало зброї, та й то вона часто застаріла. Найважливішим завданням значної частини західної, і особливо європейської, військової промисловості є забезпечення захисту країн НАТО і ЄС та їхніх союзників від Росії. А з 2022 року вироблене обладнання може бути використане в Україні для послаблення потенційного ворога. Однак більша частина найкращої зброї Заходу простоює на базах, складах і в ангарах, замість того, щоб виконувати своє призначення на Донбасі, навколо Харкова або в Криму.

Тільки зовнішній і внутрішній тиск змусить Москву сісти за стіл серйозних переговорів. Ні дружні жести Трампа, ні дипломатичні зусилля Європи, ні спроби посередництва третіх країн не принесуть результату. З 2014 року Кремль із задоволенням бере участь у мирних переговорах на різних рівнях. Однак здебільшого це всього лише театральні вистави, мета яких – виграти час, а також посіяти конфуз і розбрат серед супротивників. Іноді, як наразі у відносинах зі США, переговори навіть дають можливість отримати переваги, які в іншому разі довелося б домагатися військовими засобами. Однак ніщо з цього не послабить апетит Росії до експансії.

Д-р Андреас Умланд - аналітик Стокгольмського центру східноєвропейських досліджень (SCEEUS) при Шведському інституті міжнародних відносин (UI).

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.